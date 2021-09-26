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3 рецепта королевских ватрушек, которые нужно обязательно попробовать

Ирина Маслова
26 сентября, 07:01
От обычной ватрушки королевская отличается тем, что выпекается на песочном тесте и с большим количеством творога. К начинке можно добавить ягоды, яблоки, тыкву, лимонную цедру

Королевская ватрушка – это когда немало дрожжевого теста и недостаточно творога. Нет, это тоже вкусно. Но если хочется насладиться творожной начинкой, в которую добавляется сметана или йогурт, ягоды или кусочки фруктов, то тогда нужно готовить королевскую ватрушку. Количество основы вы контролируете сами, поэтому удовлетвориться творогом вполне получится. Процесс приготовления схож с действиями, когда пекутся традиционные тертые пироги.

Королевская ватрушка с клюквой (или другой ягодой)

Королевская ватрушка с клюквой / Фото: instagram.com/_diana_na_pp/

Рецепты королевской ватрушки / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ингредиенты (для небольшой порции):

  • Творог – 200 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 70 г
  • Масло сливочное – 30 г
  • Клюква – 50 г
  • Сахар, ванилин – по вкусу

Как приготовить:

  1. Отделить белок от желтка. Белок соединить с творогом, сахаром, ванилином и клюквой. Перемешать.
  2. Растереть желток с мукой, маслом и сахаром в мелкую крошку.
  3. На дно формы выложить большую часть теста, утрамбовать. Выложить творожную начинку.
  4. Сверху посыпать остальным тестом.
  5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.

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Королевская ватрушка

Королевская ватрушка / Фото: instagram.com/lidaieda/

Ингредиенты:

  • Желток – 3 шт.
  • Мука – 150 г
  • Сливочное масло – 40 г
  • Сахар – 1 ст. л. ⁣⁣⠀
  • Щепотка соли⁣⁣⠀

⁣⁣Для начинки: ⠀

  • Творог – 500 г
  • Белок – 3 шт. ⁣⁣⠀
  • Натуральный йогурт – 50 г
  • Сахар – 1,5 ст. л. ⠀
  • Щепотка соли, ванилин⁣⁣⠀

⁣⁣Как приготовить:

  1. Масло комнатной температуры соединить с остальными ингредиентами и растереть руками в крошку. ⁣⁣⠀
  2. Для начинки творог размять вилкой, добавить йогурт, сахар, ванилин и перемешать. ⁣⁣⠀
  3. Белки взбить до высоких пиков с щепоткой соли и вмешать в творожную массу.
  4. На дно формы высыпать чуть больше половины крошки, тщательно утрамбовать руками. Сверху выложить творог и посыпать оставшейся крошкой. ⁣⁣⠀
  5. Выпекать в разогретой на 180 градусов духовке до 40-45 минут.

Королевская ватрушка с лимонной цедрой и сливовым вареньем

Королевская ватрушка с лимонной цедрой и сливовым вареньем / Фото: instagram.com/kulinar_myfood/

Ингредиенты:

  • Творог – 350 г
  • Сметана – 150 г
  • Сахар, кукурузный крахмал – по 10 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Ванилин
  • Цедра половины лимона
  • Густое сливовое варенье – 100 г
  • Мука – 350 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Сахар – 120 г
  • Разрыхлитель – 1,5 ч. л.
  • Соль – щепотка

Как приготовить:

  1. Цедру натереть, творог пробить в блендере.
  2. В творог добавить яйца, сахар, ванилин и сметану, пробить до однородности. Добавить крахмал, цедру и убрать в холодильник.
  3. Просеять муку с разрыхлителем, добавить соль, перемешать.
  4. Холодное сливочное масло нарезать небольшими кубиками и добавить к муке. Перетереть руками масло с мукой до однородной крошки. Добавить сахар и еще раз перемешать.
  5. Выложить на дно формы, застеленной пергаментом, 2/3 песочного теста и равномерно его распределить.
  6. Равномерно выложить густое сливовое варенье. Аккуратно залить творожную начинку.
  7. Сверху равномерно посыпать остальной частью крошки.
  8. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке.

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