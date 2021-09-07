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3 рецепти найнесподіваніших заготівель на зиму з цибулею, лимоном і сливами

Ірина Маслова
7 вересня, 14:54
З цибулі можна приготувати конфітюр, який чудово доповнить м'ясні страви і сир, зі слив – дуже пряне варення з віскі або коньяком, а солоні лимони подарують соусу для риби або м'яса особливий аромат

Давайте трохи відійдемо від наших улюблених консервованих огірків, помідорів і заготівель з баклажанів і відкриємо дорогу експериментам. Але таким, які цілком впишуться в радіус сприйняття смакових рецепторів. Наприклад, цибульний конфітюр або, як його ще називають, мармелад – його люблять французи і їдять із сиром і хлібом. Солоні лимони – відома марокканська знахідка. Це вкрай оригінальна річ, яку використовують у соусах для м'яса і риби. Ті, хто куштував солоні лимони, запевняють – вони ароматні. І нарешті, сливове варення з віскі або коньяком – воно не таке солодке та з чудовою кислинкою.

Сливове варення з віскі

Максимум користі буде в джемах, які приготовлені без цукру і з короткою термічною обробкою / Фото: Depositphotos

Рецепти оригінальних заготівель на зиму / Фото: instagram.com/ilghiottoneumbro/

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Інгредієнти на 1,5 літра варення

  • 2 кг слив (без кісточок);
  • 120 мл віскі або коньяку;
  • 150 мл води;
  • 400 г цукру;
  • 1 паличка кориці;
  • 2 шт. гвоздики;
  • 4 горошини духмяного перцю.

Спосіб приготування

  1. Сливи, спеції, воду, цукор і 50 мл віскі помістити у велику каструлю з товстим дном. Поставити на середній вогонь і варити 20-25 хвилин, до розварювання слив.
  2. Видалити спеції і збити сливи блендером. Довести до повторного кипіння, варити ще 10 хвилин, часто помішуючи, щоб випарувалася зайва рідина.
  3. Влити віскі, довести варення до повторного кипіння і розлити по стерилізованих банках.
  4. Закрити банки стерилізованими кришками і пастеризувати банки в киплячій воді 15 хвилин.
  5. Банки акуратно дістати, витерти насухо і перевернути догори дном. Накрити ковдрою або покривалом і залишити так до охолодження. Зберігати в коморі.

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Цибулевий конфітюр

Цибулевий конфітюр / Фото: instagram.com/na.taliya964/

Інгредієнти

  • 1 кг червоної цибулі;
  • 5 ст. л. оливкової олії;
  • 2 ст. л. вершкового масла;
  • 5-6 ст. л. коричневого цукру;
  • 1 склянка червоного сухого вина;
  • 1/3 склянки винного оцту.

Спосіб приготування

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  1. Нарізати цибулю півкільцями. Обсмажити злегка на суміші олії та масла.
  2. Додати цукор і тушкувати 15 хвилин, доки цибуля не почне карамелізуватися. Влити вино і оцет.
  3. Тушкувати на маленькому вогні, доки не випарується половина рідини. Посолити.
  4. Остудити і перекласти в банку. Зберігати в холодильнику.

Солоні лимони

Солоні лимони / Фото: instagram.com/victoria_kz_cn_il/

Інгредієнти

  • 3-4 середніх лимонів;
  • 5 ст. л. солі;
  • 2 шт. лаврове листя;
  • по 1 ч. л. чорний перець горошком, кмин, насіння коріандру;
  • 2 бутони гвоздики.

Спосіб приготування

  1. Банку обдати окропом, закласти лаврове листя та гвоздику. У чаші змішати сіль з рештою спецій.
  2. Зробити надрізи у лимонів, не розрізаючи їх до кінця. Заповнити кожен надріз сумішшю солі та приправ і по черзі утрамбувати в банку.
  3. Закрити банку і помісити її в холодильник. За тиждень лимони будуть готові.

Рецепт закруток із запеченого перцю дізнаєтеся з відео.

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