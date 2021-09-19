3 рецепта несладких булочек, вкус которых дополняет сыр и творог

Французские гужеры – это булочки из заварного теста с сыром. В классическом рецепте нужен грюйер, но его можно заменить другим. Во Франции их предлагают к вину, булочки можно испечь и к ужину, подавая к ним разные овощные салаты.
Турецкие поача больше походят на пирожки с творогом и зеленью. Их можно подавать к первым блюдам, а к начинке добавить немного оливковой пасты. Ну и наши родные пампушки. На этот раз с сыром. И чтобы выпечка получилось идеальной, ознакомьтесь с этими лайфхаками.
Рецепты булочек из разных стран / Фото: Коллаж: Сегодня
Турецкие булочки поача
Турецкие булочки поача / Фото: instagram.com/stambul_vashimi_glazami/
Ингредиенты:
- 100 г размягченного сливочного масла;
- 1 яйцо;
- 250 мл растительного масла;
- 250 мл йогурта;
- 1 пакетик разрыхлителя;
- по 1 ч. л. соли, сахара;
- половина пучка нарезанного укропа;
- 200 г творога;
- мука (сколько возьмет);
- кунжут для украшения.
Способ приготовления:
- Смешать сливочное масло, растительное масло, йогурт и яичный белок. Добавить соль, сахар и разрыхлитель.
- Добавить муку и нарезанный укроп. Растереть творог вилкой.
- Из теста сделать шарики, внутрь положить немного начинки, выложить на противень с пергаментной бумагой.
- Смазать яичным желтком и посыпать кунжутом.
- Выпекать 40-45 минут при 180 градусах.
Французские булочки гужеры
Французские булочки гужеры / Фото: instagram.com/feliz_iz_baku/
Ингредиенты:
- 200 г сыра грюйер (или другого);
- 300 г муки;
- 300 мл воды;
- 4 яйца;
- 100 г сливочного масла;
- 2-3 пера зеленого лука;
- половина пучка петрушки;
- цедра одного лимона;
- соль и красный острый перец.
Способ приготовления:
- В сотейнике разогреть воду, растопить в воде масло, добавить соль и перец по вкусу. Довести до кипения, снять с огня.
- Постепенно ввести муку, постоянно помешивая, до тех пора, пока тесто не будет отставать от сотейника.
- Убрать с огня, дать остыть. Вмесить яйца по одному. По необходимости добавить муку, чтобы получилось эластичное тесто.
- Петрушку и зеленый лук нарезать мелко, сыр натереть на крупной терке, цедру лимона – на мелкой.
- Добавить зелень, сыр и цедру в тесто, вымесить.
- Противень застелить бумагой для выпечки. Духовку разогреть до 200 градусов.
- Выложить тесто с помощью чайной ложки на расстоянии друг от друга.
- Выпекать 20-25 минут до золотистости.
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Пампушки с сыром
Пампушки с сыром / Фото: instagram.com/slizovskaya_a/
Ингредиенты:
- 200 г муки;
- 1 яйцо;
- 5-10 г сухих дрожжей;
- по 1 ст. л. сахара, растительного масла;
- 1 ч. л. соли;
- 1/2 ч. л. разрыхлителя;
- 70 мл теплого молока;
- 100 г сыра.
Способ приготовления:
- Для опары дрожжи растворить в теплом молоке, добавить по 1 ст. л. сахара и муки, перемешать. Оставить на 15-25 минут в теплом месте.
- Просеять муку, добавить опару, растительное масло, тертый сыр. Перемешать.
- Вбить яйца, добавить тертый сыр и соль, вымешивать на поверхности до однородности.
- Оставить в теплом месте на час-полтора.
- Вымесить тесто, сформировать пампушки, выложить на пергаментную бумагу, смазанную растительным маслом.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут или до готовности.
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