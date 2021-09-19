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3 рецепти насолодких булочок, смак яких доповнює сир

Ірина Маслова
19 вересня, 07:01
Усю цю несолодку випічку можна подавати до перших страв або до чаю. Наприклад, французькі гужери можуть виступати в ролі аперитиву, в Бургундії їх подають до вина

Французькі гужери – це булочки із заварного тіста з сиром. У класичному рецепті потрібен грюєр, але його можна замінити іншим. У Франції їх пропонують до вина, булочки можна спекти і до вечері, подаючи до них різні овочеві салати.

Турецькі поача більше схожі на пиріжки із сиром і зеленню. Їх можна подавати до перших страв, а до начинки додати трохи оливкової пасти. Ну й наші рідні пампушки. Цього разу теж із сиром. І щоб випічка вийшло ідеальною, ознайомтеся з цими лайфхаками.

Рецепти булочок з різних країн / Фото: Колаж: Сьогодні

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Турецькі булочки поача

Турецькі булочки поача / Фото: instagram.com/stambul_vashimi_glazami/

Інгредієнти:

  • 100 г м'якого вершкового масла;
  • 1 яйце;
  • 250 мл олії;
  • 250 мл йогурту;
  • 1 пакетик розпушувача;
  • по 1 ч. л. солі, цукру;
  • половина пучка нарізаного кропу;
  • 200 г сиру;
  • борошно (скільки візьме);
  • кунжут для прикраси.

Спосіб приготування:

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  1. Змішати вершкове масло, олію, йогурт і яєчний білок. Додати сіль, цукор і розпушувач.
  2. Додати борошно і нарізаний кріп. Розтерти сир виделкою.
  3. З тіста зробити кульки, всередину покласти трохи начинки, викласти на деко з пергаментним папером.
  4. Змазати яєчним жовтком і посипати кунжутом.
  5. Випікати 40-45 хвилин за 180 градусів.

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Французькі булочки гужери

Французькі булочки гужери / Фото: instagram.com/feliz_iz_baku/

Інгредієнти:

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  • 200 г сиру грюєр (або іншого);
  • 300 г борошна;
  • 300 мл води;
  • 4 яйця;
  • 100 г вершкового масла;
  • 2-3 пір'я зеленої цибулі;
  • половина пучка петрушки;
  • цедра одного лимона;
  • сіль і червоний гострий перець.

Спосіб приготування:

  1. У сотейнику розігріти воду, розтопити у воді масло, додати сіль і перець за смаком. Довести до кипіння, зняти з вогню.
  2. Поступово ввести борошно, постійно помішуючи, доти, доки тісто не відставатиме від сотейника.
  3. Прибрати з вогню, дати охолонути. Додати яйця по одному. За необхідності додати борошно, щоб вийшло еластичне тісто.
  4. Петрушку і зелену цибулю нарізати дрібно, сир натерти на крупній терці, цедру лимона – на дрібній терці.
  5. Додати зелень, сир і цедру в тісто, вимісити.
  6. Деко застелити папером для випічки. Духовку розігріти до 200 градусів.
  7. Викласти тісто за допомогою чайної ложки, щоби була відстань.
  8. Випікати 20-25 хвилин до золотистого кольору.

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Пампушки з сиром

Пампушки з твердим сиром / Фото: instagram.com/slizovskaya_a/

Інгредієнти:

  • 200 г борошна;
  • 1 яйце;
  • 5-10 г сухих дріжджів;
  • по 1 ст. л. цукру, олії;
  • 1 ч. л. солі;
  • 1/2 ч. л. розпушувача;
  • 70 мл теплого молока;
  • 100 г сиру.

Спосіб приготування:

  1. Для опари дріжджі розчинити в теплому молоці, додати по 1 ст. л. цукру і борошна, перемішати. Залишити на 15-25 хвилин у теплому місці.
  2. Просіяти борошно, додати опару, олію, тертий сир. Перемішати.
  3. Вбити яйця, додати тертий сир і сіль, вимішувати на поверхні до однорідності.
  4. Залишити в теплому місці на годину-півтори.
  5. Вимісити тісто, сформувати пампушки, викласти на пергаментний папір, змащений олією.
  6. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30-40 хвилин або до готовності.

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