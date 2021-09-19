3 рецепта несладких булочек, вкус которых дополняет сыр и творог

Всю эту несладкую выпечку можно подавать к первым блюдам или к чаю. Например, французские гужеры могут выступать в роли аперитива, в Бургундии их подают к вину

Рецепты булочек из разных стран / Фото: Коллаж: Сегодня

Французские гужеры – это булочки из заварного теста с сыром. В классическом рецепте нужен грюйер, но его можно заменить другим. Во Франции их предлагают к вину, булочки можно испечь и к ужину, подавая к ним разные овощные салаты.

Турецкие поача больше походят на пирожки с творогом и зеленью. Их можно подавать к первым блюдам, а к начинке добавить немного оливковой пасты. Ну и наши родные пампушки. На этот раз с сыром. И чтобы выпечка получилось идеальной, ознакомьтесь с этими лайфхаками.

Реклама

Турецкие булочки поача

Турецкие булочки поача / Фото: instagram.com/stambul_vashimi_glazami/

Ингредиенты:

100 г размягченного сливочного масла;

1 яйцо;

250 мл растительного масла;

250 мл йогурта;

1 пакетик разрыхлителя;

по 1 ч. л. соли, сахара;

половина пучка нарезанного укропа;

200 г творога;

мука (сколько возьмет);

кунжут для украшения.

Способ приготовления:

Реклама

Смешать сливочное масло, растительное масло, йогурт и яичный белок. Добавить соль, сахар и разрыхлитель. Добавить муку и нарезанный укроп. Растереть творог вилкой. Из теста сделать шарики, внутрь положить немного начинки, выложить на противень с пергаментной бумагой. Смазать яичным желтком и посыпать кунжутом. Выпекать 40-45 минут при 180 градусах.

Французские булочки гужеры

Французские булочки гужеры / Фото: instagram.com/feliz_iz_baku/

Ингредиенты:

Реклама

200 г сыра грюйер (или другого);

300 г муки;

300 мл воды;

4 яйца;

100 г сливочного масла;

2-3 пера зеленого лука;

половина пучка петрушки;

цедра одного лимона;

соль и красный острый перец.

Способ приготовления:

В сотейнике разогреть воду, растопить в воде масло, добавить соль и перец по вкусу. Довести до кипения, снять с огня. Постепенно ввести муку, постоянно помешивая, до тех пора, пока тесто не будет отставать от сотейника. Убрать с огня, дать остыть. Вмесить яйца по одному. По необходимости добавить муку, чтобы получилось эластичное тесто. Петрушку и зеленый лук нарезать мелко, сыр натереть на крупной терке, цедру лимона – на мелкой. Добавить зелень, сыр и цедру в тесто, вымесить. Противень застелить бумагой для выпечки. Духовку разогреть до 200 градусов. Выложить тесто с помощью чайной ложки на расстоянии друг от друга. Выпекать 20-25 минут до золотистости.

Читайте также: 3 рецепта пирожков со всего мира для воскресного перекуса

Пампушки с сыром

Пампушки с сыром / Фото: instagram.com/slizovskaya_a/

Ингредиенты:

200 г муки;

1 яйцо;

5-10 г сухих дрожжей;

по 1 ст. л. сахара, растительного масла;

1 ч. л. соли;

1/2 ч. л. разрыхлителя;

70 мл теплого молока;

100 г сыра.

Способ приготовления:

Для опары дрожжи растворить в теплом молоке, добавить по 1 ст. л. сахара и муки, перемешать. Оставить на 15-25 минут в теплом месте. Просеять муку, добавить опару, растительное масло, тертый сыр. Перемешать. Вбить яйца, добавить тертый сыр и соль, вымешивать на поверхности до однородности. Оставить в теплом месте на час-полтора. Вымесить тесто, сформировать пампушки, выложить на пергаментную бумагу, смазанную растительным маслом. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут или до готовности.

Рецепты булочек и рогаликов, любимых из детства, собраны здесь.