3 рецепта королевских ватрушек, которые нужно обязательно попробовать

Королевская ватрушка – это когда немало дрожжевого теста и недостаточно творога. Нет, это тоже вкусно. Но если хочется насладиться творожной начинкой, в которую добавляется сметана или йогурт, ягоды или кусочки фруктов, то тогда нужно готовить королевскую ватрушку. Количество основы вы контролируете сами, поэтому удовлетвориться творогом вполне получится. Процесс приготовления схож с действиями, когда пекутся традиционные тертые пироги.

Королевская ватрушка с клюквой (или другой ягодой)

Королевская ватрушка с клюквой / Фото: instagram.com/_diana_na_pp/

Рецепты королевской ватрушки / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ингредиенты (для небольшой порции):

Творог – 200 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 70 г

Масло сливочное – 30 г

Клюква – 50 г

Сахар, ванилин – по вкусу

Как приготовить:

Отделить белок от желтка. Белок соединить с творогом, сахаром, ванилином и клюквой. Перемешать. Растереть желток с мукой, маслом и сахаром в мелкую крошку. На дно формы выложить большую часть теста, утрамбовать. Выложить творожную начинку. Сверху посыпать остальным тестом. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут.

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Королевская ватрушка

Королевская ватрушка / Фото: instagram.com/lidaieda/

Ингредиенты:

Желток – 3 шт.

Мука – 150 г

Сливочное масло – 40 г

Сахар – 1 ст. л. ⁣⁣⠀

Щепотка соли⁣⁣⠀

⁣⁣Для начинки: ⠀

Творог – 500 г

Белок – 3 шт. ⁣⁣⠀

Натуральный йогурт – 50 г

Сахар – 1,5 ст. л. ⠀

Щепотка соли, ванилин⁣⁣⠀

⁣⁣Как приготовить:

Масло комнатной температуры соединить с остальными ингредиентами и растереть руками в крошку. ⁣⁣⠀ Для начинки творог размять вилкой, добавить йогурт, сахар, ванилин и перемешать. ⁣⁣⠀ Белки взбить до высоких пиков с щепоткой соли и вмешать в творожную массу. На дно формы высыпать чуть больше половины крошки, тщательно утрамбовать руками. Сверху выложить творог и посыпать оставшейся крошкой. ⁣⁣⠀ Выпекать в разогретой на 180 градусов духовке до 40-45 минут.

Королевская ватрушка с лимонной цедрой и сливовым вареньем

Королевская ватрушка с лимонной цедрой и сливовым вареньем / Фото: instagram.com/kulinar_myfood/

Ингредиенты:

Творог – 350 г

Сметана – 150 г

Сахар, кукурузный крахмал – по 10 г

Яйца – 3 шт.

Ванилин

Цедра половины лимона

Густое сливовое варенье – 100 г

Мука – 350 г

Сливочное масло – 150 г

Сахар – 120 г

Разрыхлитель – 1,5 ч. л.

Соль – щепотка

Как приготовить:

Цедру натереть, творог пробить в блендере. В творог добавить яйца, сахар, ванилин и сметану, пробить до однородности. Добавить крахмал, цедру и убрать в холодильник. Просеять муку с разрыхлителем, добавить соль, перемешать. Холодное сливочное масло нарезать небольшими кубиками и добавить к муке. Перетереть руками масло с мукой до однородной крошки. Добавить сахар и еще раз перемешать. Выложить на дно формы, застеленной пергаментом, 2/3 песочного теста и равномерно его распределить. Равномерно выложить густое сливовое варенье. Аккуратно залить творожную начинку. Сверху равномерно посыпать остальной частью крошки. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке.