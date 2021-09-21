10 зігрівальних супів осені для затишних обідів і вечерь

Усі кухні різні та особливі по-своєму. Але годі й шукати хоча б одну, у якої не було б супу. Є такі, що не тільки завоювали свої території, а й стали відомими в світі. А коли на вулиці холодно – настає їхній заслужений час. Час для зігрівальних і ароматних супів. Вони смакують до сніданку, на обід і вечерю. Їхню рецептуру щоразу можна видозмінювати, роблячи їх смачніше і смачніше. Власне, із супами нижче можна робити так само.
Суп-пюре з сочевиці та нутом
Інгредієнти:
Гарбузовий суп / Фото: instagram.com/1803viktoriia/
- Морква, цибуля – по 1 шт. (невеликих)
- Часник – 2 зуб.
- Сочевиця червона – 100 г
- Нут варений (або консервований) – 200 г
- Паприка червона, куркума – по 1 ч. лЛ.
- Бекон – 2 смужки або за смаком
- Бульйон – 1,5 л
Спосіб приготування:
- Бекон дрібно нарізати, обсмажити в сотейнику, овочі нашаткувати або нарізати шматочками і додати до бекону, обсмажити.
- Влити бульйон, додати сочевицю і 150 г нуту. Варити на середньому вогні під кришкою 20-25 хвилин.
- Додати куркуму, паприку. Довести до смаку сіллю і перцем. Пюрирувати суп занурювальним блендером. Додати трохи бульйону, якщо суп буде дуже густим.
- Решту нуту обсмажити на оливковій олії і додати до супу. Прикрасити зеленню.
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Осінній суп-соус з баклажанами
Інгредієнти:
- Фарш яловичий – 400 г
- Цибуля, баклажан, болгарський перець, помідор – по 1 шт.
- Картопля – 2-4 шт.
- Томатний соус – 150 г
- Сіль, зелень, чорний перець – за смаком
- Хмелі-сунелі, сухий часник, копчена паприка – по 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- У каструлі з товстим дном обсмажити на невеликій кількості олії подрібнену цибулю, до неї додати фарш. Додати нарізані кубиком баклажани, картоплю, перець. Обсмажити на сильному вогні до напівготовності.
- Додати нарізаний помідор і перемішати. Тушкувати кілька хвилин і додати томатний соус, спеції, сіль. Залити окропом до потрібної консистенції.
- Накрити кришкою і готувати на середньому вогні 15 хвилин. Наприкінці додати зелень.
Харчо з ткемалі
Інгредієнти:
- Яловича грудинка – 1,2 кг
- Цибуля ріпчаста – 600 г
- Рис круглозерний – 100 г
- Часник – 50 г
- Томатна паста – 100 г
- Алича або ткемалі – 50 г
- Горіхи волоські – 50 г
- Кінза – 50 г
- Базилік – 20 г
- Чебрець – 5 г
- М'ята – 5 г
- Коріандр – 1 ч. л.
- Чилі перець – 1/2 ч. л.
- Листя пажитника – 1 ч. л.
- Оливкова олія – 100 мл
- Гранат – 1/2 шт.
Спосіб приготування:
- М'ясо розрізати на великі шматочки, з кістки не знімати. Цибулю і часник дрібно нарізати.
- Волоські горіхи просмажити на сухій сковороді, подрібнити.
- У великій каструлі на середньому вогні обсмажити цибулю. Коли підрум'яниться, додати половину часнику. За хвилину збільшити вогонь і додати м'ясо. М'ясо має обсмажитися з усіх боків до утворення скоринки.
- Зменшити вогонь на мінімум, додати томатну пасту, перемішати. Томатна паста має пасеруватися хвилин десять на малому вогні, щоб у жодному разі не підгоріла.
- Нагріти 3-3,5 літра води, залити окріп в загальну каструлю, посолити.
- Засипати рис і варити при слабкому кипінні 40 хвилин, періодично помішуючи.
- Подрібнити зелень і змішати прянощі.
- За 40 хвилин додати волоські горіхи і ткемалі (або аличу).
- Ще за 10 хвилин додати прянощі. Готувати ще 10 хвилин.
- Прикрасити зеленню і зернами граната.
Що приготувати на обід – 3 рецепти смачного супу харчо
Вершковий суп з броколі
Інгредієнти:
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Часник – 3 зуб.
- Вершки 10% – 300 мл
- Масло вершкове – 50 г
- Броколі – 300 г
- Картопля – 2 шт.
- Морква – 1 шт.
- Борошно – 4 ст. л.
- Вода – 500 мл
- Мускатний горіх – на кінчику ножа
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Цибулю і часник очистити і подрібнити. Обсмажити на вершковому маслі 2-3 хвилини.
- Додати борошно і обсмажувати, помішуючи, впродовж декількох хвилин. Додати воду і довести до кипіння.
- Моркву натерти на крупній тертці, картоплю очистити і нарізати брусочками. Додати в суп разом з броколі. Довести до смаку сіллю, перцем.
- Додати мускатний горіх і готувати 15 хвилин на слабкому вогні.
- Влити вершки. Помішуючи, довести до кипіння. Прикрасити зеленню.
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Гарбузовий суп
Інгредієнти:
- Середній гарбуз, цибуля, морква – по 1 шт.
- Картопля – 2-3 шт.
- Курячий або овочевий бульйон – 2 ск.
- Вершки – 100 мл
- Сіль, перець, спеції – за смаком
- Гарбузове насіння, кунжут для прикраси
Спосіб приготування:
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- У каструлі для супу розігріти оливкову олію, викласти подрібнені цибулю і моркву, обсмажити 2-3 хвилини.
- Гарбуз нарізати кубиками і додати в каструлю. Теж саме зробити з картоплею. Влити бульйон, додати спеції, сіль і перець.
- Готувати на середньому вогні близько години.
- Подрібнити все за допомогою блендера, додаючи бульйон за потребою. Довести до кипіння.
- При подачі збризнути оливковою олією і посипати насінням.
Суп-карі з цвітної капусти
Інгредієнти:
- Цвітна капуста – 800 г
- Корінь селери – 500 г
- Цибуля – 2 шт.
- Оливкова олія – 2 ст. л.
- Карі – 1-2 ч. л.
- Зіра – 1 ч. л.
- Бульйон овочевий (курячий) – трохи більше літра
- Чилі сушений для подачі
Спосіб приготування:
- Капусту розібрати на суцвіття і нарізати середніми шматочками, селеру і цибулю крупно нарізати. Бульйон нагріти.
- У каструлі з товстим дном розігріти олію. Обсмажити цибулю, додати овочі, спеції. Залити бульйоном, щоб овочі були покриті.
- Довести до кипіння і варити на повільному вогні під кришкою 20-30 хвилин.
- Пюрирувати суп блендером, за необхідності приправити сіллю і перцем.
- Розлити по тарілках, прикрасити чилі.
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Сирний суп по-французьки
Інгредієнти:
- 500 мл курячого бульйону;
- 75 г твердого сиру;
- 75 мл білого сухого вина;
- 2 яєчних жовтки;
- 1 ст. л. борошна;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- 2 ст. л. сметани;
- 1 щіпка мускатного горіха;
- сіль, перець – за смаком.
Спосіб приготування:
- У каструлі розтопити невеликий шматочок вершкового масла. Додати борошно. Обсмажити до горіхового аромату.
- Додати дрібку мускатного горіха, сіль і перець за смаком.
- В окремій каструлі з'єднати жовтки зі сметаною. Влити біле вино і нагріти, не доводячи до кипіння, жовтки не повинні згорнутися.
- Зменшити вогонь до мінімуму, додати яєчну суміш. Постійно помішувати впродовж хвилини і одразу зняти з плити.
- Додати в суп тертий сир і розмішати, щоб він розплавився.
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Картопляний крем-суп з імбиром
Інгредієнти:
- Картопля – 4 шт.
- Цибуля-порей – 1 стебло
- Корінь імбиру, натертий на дрібній тертці – 3 ст. л.
- М'ясний бульйон – 150-200 мл
- Вершки – 2 ст. л.
- Вершкове масло – 10 г
- Сіль, чорний перець за смаком
Спосіб приготування:
- Картоплю нарізати кубиками. Варити на середньому вогні 15-20 хвилин.
- Цибулю-порей нарізати невеликими півкільцями. Обсмажити на вершковому маслі 2 хвилини. Додати імбир, готувати 3 хвилини.
- Злити картопляний відвар. Картоплю і цибульно-імбирну суміш пюрирувати блендером.
- Додати бульйон і перемішати.
- Додати вершки, сіль і перець за смаком, підігріти. При подачі прикрасити зеленню.
Сирний суп з овочами та філе
Інгредієнти:
- 1 качан цвітної капусти
- 2-3 л води (залежить від величини капустини)
- 300 г філе курки або індички
- 1 цибулина
- 1 морква
- 50-100 г плавленого сиру
- сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Відварити в підсоленій воді філе курки, цибулю і моркву. Розділити на суцвіття качан капусти.
- Додати капусту в бульйон за 5-10 хвилин до кінця варіння.
- Філе нарізати на невеликі шматочки, повернути в суп. Цибулю дістати і пюрирувати суп блендером.
- Додати сир і, помішуючи, варити 5 хвилин на повільному вогні. Дати настоятися 10-15 хвилин.
- Подавати зі свіжою зеленню і грінками.
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Сочевичний суп з беконом
Інгредієнти:
- по 1 шт. болгарський перець, морква, цибуля;
- 2 зуб. часнику;
- по 200 г червоної сочевиці, бекону, картоплі;
- 150 мл томатного соку;
- вода;
- сіль, перець, м'ята;
- оливкова олія.
Спосіб приготування:
- Підсмажити бекон до золотистого кольору. Перекласти на дошку і нарізати.
- У жирі обсмажити нарізані овочі: цибулю, часник, моркву.
- Перекласти зажарку в каструлю. Додати болгарський перець і нарізану картоплю, злегка обсмажити.
- Додати сочевицю, перемішати і залити окропом з чайника. Варити до готовності картоплі. Додати сіль і перець
- Частину супу перекласти в тарілку, а частину прямо в каструлі подрібнити блендером. Влити томатний сік. Змішати обидві частини супу.
- Скропити суп оливковою олією і прикрасити подрібненою м'ятою.