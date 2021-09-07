3 рецепта самых неожиданных заготовок на зиму с луком, лимоном и сливами

Давайте немного отойдем от наших любимых консервированных огурцов, помидоров и заготовок из баклажанов и откроем дорогу экспериментам. Но таким, которые вполне впишутся в радиус восприятия вкусовых рецепторов. Например, луковый конфитюр или, как его еще называют, мармелад – его любят французы и едят с сыром и хлебом. Соленые лимоны – известная марокканская находка. Это крайне оригинальная вещь, которую используют в соусах для мяса и рыбы. Те, кто пробовал соленые лимоны, уверяют – они ароматные. И наконец, сливовое варенье с виски или коньяком – оно не такое сладкое и с восхитительной кислинкой.
Сливовое варенье с виски
Рецепты оригинальных заготовок на зиму / Фото: instagram.com/ilghiottoneumbro/
Ингредиенты на 1,5 литра варенья
- 2 кг слив (без косточек);
- 120 мл виски или коньяка;
- 150 мл воды;
- 400 г сахара;
- 1 палочка корицы;
- 2 шт. гвоздики;
- 4 горошины душистого перца.
Способ приготовления
- Сливы, специи, воду, сахар и 50 мл виски поместить в большую кастрюлю с толстым дном. Поставить на средний огонь и варить 20-25 минут, до разваривания слив.
- Удалить специи и взбить сливы блендером. Довести до повторного кипения, варить еще 10 минут, часто помешивая, чтобы испарилась лишняя жидкость.
- Влить оставшееся виски, довести варенье до повторного кипения и разлить по стерилизованным банкам.
- Закрыть банки стерилизованными крышками и пастеризовать банки в кипящей воде 15 минут.
- Банки аккуратно достать, вытереть насухо и перевернуть вверх дном. Накрыть одеялом или покрывалом и оставить так до остывания. Хранить в кладовке.
Луковый конфитюр
Ингредиенты
- 1 кг красного лука;
- 5 ст. л. оливкового масла;
- 2 ст. л. сливочного масла;
- 5-6 ст. л. коричневого сахара;
- 1 стакан красного сухого вина;
- 1/3 стакана винного уксуса.
Способ приготовления
- Нарезать полукольцами лук. Обжарить слегка на смеси масел.
- Добавить сахар и тушить 15 минут, пока лук не начнет карамелизоваться. Влить вино и уксус.
- Тушить на маленьком огне, пока не выпарится половина жидкости. Посолить.
- Остудить и переложить в банку. Хранить в холодильнике.
Соленые лимоны
Ингредиенты
- 3-4 средних лимонов;
- 5 ст. л. соли;
- 2 шт. лавровый лист;
- по 1 ч. л. черный перец горошком, тмин, семена кориандра;
- 2 бутона гвоздики.
Способ приготовления
- Банку обдать кипятком, заложить лавровый лист и гвоздику. В чаше смешать соль с оставшимися специями.
- Сделать надрезы у лимонов, не разрезая их до конца. Заполнить каждый надрез смесью соли и приправ и по очереди утрамбовать в банку.
- Закрыть банку и помесить ее в холодильник. Через неделю лимоны будут готовы.
Рецепт закруток из запеченного перца узнаете из видео.
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