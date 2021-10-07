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3 овощные запеканки, чтобы начать день с полезного

Ирина Маслова
7 октября, 07:01
Сытности этим запеканкам придаст сыр. Греческую запеканку из помидоров и феты – буюрди – желательно готовить в керамической посуде. Также можно приготовить капустную запеканку с рисом и тыквенную с картофелем

Овощи – вкусно просто так, овощи вкуснее, когда их запечь с правильными специями и с добавлением сыра. Такой запеканки получается много, так что можно накормить всю семью. По желанию добавьте отварную курицу или немного жареного бекона. Для запеканки с капустой, ее рецепт есть ниже, используйте немного сливок.

Греческая запеканка буюрди

Греческая запеканка буюрди / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Рецепты овощных запеканок к завтраку / Фото: instagram.com/vasalas75/

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Ингредиенты:

  • 4 шт. помидоры;
  • 140 г фета;
  • орегано, соль, перец, зелень – по вкусу.

Как приготовить:

  1. В форму для запекания положить нарезанные помидоры. Посолить, поперчить и полить оливковым маслом.
  2. Сверху добавить крошки феты и посыпать орегано.
  3. Выпекать 20 минут при 180 градусах.

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Запеканка из капусты с рисом и яйцом

Капустная запеканка в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • по 1 капусте, луку;
  • по 200 г риса, брынзы;
  • 2 вареных яйца;
  • петрушка, соль, перец.

Как приготовить:

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  1. Листы капусты отварить до мягкости.
  2. Нарезанный лук обжарить до прозрачности.
  3. Всыпать сырой рис. Добавить специи. Готовить 10 минут.
  4. К рису добавить нарезанные вареные яйца, брынзу и зелень.
  5. В форму для запекания выложить слой капусты, затем слой начинки (примерно половину). Чередовать слои, пока не закончится рис. Сверху накрыть листьями капусты.
  6. Залить водой и запекать 25 минут при 180 градусах.

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Тыквенно-картофельная запеканка

Тыквенно-картофельная запеканка / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 600 г тыквы;
  • 1 кг картофеля:
  • 1 луковица;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 100 мл молока;
  • 50 г сливочного масла;
  • 100 г чеддера или другого твердого сыра;
  • соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Картофель отварить до мягкости. Слить жидкость, добавить сливочное масло и теплое молоко, размять в пюре.
  2. Тыкву и лук нарезать, тушить с растительным маслом до мягкости. Посолить, поперчить. Измельчить блендером.
  3. Сыр натереть на терке.
  4. Перемешать картофельное и тыквенное пюре и сыр. Выложить половину пюре в форму для запекания, сверху – остальное пюре.
  5. Посыпать тертым сыром и запекать при 180 градусах до золотистой корочки.

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