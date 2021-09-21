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10 согревающих супов осени для уютных обедов и ужинов

Ирина Маслова
21 сентября, 12:01
Главные супные ингредиенты осени – тыква, баклажаны, чечевица. В этой подборке найдете как овощные крем-супы, так и максимально сытные харчо и чечевичный суп с курицей

Все кухни разные и особенные по-своему. Но не найти хотя бы одной, у которой не было бы супа. Есть такие, что не только завоевали свои территории, но и стали известными в мире. А когда на улице холодно – наступает их заслуженное время. Время для согревающих и ароматных супов. Они хороши к завтраку, на обед и ужин. Их рецептуру каждый раз можно видоизменять, делая их вкуснее и вкуснее. Собственно, с супами ниже можно поступать так же.

Суп-пюре с чечевицей и нутом

Лайфхаки для вкусного супа / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/


Ингредиенты:

Тыквенный суп / Фото: instagram.com/1803viktoriia/

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  • Морковь, лук – по 1 шт. (небольших)
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Чечевица красная – 100 г
  • Нут вареный (или консервированный) – 200 г
  • Паприка красная, куркума – по 1 ч. л.
  • Бекон – 2 полоски или по вкусу
  • Бульон – 1,5 л

Способ приготовления:

  1. Бекон мелко нарезать, обжарить в сотейнике, овощи нашинковать или нарезать кусочками и добавить к бекону, обжарить.
  2. Влить бульон, добавить чечевицу и 150 г нута. Варить на среднем огне под крышкой 20-25 минут.
  3. Добавить куркуму, паприку. Довести до вкуса солью и перцем. Пюрировать суп погружным блендером. Добавить немного бульона, если суп будет очень густым.
  4. Остальной нут обжарить на оливковом масле и добавить к супу. Украсить зеленью.

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Осенний суп-соус с баклажанами

Осенний суп-соус с баклажанами / Фото: instagram.com/evgeniya_oknina

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Ингредиенты:

  • Фарш говяжий – 400 г
  • Лук, баклажан, болгарский перец, помидор – по 1 шт.
  • Картофель – 2-4 шт.
  • Томатный соус – 150 г
  • Соль, зелень, черный перец – по вкусу
  • Хмели-сунели, сухой чеснок, копченая паприка – по 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. В кастрюле с толстым дном обжарить на небольшом количестве масла измельченный лук, к нему добавить фарш. Добавить нарезанные кубиком баклажаны, картофель, перец. Обжарить на сильном огне до полуготовности.
  2. Добавить нарезанный помидор и перемешать. Тушить несколько минут и добавить томатный соус, специи, соль. Залить кипятком до нужной консистенции.
  3. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне 15 минут. В конце добавить зелень.

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Харчо с ткемали

Харчо / Фото: ru.depositphotos.com

Ингредиенты:

  • Говяжья грудинка – 1,2 кг
  • Лук репчатый – 600 г
  • Рис круглозерный – 100 г
  • Чеснок – 50 г
  • Томатная паста – 100 г
  • Алыча или соус Ткемали – 50 г
  • Орехи грецкие – 50 г
  • Кинза – 50 г
  • Базилик – 20 г
  • Тимьян – 5 г
  • Мята – 5 г
  • Кориандр – 1 ч. л.
  • Чили перец – 1/2 ч. л.
  • Листья пажитника – 1 ч. л.
  • Масло оливковое – 100 мл
  • Гранат – 1/2 шт.

Способ приготовления:

  1. Мясо разрезать на крупные кусочки, с кости не снимать. Лук и чеснок мелко нарезать.
  2. Грецкие орехи прокалить на сухой сковороде, измельчить.
  3. В большой кастрюле на среднем огне обжарить лук. Когда подрумянится, добавить половину чеснока. Через минуту увеличить огонь и добавить мясо. Мясо должно обжариться со всех сторон до образования корочки.
  4. Уменьшить огонь на минимум, добавить томатную пасту, перемешать. Томатная паста должна пассероваться минут десять на малом огне, чтобы ни в коем случае не подгорела.
  5. Нагреть 3-3,5 литра воды, залить кипяток в общую кастрюлю, посолить.
  6. Засыпать рис и варить при слабом кипении 40 минут, периодически помешивая.
  7. Измельчить зелень и смешать пряности.
  8. Через 40 минут добавить грецкие орехи и ткемали (или алычу).
  9. Еще через 10 минут добавить пряности. Готовить еще 10 минут.
  10. Украсить зеленью и зернами граната.

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Сливочный суп с брокколи

Сливочный суп с брокколи / Фото: instagram.com/madame_povary/

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Сливки 10% – 300 мл
  • Масло сливочное – 50 г
  • Брокколи – 300 г
  • Картофель – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Мука – 4 ст. л.
  • Вода – 500 мл
  • Мускатный орех – на кончике ножа
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лук и чеснок очистить и измельчить. Обжарить на сливочном масле 2-3 минуты.
  2. Добавить муку и обжаривать, помешивая, в течение нескольких минут. добавить воду и довести до кипения.
  3. Морковь натереть на крупной терке, картофель очистить и нарезать брусочками. Добавить в суп вместе с брокколи. Довести до вкуса солью, перцем.
  4. Добавить мускатный орех и готовить 15 минут на слабом огне.
  5. Влить сливки. Помешивая, довести до кипения. Украсить зеленью.

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Тыквенный суп

Тыквенный суп / Фото: instagram.com/1803viktoriia/

Ингредиенты:

  • Средняя тыква, лук, морковь – по 1 шт.
  • Картофель – 2-3 шт.
  • Куриный или овощной бульон – 2 ст.
  • Сливки – 100 мл
  • Соль, перец, специи – по вкусу
  • Тыквенные семечки, кунжут для украшения

Способ приготовления:

  1. В кастрюле для супа разогреть оливковое масло, выложить измельченные лук и морковь, обжарить 2-3 минуты.
  2. Тыкву нарезать кубиками и добавить в кастрюлю. Тоже самое сделать с картофелем. Влить бульон, добавить специи, соль и перец.
  3. Готовить на среднем огне около часа.
  4. Измельчить все с помощью блендера, добавляя бульон по необходимости. Довести до кипения.
  5. При подаче сбрызнуть оливковым маслом и посыпать семенами.

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Суп-карри из цветной капусты

Суп-карри из цветной капусты / Фото: instagram.com/shashkinaelena/

Ингредиенты:

  • Цветная капуста – 800 г
  • Корень сельдерея – 500 г
  • Лук – 2 шт.
  • Масло оливковое – 2 ст. л.
  • Карри – 1-2 ч. л.
  • Зира – 1 ч. л.
  • Бульон овощной (куриный) – чуть больше литра
  • Чили сушеный для подачи

Способ приготовления:

  1. Капусту разобрать на соцветия и нарезать средними кусочками, сельдерей и лук крупно нарезать. Бульон нагреть.
  2. В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло. Обжарить лук, добавить овощи, специи. Залить бульоном, чтобы овощи были покрыты.
  3. Довести до кипения и варить на медленном огне под крышкой 20-30 минут.
  4. Пюрировать суп блендером, при необходимости приправить солью и перцем.
  5. Разлить по тарелкам, украсить чили.

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Сырный суп по-французски

Крем-суп с сыром / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 500 мл куриного бульона;
  • 75 г твердого сыра;
  • 75 мл белого сухого вина;
  • 2 яичных желтка;
  • 1 ст. л. муки;
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • 1 щепотка мускатного ореха;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. В кастрюле растопить небольшой кусочек сливочного масла. Добавить муку. Обжарить до орехового аромата.
  2. Добавить щепотку мускатного ореха, соль и перец по вкусу.
  3. В отдельной кастрюле соединить желтки со сметаной. Влить белое вино и нагреть, не доводя до кипения, желтки не должны свернуться.
  4. Уменьшить огонь до минимума, добавить яичную смесь. Постоянно помешивать в течение минуты и сразу снять с плиты.
  5. Добавить в суп тертый сыр и размешать, чтобы он расплавился.

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Картофельный крем-суп с имбирем

Картофельный суп-пюре / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Картофель – 4 шт.
  • Лук-порей – 1 стебель
  • Корень имбиря, натертый на мелкой терке – 3 ст. л.
  • Мясной бульон – 150-200 мл
  • Сливки – 2 ст. л.
  • Сливочное масло – 10 г
  • Соль, черный перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Картофель нарезать кубиками. Варить на среднем огне 15-20 минут.
  2. Лук-порей нарезать небольшими полукольцами. Обжарить на сливочном масле 2 минуты. Добавить имбирь, готовить 3 минуты.
  3. Слить картофельный отвар. Картофель и луково-имбирную смесь пюрировать блендером.
  4. Добавить бульон и перемешать.
  5. Добавить сливки, соль и перец по вкусу, подогреть. При подаче украсить зеленью.

Сырный суп с овощами и филе

Сырный суп с овощами и курицей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кочан цветной капусты
  • 2-3 л воды (зависит от величины кочана капусты)
  • 300 г филе курицы или индейки
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 50-100 г плавленого сыра
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварить в подсоленной воде филе курицы, лук и морковь. Разделить на соцветия кочан капусты.
  2. Добавить капусту в бульон за 5-10 минут до конца варки.
  3. Филе нарезать на небольшие кусочки, вернуть в суп. Лук достать и пюрировать суп блендером.
  4. Добавить сыр и, помешивая, варить 5 минут на медленном огне. Дать настояться 10-15 минут.
  5. Подавать со свежей зеленью и гренками.

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Чечевичный суп с беконом

Суп из чечевицы / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • по 1 шт. болгарский перец, морковь, лук;
  • 2 зуб. чеснока;
  • по 200 г красной чечевицы, бекона, картофеля;
  • 150 мл томатного сока;
  • вода;
  • соль, перец, мята;
  • оливковое масло.

Способ приготовления:

  1. Поджарить бекон до золотистого цвета. Переложить на доску и нарезать.
  2. В жире обжарить нарезанные овощи: лук, чеснок, морковь.
  3. Переложить зажарку в кастрюлю. Добавить болгарский перец и нарезанный картофель, слегка обжарить.
  4. Добавить чечевицу, перемешать и залить кипятком из чайника. Варить до готовности картофеля. Добавить соль и перец
  5. Часть супа переложить в тарелку, а часть прямо в кастрюле измельчить блендером. Влить томатный сок. Смешать обе части супа.
  6. Сбрызнуть суп оливковым маслом и украсить измельченной мятой.

И еще 8 способов, чтобы приготовить чечевицу, собраны здесь.