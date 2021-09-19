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3 рецепта несладких булочек, вкус которых дополняет сыр и творог

Ирина Маслова
19 сентября, 07:01
Всю эту несладкую выпечку можно подавать к первым блюдам или к чаю. Например, французские гужеры могут выступать в роли аперитива, в Бургундии их подают к вину

Французские гужеры – это булочки из заварного теста с сыром. В классическом рецепте нужен грюйер, но его можно заменить другим. Во Франции их предлагают к вину, булочки можно испечь и к ужину, подавая к ним разные овощные салаты.

Турецкие поача больше походят на пирожки с творогом и зеленью. Их можно подавать к первым блюдам, а к начинке добавить немного оливковой пасты. Ну и наши родные пампушки. На этот раз с сыром. И чтобы выпечка получилось идеальной, ознакомьтесь с этими лайфхаками.

Рецепты булочек из разных стран / Фото: Коллаж: Сегодня

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Турецкие булочки поача

Турецкие булочки поача / Фото: instagram.com/stambul_vashimi_glazami/

Ингредиенты:

  • 100 г размягченного сливочного масла;
  • 1 яйцо;
  • 250 мл растительного масла;
  • 250 мл йогурта;
  • 1 пакетик разрыхлителя;
  • по 1 ч. л. соли, сахара;
  • половина пучка нарезанного укропа;
  • 200 г творога;
  • мука (сколько возьмет);
  • кунжут для украшения.

Способ приготовления:

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  1. Смешать сливочное масло, растительное масло, йогурт и яичный белок. Добавить соль, сахар и разрыхлитель.
  2. Добавить муку и нарезанный укроп. Растереть творог вилкой.
  3. Из теста сделать шарики, внутрь положить немного начинки, выложить на противень с пергаментной бумагой.
  4. Смазать яичным желтком и посыпать кунжутом.
  5. Выпекать 40-45 минут при 180 градусах.

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Французские булочки гужеры

Французские булочки гужеры / Фото: instagram.com/feliz_iz_baku/

Ингредиенты:

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  • 200 г сыра грюйер (или другого);
  • 300 г муки;
  • 300 мл воды;
  • 4 яйца;
  • 100 г сливочного масла;
  • 2-3 пера зеленого лука;
  • половина пучка петрушки;
  • цедра одного лимона;
  • соль и красный острый перец.

Способ приготовления:

  1. В сотейнике разогреть воду, растопить в воде масло, добавить соль и перец по вкусу. Довести до кипения, снять с огня.
  2. Постепенно ввести муку, постоянно помешивая, до тех пора, пока тесто не будет отставать от сотейника.
  3. Убрать с огня, дать остыть. Вмесить яйца по одному. По необходимости добавить муку, чтобы получилось эластичное тесто.
  4. Петрушку и зеленый лук нарезать мелко, сыр натереть на крупной терке, цедру лимона – на мелкой.
  5. Добавить зелень, сыр и цедру в тесто, вымесить.
  6. Противень застелить бумагой для выпечки. Духовку разогреть до 200 градусов.
  7. Выложить тесто с помощью чайной ложки на расстоянии друг от друга.
  8. Выпекать 20-25 минут до золотистости.

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Пампушки с сыром

Пампушки с сыром / Фото: instagram.com/slizovskaya_a/

Ингредиенты:

  • 200 г муки;
  • 1 яйцо;
  • 5-10 г сухих дрожжей;
  • по 1 ст. л. сахара, растительного масла;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1/2 ч. л. разрыхлителя;
  • 70 мл теплого молока;
  • 100 г сыра.

Способ приготовления:

  1. Для опары дрожжи растворить в теплом молоке, добавить по 1 ст. л. сахара и муки, перемешать. Оставить на 15-25 минут в теплом месте.
  2. Просеять муку, добавить опару, растительное масло, тертый сыр. Перемешать.
  3. Вбить яйца, добавить тертый сыр и соль, вымешивать на поверхности до однородности.
  4. Оставить в теплом месте на час-полтора.
  5. Вымесить тесто, сформировать пампушки, выложить на пергаментную бумагу, смазанную растительным маслом.
  6. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут или до готовности.

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