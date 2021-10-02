3 рецепти "равликів", якщо любите красиву подачу млинців

Потрібно спекти млинці за своїм улюбленим рецептом. важливо не припускатися помилок, щоб вони вийшли справді тонкими. А потім загорнути в кожен начинку, викласти по колу в формі та запікати під заливкою. Найпопулярніші інгредієнти для начинки – сир, ягоди, вершковий сир, гриби.

Млинцевий "равлик" із сиром

Млинцевий "равлик" з сиром / Фото: instagram.com/tenkova07/

Рецепти млинцевого "равлика" / Фото: Колаж: Сьогодні

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Інгредієнти:

сир – 500 г;

цукор – 50 г;

щіпка ваніліну;

родзинки (або ягоди) – 80-100 г;

вершкове масло.

Для заливки:

яйце куряче – 2 шт.;

сметана – 100 г;

цукор – 2 ст. л.

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Як приготувати:

Спекти млинці за своїм улюбленим рецептом. Для начинки змішати сир і ягоди. Якщо берете родзинки, то їх потрібно потримати в окропі кілька хвилин. Наповнити млинці начинкою, скрутити і викласти у змащену вершковим маслом форму. Для заливки збити яйце з цукром, додати сметану, полити "равлика". Випікати за 170 градусів 30-35 хвилин.

Млинцевий "равлик" із грибами

Млинцевий "равлик" з грибами / Фото: instagram.com/dasha_glembotskaya/

Інгредієнти для млинців:

молоко, окріп – по 1 ск.;

яйця – 2 шт.;

борошно – 2 ск.;

сіль, цукор – за смаком;

олія – 4 ст. л.

Для начинки:

лисички (або будь-які інші гриби) – 400 г;

цибуля – 2 шт.;

сіль, перець, спеції.

Для заливки:

сир – 100 г;

яйце – 1 шт.;

сметана – 5 ст. л.

Як приготувати:

Склянку молока змішати зі склянкою крутого окропу. Збиваючи, ввести два яйця, цукор і сіль за смаком. Продовжуючи збивати, ввести борошно та олію. Спекти млинці. Для начинки обсмажити дві великі цибулини з лисичками. На кожен млинець викласти начинку і згорнути рулетом. Викласти рулети равликом один за одним у круглу форму. Для заливки натерти 100 г сиру, посипати зверху на пиріг. Змішати зі сметаною, рівномірно розподілити на "равлика". Випікати в розігрітій духовці за 180 градусів 10-15 хвилин.

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Млинцевий "равлик" із крем-сиром і смородиною

Млинцевий "равлик" з крем-сиром і смородиною / Фото: instagram.com/serqeeva94/

Інгредієнти для начинки:

крем-сир – 250 г;

сметана – 3-4 ст. л.;

підсолоджувач – за смаком;

смородина;

вершкове масло.

Для заливки:

сметана – 200 г;

яйце – 1 шт.;

підсолоджувач – за смаком.

Як приготувати:

Спекти млинці. Крем-сир змішати зі смородиною, підсолодити. Начинити млинці та укласти по спіралі в змащену вершковим масло форму. Для заливки змішати всі інгредієнти, залити "равлика". Випікати за 180 градусів 25 хвилин.

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