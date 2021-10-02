3 рецепта "улиток", если любите красивую подачу блинов

Нужно испечь блины по своему любимому рецепту. Важно не допускать ошибок, чтобы они получились действительно тонкими. А потом завернуть в каждый начинку, выложить по кругу в форме и запекать под заливкой. Самые популярные ингредиенты для начинки – творог, ягоды, крем-сыр, грибы.

Блинная "улитка" с творогом

Блинная "улитка" с творогом / Фото: instagram.com/tenkova07/

Рецепты блинной "улитки" / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ингредиенты:

творог – 500 г;

сахар – 50 г;

щепотка ванилина;

изюм (или ягоды) – 80-100 г;

сливочное масло.

Для заливки:

яйцо куриное – 2 шт.;

сметана – 100 г;

сахар – 2 ст. л.

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Как приготовить:

Испечь блины по своему любимому рецепту. Для начинки смешать творог и ягоды. Если берете изюм, то его нужно подержать в кипятке несколько минут. Наполнить блины начинкой, скрутить и выложить в смазанную сливочным маслом форму. Для заливки взбить яйцо с сахаром, добавить сметану, полить "улитку". Выпекать при 170 градусах 30-35 минут.

Блинная "улитка" с грибами

Блинная "улитка" с грибами / Фото: instagram.com/dasha_glembotskaya/

Ингредиенты для блинов:

молоко, кипяток – по 1 ст.;

яйца – 2 шт.;

мука – 2 ст.;

соль, сахар – по вкусу;

растительное масло – 4 ст. л.

Для начинки:

лисички (или любые другие грибы) – 400 г;

лук – 2 шт.;

соль, перец, специи.

Для заливки:

сыр – 100 г;

яйцо – 1 шт.;

сметана – 5 ст. л.

Как приготовить:

Стакан молока смешать со стаканом крутого кипятка. Взбивая, ввести два яйца, сахар и соль по вкусу. Продолжая взбивать, ввести муку и растительное масло. Испечь блины. Для начинки обжарить две больших луковицы с лисичками. На каждый блин выложить начинку и свернуть рулетом. Выложить рулеты улиткой один за одним в круглую форму. Для заливки натереть 100 г сыра, посыпать сверху на пирог. Смешать со сметаной, равномерно распределить на "улитку". Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах 10-15 минут.

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Блинная "улитка" с крем-сыром и смородиной

Блинная "улитка" с крем-сыром и смородиной / Фото: instagram.com/serqeeva94/

Ингредиенты для начинки:

творожный сыр – 250 г;

сметана – 3-4 ст. л.;

подсластитель – по вкусу;

смородина;

сливочное масло.

Для заливки:

сметана – 200 г;

яйцо – 1 шт.;

подсластитель – по вкусу.

Как приготовить:

Испечь блины. Творожный сыр смешать со смородиной, подсластить. Начинить блины и уложить по спирали в смазанную сливочным масло форму. Для заливки смешать все ингредиенты, залить "улитку". Выпекать при 180 градусах 25 минут.

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