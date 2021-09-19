3 рецепти насолодких булочок, смак яких доповнює сир

Французькі гужери – це булочки із заварного тіста з сиром. У класичному рецепті потрібен грюєр, але його можна замінити іншим. У Франції їх пропонують до вина, булочки можна спекти і до вечері, подаючи до них різні овочеві салати.

Турецькі поача більше схожі на пиріжки із сиром і зеленню. Їх можна подавати до перших страв, а до начинки додати трохи оливкової пасти. Ну й наші рідні пампушки. Цього разу теж із сиром. І щоб випічка вийшло ідеальною, ознайомтеся з цими лайфхаками.

Рецепти булочок з різних країн / Фото: Колаж: Сьогодні

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Турецькі булочки поача

Турецькі булочки поача / Фото: instagram.com/stambul_vashimi_glazami/

Інгредієнти:

100 г м'якого вершкового масла;

1 яйце;

250 мл олії;

250 мл йогурту;

1 пакетик розпушувача;

по 1 ч. л. солі, цукру;

половина пучка нарізаного кропу;

200 г сиру;

борошно (скільки візьме);

кунжут для прикраси.

Спосіб приготування:

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Змішати вершкове масло, олію, йогурт і яєчний білок. Додати сіль, цукор і розпушувач. Додати борошно і нарізаний кріп. Розтерти сир виделкою. З тіста зробити кульки, всередину покласти трохи начинки, викласти на деко з пергаментним папером. Змазати яєчним жовтком і посипати кунжутом. Випікати 40-45 хвилин за 180 градусів.

Французькі булочки гужери

Французькі булочки гужери / Фото: instagram.com/feliz_iz_baku/

Інгредієнти:

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200 г сиру грюєр (або іншого);

300 г борошна;

300 мл води;

4 яйця;

100 г вершкового масла;

2-3 пір'я зеленої цибулі;

половина пучка петрушки;

цедра одного лимона;

сіль і червоний гострий перець.

Спосіб приготування:

У сотейнику розігріти воду, розтопити у воді масло, додати сіль і перець за смаком. Довести до кипіння, зняти з вогню. Поступово ввести борошно, постійно помішуючи, доти, доки тісто не відставатиме від сотейника. Прибрати з вогню, дати охолонути. Додати яйця по одному. За необхідності додати борошно, щоб вийшло еластичне тісто. Петрушку і зелену цибулю нарізати дрібно, сир натерти на крупній терці, цедру лимона – на дрібній терці. Додати зелень, сир і цедру в тісто, вимісити. Деко застелити папером для випічки. Духовку розігріти до 200 градусів. Викласти тісто за допомогою чайної ложки, щоби була відстань. Випікати 20-25 хвилин до золотистого кольору.

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Пампушки з сиром

Пампушки з твердим сиром / Фото: instagram.com/slizovskaya_a/

Інгредієнти:

200 г борошна;

1 яйце;

5-10 г сухих дріжджів;

по 1 ст. л. цукру, олії;

1 ч. л. солі;

1/2 ч. л. розпушувача;

70 мл теплого молока;

100 г сиру.

Спосіб приготування:

Для опари дріжджі розчинити в теплому молоці, додати по 1 ст. л. цукру і борошна, перемішати. Залишити на 15-25 хвилин у теплому місці. Просіяти борошно, додати опару, олію, тертий сир. Перемішати. Вбити яйця, додати тертий сир і сіль, вимішувати на поверхні до однорідності. Залишити в теплому місці на годину-півтори. Вимісити тісто, сформувати пампушки, викласти на пергаментний папір, змащений олією. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30-40 хвилин або до готовності.

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