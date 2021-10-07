3 овочеві запіканки, щоби почати день із корисного

Овочі – смачно просто так, овочі смачніше, коли їх запекти з правильними спеціями і з додаванням сиру. Такої запіканки виходить багато, тож можна нагодувати всю сім'ю. За бажанням додайте відварну курку або трохи смаженого бекону. Для запіканки з капустою, її рецепт є нижче, візьміть трохи вершків.
Грецька запіканка буюрді
Грецька запіканка буюрді / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/
Рецепти овочевих запіканок до сніданку / Фото: instagram.com/vasalas75/
Інгредієнти:
- 4 помідори;
- 140 г фета;
- орегано, сіль, перець, зелень – за смаком.
Як приготувати:
- У форму для запікання покласти нарізані помідори. Посолити, поперчити і полити оливковою олією.
- Зверху додати крихти фети і посипати орегано.
- Випікати 20 хвилин за 180 градусів.
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Запіканка з капусти з рисом і яйцем
Запіканка з капусти в духовці / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- по 1 капусті, цибулі;
- по 200 г рису, бринзи;
- 2 варені яйця;
- петрушка, сіль, перець.
Як приготувати:
- Листя капусти відварити до м'якості.
- Нарізану цибулю обсмажити до прозорості.
- Всипати сирий рис. Додати спеції. Готувати 10 хвилин.
- До рису додати нарізані варені яйця, бринзу і зелень.
- У форму для запікання викласти шар капусти, потім шар начинки (приблизно половину). І так далі, доки не закінчиться рис. Зверху накрити листям капусти.
- Залити водою і запікати 25 хвилин за 180 градусів.
Гарбузово-картопляна запіканка
Гарбузово-картопляна запіканка / Фото: Depositphotos
Інгредієнти:
- 600 г гарбуза;
- 1 кг картоплі:
- 1 цибулина;
- 2 ст. л. олії;
- 100 мл молока;
- 50 г вершкового масла;
- 100 г чедеру або іншого твердого сиру;
- сіль, перець – за смаком.
Як приготувати:
- Картоплю відварити до м'якості. Злити рідину, додати вершкове масло і тепле молоко, розім'яти в пюре.
- Гарбуз і цибулю нарізати, тушкувати з олією до м'якості. Посолити, поперчити. Подрібнити блендером.
- Сир натерти на тертці.
- Перемішати картопляне і гарбузове пюре і сир. Викласти половину пюре в форму для запікання, зверху – решту пюре.
- Посипати тертим сиром і запікати за 180 градусів до золотавої скоринки.
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