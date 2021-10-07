3 овощные запеканки, чтобы начать день с полезного

Овощи – вкусно просто так, овощи вкуснее, когда их запечь с правильными специями и с добавлением сыра. Такой запеканки получается много, так что можно накормить всю семью. По желанию добавьте отварную курицу или немного жареного бекона. Для запеканки с капустой, ее рецепт есть ниже, используйте немного сливок.

Греческая запеканка буюрди

Греческая запеканка буюрди / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Рецепты овощных запеканок к завтраку / Фото: instagram.com/vasalas75/

Реклама

Ингредиенты:

4 шт. помидоры;

140 г фета;

орегано, соль, перец, зелень – по вкусу.

Как приготовить:

В форму для запекания положить нарезанные помидоры. Посолить, поперчить и полить оливковым маслом. Сверху добавить крошки феты и посыпать орегано. Выпекать 20 минут при 180 градусах.

Реклама

Запеканка из капусты с рисом и яйцом

Капустная запеканка в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

по 1 капусте, луку;

по 200 г риса, брынзы;

2 вареных яйца;

петрушка, соль, перец.

Как приготовить:

Реклама

Листы капусты отварить до мягкости. Нарезанный лук обжарить до прозрачности. Всыпать сырой рис. Добавить специи. Готовить 10 минут. К рису добавить нарезанные вареные яйца, брынзу и зелень. В форму для запекания выложить слой капусты, затем слой начинки (примерно половину). Чередовать слои, пока не закончится рис. Сверху накрыть листьями капусты. Залить водой и запекать 25 минут при 180 градусах.

Тыквенно-картофельная запеканка

Тыквенно-картофельная запеканка / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

600 г тыквы;

1 кг картофеля:

1 луковица;

2 ст. л. растительного масла;

100 мл молока;

50 г сливочного масла;

100 г чеддера или другого твердого сыра;

соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

Картофель отварить до мягкости. Слить жидкость, добавить сливочное масло и теплое молоко, размять в пюре. Тыкву и лук нарезать, тушить с растительным маслом до мягкости. Посолить, поперчить. Измельчить блендером. Сыр натереть на терке. Перемешать картофельное и тыквенное пюре и сыр. Выложить половину пюре в форму для запекания, сверху – остальное пюре. Посыпать тертым сыром и запекать при 180 градусах до золотистой корочки.

Читайте также: