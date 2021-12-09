Зимовий часниковий суп з копченостями – рецепт для мультиварки

Зимовий часниковий суп - рецепт для мультиварки / Фото: RBB
Коли на вулиці вогка погода, хочеться зігріватися ароматною гарячою їжею. З цим чудово справляються зимові супи.
Цей – з копченостями, тому що довше майбутній суп томитметься, то краще. Те ж стосується часнику. Його потрібно не менше 3 зубчиків, суп усе-таки часниковий.
На каналі RBB рекомендують всі спеції (крім кмину), які передбачає рецепт, скласти в мішечок або спеціяльний органайзер і покласти його до решти інгредієнтів під час приготування.
Зимовий часниковий суп з копченостями
Інгредієнти
- 120 г моркви;
- 80 г – корінь селери;
- 25 г – корінь петрушки;
- 900 г копченостей;
- 500 г картоплы;
- 2 шт. лавровк листя;
- 3 л води;
- Перець горошком, сіль, кмин, майоран, часник – за смаком.
Як приготувати:
- Копченості, моркву, селеру та корінь петрушки нарізати.
- Викласти копченості в чашу мультиварки, додати нарізану картоплю та інші овочі. Додати спеції в мішечку та посипати інгредієнти кмином. Посолити за смаком. Майоран додається наприкінці.
- Залити водою та встановити режим "Томління". Наприкінці приготування видавити в суп часник через прес, додати майоран. Довести до смаку сіллю та перцем.