3 рецепти найнесподіваніших заготівель на зиму з цибулею, лимоном і сливами

Давайте трохи відійдемо від наших улюблених консервованих огірків, помідорів і заготівель з баклажанів і відкриємо дорогу експериментам. Але таким, які цілком впишуться в радіус сприйняття смакових рецепторів. Наприклад, цибульний конфітюр або, як його ще називають, мармелад – його люблять французи і їдять із сиром і хлібом. Солоні лимони – відома марокканська знахідка. Це вкрай оригінальна річ, яку використовують у соусах для м'яса і риби. Ті, хто куштував солоні лимони, запевняють – вони ароматні. І нарешті, сливове варення з віскі або коньяком – воно не таке солодке та з чудовою кислинкою.

Сливове варення з віскі

Максимум користі буде в джемах, які приготовлені без цукру і з короткою термічною обробкою / Фото: Depositphotos

Рецепти оригінальних заготівель на зиму / Фото: instagram.com/ilghiottoneumbro/

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Інгредієнти на 1,5 літра варення

2 кг слив (без кісточок);

120 мл віскі або коньяку;

150 мл води;

400 г цукру;

1 паличка кориці;

2 шт. гвоздики;

4 горошини духмяного перцю.

Спосіб приготування

Сливи, спеції, воду, цукор і 50 мл віскі помістити у велику каструлю з товстим дном. Поставити на середній вогонь і варити 20-25 хвилин, до розварювання слив. Видалити спеції і збити сливи блендером. Довести до повторного кипіння, варити ще 10 хвилин, часто помішуючи, щоб випарувалася зайва рідина. Влити віскі, довести варення до повторного кипіння і розлити по стерилізованих банках. Закрити банки стерилізованими кришками і пастеризувати банки в киплячій воді 15 хвилин. Банки акуратно дістати, витерти насухо і перевернути догори дном. Накрити ковдрою або покривалом і залишити так до охолодження. Зберігати в коморі.

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Цибулевий конфітюр

Цибулевий конфітюр / Фото: instagram.com/na.taliya964/

Інгредієнти

1 кг червоної цибулі;

5 ст. л. оливкової олії;

2 ст. л. вершкового масла;

5-6 ст. л. коричневого цукру;

1 склянка червоного сухого вина;

1/3 склянки винного оцту.

Спосіб приготування

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Нарізати цибулю півкільцями. Обсмажити злегка на суміші олії та масла. Додати цукор і тушкувати 15 хвилин, доки цибуля не почне карамелізуватися. Влити вино і оцет. Тушкувати на маленькому вогні, доки не випарується половина рідини. Посолити. Остудити і перекласти в банку. Зберігати в холодильнику.

Солоні лимони

Солоні лимони / Фото: instagram.com/victoria_kz_cn_il/

Інгредієнти

3-4 середніх лимонів;

5 ст. л. солі;

2 шт. лаврове листя;

по 1 ч. л. чорний перець горошком, кмин, насіння коріандру;

2 бутони гвоздики.

Спосіб приготування

Банку обдати окропом, закласти лаврове листя та гвоздику. У чаші змішати сіль з рештою спецій. Зробити надрізи у лимонів, не розрізаючи їх до кінця. Заповнити кожен надріз сумішшю солі та приправ і по черзі утрамбувати в банку. Закрити банку і помісити її в холодильник. За тиждень лимони будуть готові.

Рецепт закруток із запеченого перцю дізнаєтеся з відео.

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