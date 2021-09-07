3 рецепта самых неожиданных заготовок на зиму с луком, лимоном и сливами

Давайте немного отойдем от наших любимых консервированных огурцов, помидоров и заготовок из баклажанов и откроем дорогу экспериментам. Но таким, которые вполне впишутся в радиус восприятия вкусовых рецепторов. Например, луковый конфитюр или, как его еще называют, мармелад – его любят французы и едят с сыром и хлебом. Соленые лимоны – известная марокканская находка. Это крайне оригинальная вещь, которую используют в соусах для мяса и рыбы. Те, кто пробовал соленые лимоны, уверяют – они ароматные. И наконец, сливовое варенье с виски или коньяком – оно не такое сладкое и с восхитительной кислинкой.

Сливовое варенье с виски

Максимум пользы будет в джемах, которые приготовлены без сахара и с короткой термической обработкой / Фото: Depositphotos

Рецепты оригинальных заготовок на зиму / Фото: instagram.com/ilghiottoneumbro/

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Ингредиенты на 1,5 литра варенья

2 кг слив (без косточек);

120 мл виски или коньяка;

150 мл воды;

400 г сахара;

1 палочка корицы;

2 шт. гвоздики;

4 горошины душистого перца.

Способ приготовления

Сливы, специи, воду, сахар и 50 мл виски поместить в большую кастрюлю с толстым дном. Поставить на средний огонь и варить 20-25 минут, до разваривания слив. Удалить специи и взбить сливы блендером. Довести до повторного кипения, варить еще 10 минут, часто помешивая, чтобы испарилась лишняя жидкость. Влить оставшееся виски, довести варенье до повторного кипения и разлить по стерилизованным банкам. Закрыть банки стерилизованными крышками и пастеризовать банки в кипящей воде 15 минут. Банки аккуратно достать, вытереть насухо и перевернуть вверх дном. Накрыть одеялом или покрывалом и оставить так до остывания. Хранить в кладовке.

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Луковый конфитюр

Луковый конфитюр / Фото: instagram.com/na.taliya964/

Ингредиенты

1 кг красного лука;

5 ст. л. оливкового масла;

2 ст. л. сливочного масла;

5-6 ст. л. коричневого сахара;

1 стакан красного сухого вина;

1/3 стакана винного уксуса.

Способ приготовления

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Нарезать полукольцами лук. Обжарить слегка на смеси масел. Добавить сахар и тушить 15 минут, пока лук не начнет карамелизоваться. Влить вино и уксус. Тушить на маленьком огне, пока не выпарится половина жидкости. Посолить. Остудить и переложить в банку. Хранить в холодильнике.

Соленые лимоны

Соленые лимоны / Фото: instagram.com/victoria_kz_cn_il/

Ингредиенты

3-4 средних лимонов;

5 ст. л. соли;

2 шт. лавровый лист;

по 1 ч. л. черный перец горошком, тмин, семена кориандра;

2 бутона гвоздики.

Способ приготовления

Банку обдать кипятком, заложить лавровый лист и гвоздику. В чаше смешать соль с оставшимися специями. Сделать надрезы у лимонов, не разрезая их до конца. Заполнить каждый надрез смесью соли и приправ и по очереди утрамбовать в банку. Закрыть банку и помесить ее в холодильник. Через неделю лимоны будут готовы.

Рецепт закруток из запеченного перца узнаете из видео.

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