3 рецепта "улиток", если любите красивую подачу блинов

Нужно испечь блины по своему любимому рецепту. Важно не допускать ошибок, чтобы они получились действительно тонкими. А потом завернуть в каждый начинку, выложить по кругу в форме и запекать под заливкой. Самые популярные ингредиенты для начинки – творог, ягоды, крем-сыр, грибы.
Блинная "улитка" с творогом
Блинная "улитка" с творогом / Фото: instagram.com/tenkova07/
Рецепты блинной "улитки" / Фото: Коллаж: Сегодня
Ингредиенты:
- творог – 500 г;
- сахар – 50 г;
- щепотка ванилина;
- изюм (или ягоды) – 80-100 г;
- сливочное масло.
Для заливки:
- яйцо куриное – 2 шт.;
- сметана – 100 г;
- сахар – 2 ст. л.
Как приготовить:
- Испечь блины по своему любимому рецепту.
- Для начинки смешать творог и ягоды. Если берете изюм, то его нужно подержать в кипятке несколько минут.
- Наполнить блины начинкой, скрутить и выложить в смазанную сливочным маслом форму.
- Для заливки взбить яйцо с сахаром, добавить сметану, полить "улитку".
- Выпекать при 170 градусах 30-35 минут.
Блинная "улитка" с грибами
Блинная "улитка" с грибами / Фото: instagram.com/dasha_glembotskaya/
Ингредиенты для блинов:
- молоко, кипяток – по 1 ст.;
- яйца – 2 шт.;
- мука – 2 ст.;
- соль, сахар – по вкусу;
- растительное масло – 4 ст. л.
Для начинки:
- лисички (или любые другие грибы) – 400 г;
- лук – 2 шт.;
- соль, перец, специи.
Для заливки:
- сыр – 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сметана – 5 ст. л.
Как приготовить:
- Стакан молока смешать со стаканом крутого кипятка. Взбивая, ввести два яйца, сахар и соль по вкусу.
- Продолжая взбивать, ввести муку и растительное масло. Испечь блины.
- Для начинки обжарить две больших луковицы с лисичками. На каждый блин выложить начинку и свернуть рулетом.
- Выложить рулеты улиткой один за одним в круглую форму.
- Для заливки натереть 100 г сыра, посыпать сверху на пирог. Смешать со сметаной, равномерно распределить на "улитку".
- Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах 10-15 минут.
Блинная "улитка" с крем-сыром и смородиной
Блинная "улитка" с крем-сыром и смородиной / Фото: instagram.com/serqeeva94/
Ингредиенты для начинки:
- творожный сыр – 250 г;
- сметана – 3-4 ст. л.;
- подсластитель – по вкусу;
- смородина;
- сливочное масло.
Для заливки:
- сметана – 200 г;
- яйцо – 1 шт.;
- подсластитель – по вкусу.
Как приготовить:
- Испечь блины. Творожный сыр смешать со смородиной, подсластить.
- Начинить блины и уложить по спирали в смазанную сливочным масло форму.
- Для заливки смешать все ингредиенты, залить "улитку".
- Выпекать при 180 градусах 25 минут.
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