10 согревающих супов осени для уютных обедов и ужинов

Все кухни разные и особенные по-своему. Но не найти хотя бы одной, у которой не было бы супа. Есть такие, что не только завоевали свои территории, но и стали известными в мире. А когда на улице холодно – наступает их заслуженное время. Время для согревающих и ароматных супов. Они хороши к завтраку, на обед и ужин. Их рецептуру каждый раз можно видоизменять, делая их вкуснее и вкуснее. Собственно, с супами ниже можно поступать так же.
Суп-пюре с чечевицей и нутом
Ингредиенты:
Тыквенный суп / Фото: instagram.com/1803viktoriia/
- Морковь, лук – по 1 шт. (небольших)
- Чеснок – 2 зуб.
- Чечевица красная – 100 г
- Нут вареный (или консервированный) – 200 г
- Паприка красная, куркума – по 1 ч. л.
- Бекон – 2 полоски или по вкусу
- Бульон – 1,5 л
Способ приготовления:
- Бекон мелко нарезать, обжарить в сотейнике, овощи нашинковать или нарезать кусочками и добавить к бекону, обжарить.
- Влить бульон, добавить чечевицу и 150 г нута. Варить на среднем огне под крышкой 20-25 минут.
- Добавить куркуму, паприку. Довести до вкуса солью и перцем. Пюрировать суп погружным блендером. Добавить немного бульона, если суп будет очень густым.
- Остальной нут обжарить на оливковом масле и добавить к супу. Украсить зеленью.
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Осенний суп-соус с баклажанами
Ингредиенты:
- Фарш говяжий – 400 г
- Лук, баклажан, болгарский перец, помидор – по 1 шт.
- Картофель – 2-4 шт.
- Томатный соус – 150 г
- Соль, зелень, черный перец – по вкусу
- Хмели-сунели, сухой чеснок, копченая паприка – по 1 ч. л.
Способ приготовления:
- В кастрюле с толстым дном обжарить на небольшом количестве масла измельченный лук, к нему добавить фарш. Добавить нарезанные кубиком баклажаны, картофель, перец. Обжарить на сильном огне до полуготовности.
- Добавить нарезанный помидор и перемешать. Тушить несколько минут и добавить томатный соус, специи, соль. Залить кипятком до нужной консистенции.
- Накрыть крышкой и готовить на среднем огне 15 минут. В конце добавить зелень.
Харчо с ткемали
Ингредиенты:
- Говяжья грудинка – 1,2 кг
- Лук репчатый – 600 г
- Рис круглозерный – 100 г
- Чеснок – 50 г
- Томатная паста – 100 г
- Алыча или соус Ткемали – 50 г
- Орехи грецкие – 50 г
- Кинза – 50 г
- Базилик – 20 г
- Тимьян – 5 г
- Мята – 5 г
- Кориандр – 1 ч. л.
- Чили перец – 1/2 ч. л.
- Листья пажитника – 1 ч. л.
- Масло оливковое – 100 мл
- Гранат – 1/2 шт.
Способ приготовления:
- Мясо разрезать на крупные кусочки, с кости не снимать. Лук и чеснок мелко нарезать.
- Грецкие орехи прокалить на сухой сковороде, измельчить.
- В большой кастрюле на среднем огне обжарить лук. Когда подрумянится, добавить половину чеснока. Через минуту увеличить огонь и добавить мясо. Мясо должно обжариться со всех сторон до образования корочки.
- Уменьшить огонь на минимум, добавить томатную пасту, перемешать. Томатная паста должна пассероваться минут десять на малом огне, чтобы ни в коем случае не подгорела.
- Нагреть 3-3,5 литра воды, залить кипяток в общую кастрюлю, посолить.
- Засыпать рис и варить при слабом кипении 40 минут, периодически помешивая.
- Измельчить зелень и смешать пряности.
- Через 40 минут добавить грецкие орехи и ткемали (или алычу).
- Еще через 10 минут добавить пряности. Готовить еще 10 минут.
- Украсить зеленью и зернами граната.
Что приготовить на обед – 3 рецепта вкусного супа харчо
Сливочный суп с брокколи
Ингредиенты:
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Сливки 10% – 300 мл
- Масло сливочное – 50 г
- Брокколи – 300 г
- Картофель – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Мука – 4 ст. л.
- Вода – 500 мл
- Мускатный орех – на кончике ножа
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Лук и чеснок очистить и измельчить. Обжарить на сливочном масле 2-3 минуты.
- Добавить муку и обжаривать, помешивая, в течение нескольких минут. добавить воду и довести до кипения.
- Морковь натереть на крупной терке, картофель очистить и нарезать брусочками. Добавить в суп вместе с брокколи. Довести до вкуса солью, перцем.
- Добавить мускатный орех и готовить 15 минут на слабом огне.
- Влить сливки. Помешивая, довести до кипения. Украсить зеленью.
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Тыквенный суп
Ингредиенты:
- Средняя тыква, лук, морковь – по 1 шт.
- Картофель – 2-3 шт.
- Куриный или овощной бульон – 2 ст.
- Сливки – 100 мл
- Соль, перец, специи – по вкусу
- Тыквенные семечки, кунжут для украшения
Способ приготовления:
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- В кастрюле для супа разогреть оливковое масло, выложить измельченные лук и морковь, обжарить 2-3 минуты.
- Тыкву нарезать кубиками и добавить в кастрюлю. Тоже самое сделать с картофелем. Влить бульон, добавить специи, соль и перец.
- Готовить на среднем огне около часа.
- Измельчить все с помощью блендера, добавляя бульон по необходимости. Довести до кипения.
- При подаче сбрызнуть оливковым маслом и посыпать семенами.
Суп-карри из цветной капусты
Ингредиенты:
- Цветная капуста – 800 г
- Корень сельдерея – 500 г
- Лук – 2 шт.
- Масло оливковое – 2 ст. л.
- Карри – 1-2 ч. л.
- Зира – 1 ч. л.
- Бульон овощной (куриный) – чуть больше литра
- Чили сушеный для подачи
Способ приготовления:
- Капусту разобрать на соцветия и нарезать средними кусочками, сельдерей и лук крупно нарезать. Бульон нагреть.
- В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло. Обжарить лук, добавить овощи, специи. Залить бульоном, чтобы овощи были покрыты.
- Довести до кипения и варить на медленном огне под крышкой 20-30 минут.
- Пюрировать суп блендером, при необходимости приправить солью и перцем.
- Разлить по тарелкам, украсить чили.
Сырный суп по-французски
Ингредиенты:
- 500 мл куриного бульона;
- 75 г твердого сыра;
- 75 мл белого сухого вина;
- 2 яичных желтка;
- 1 ст. л. муки;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 2 ст. л. сметаны;
- 1 щепотка мускатного ореха;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- В кастрюле растопить небольшой кусочек сливочного масла. Добавить муку. Обжарить до орехового аромата.
- Добавить щепотку мускатного ореха, соль и перец по вкусу.
- В отдельной кастрюле соединить желтки со сметаной. Влить белое вино и нагреть, не доводя до кипения, желтки не должны свернуться.
- Уменьшить огонь до минимума, добавить яичную смесь. Постоянно помешивать в течение минуты и сразу снять с плиты.
- Добавить в суп тертый сыр и размешать, чтобы он расплавился.
10 возмутительно вкусных блюд с сыром
Картофельный крем-суп с имбирем
Ингредиенты:
- Картофель – 4 шт.
- Лук-порей – 1 стебель
- Корень имбиря, натертый на мелкой терке – 3 ст. л.
- Мясной бульон – 150-200 мл
- Сливки – 2 ст. л.
- Сливочное масло – 10 г
- Соль, черный перец по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель нарезать кубиками. Варить на среднем огне 15-20 минут.
- Лук-порей нарезать небольшими полукольцами. Обжарить на сливочном масле 2 минуты. Добавить имбирь, готовить 3 минуты.
- Слить картофельный отвар. Картофель и луково-имбирную смесь пюрировать блендером.
- Добавить бульон и перемешать.
- Добавить сливки, соль и перец по вкусу, подогреть. При подаче украсить зеленью.
Сырный суп с овощами и филе
Ингредиенты:
- 1 кочан цветной капусты
- 2-3 л воды (зависит от величины кочана капусты)
- 300 г филе курицы или индейки
- 1 луковица
- 1 морковь
- 50-100 г плавленого сыра
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Отварить в подсоленной воде филе курицы, лук и морковь. Разделить на соцветия кочан капусты.
- Добавить капусту в бульон за 5-10 минут до конца варки.
- Филе нарезать на небольшие кусочки, вернуть в суп. Лук достать и пюрировать суп блендером.
- Добавить сыр и, помешивая, варить 5 минут на медленном огне. Дать настояться 10-15 минут.
- Подавать со свежей зеленью и гренками.
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Чечевичный суп с беконом
Ингредиенты:
- по 1 шт. болгарский перец, морковь, лук;
- 2 зуб. чеснока;
- по 200 г красной чечевицы, бекона, картофеля;
- 150 мл томатного сока;
- вода;
- соль, перец, мята;
- оливковое масло.
Способ приготовления:
- Поджарить бекон до золотистого цвета. Переложить на доску и нарезать.
- В жире обжарить нарезанные овощи: лук, чеснок, морковь.
- Переложить зажарку в кастрюлю. Добавить болгарский перец и нарезанный картофель, слегка обжарить.
- Добавить чечевицу, перемешать и залить кипятком из чайника. Варить до готовности картофеля. Добавить соль и перец
- Часть супа переложить в тарелку, а часть прямо в кастрюле измельчить блендером. Влить томатный сок. Смешать обе части супа.
- Сбрызнуть суп оливковым маслом и украсить измельченной мятой.
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