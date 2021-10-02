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3 рецепти "равликів", якщо любите красиву подачу млинців

Ірина Маслова
2 жовтня, 07:01
Це трохи більше, ніж просто млинці з начинкою. "Равлики" запікаються під соусом, здебільшого – зі сметани і сиру. Начинки можуть бути різними – сир, ягоди, гриби

Потрібно спекти млинці за своїм улюбленим рецептом. важливо не припускатися помилок, щоб вони вийшли справді тонкими. А потім загорнути в кожен начинку, викласти по колу в формі та запікати під заливкою. Найпопулярніші інгредієнти для начинки – сир, ягоди, вершковий сир, гриби.

Млинцевий "равлик" із сиром

Млинцевий "равлик" з сиром / Фото: instagram.com/tenkova07/

Рецепти млинцевого "равлика" / Фото: Колаж: Сьогодні

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Інгредієнти:

  • сир – 500 г;
  • цукор – 50 г;
  • щіпка ваніліну;
  • родзинки (або ягоди) – 80-100 г;
  • вершкове масло.

Для заливки:

  • яйце куряче – 2 шт.;
  • сметана – 100 г;
  • цукор – 2 ст. л.

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Як приготувати:

  1. Спекти млинці за своїм улюбленим рецептом.
  2. Для начинки змішати сир і ягоди. Якщо берете родзинки, то їх потрібно потримати в окропі кілька хвилин.
  3. Наповнити млинці начинкою, скрутити і викласти у змащену вершковим маслом форму.
  4. Для заливки збити яйце з цукром, додати сметану, полити "равлика".
  5. Випікати за 170 градусів 30-35 хвилин.

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Млинцевий "равлик" із грибами

Млинцевий "равлик" з грибами / Фото: instagram.com/dasha_glembotskaya/

Інгредієнти для млинців:

  • молоко, окріп – по 1 ск.;
  • яйця – 2 шт.;
  • борошно – 2 ск.;
  • сіль, цукор – за смаком;
  • олія – 4 ст. л.

Для начинки:

  • лисички (або будь-які інші гриби) – 400 г;
  • цибуля – 2 шт.;
  • сіль, перець, спеції.

Для заливки:

  • сир – 100 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • сметана – 5 ст. л.

Як приготувати:

  1. Склянку молока змішати зі склянкою крутого окропу. Збиваючи, ввести два яйця, цукор і сіль за смаком.
  2. Продовжуючи збивати, ввести борошно та олію. Спекти млинці.
  3. Для начинки обсмажити дві великі цибулини з лисичками. На кожен млинець викласти начинку і згорнути рулетом.
  4. Викласти рулети равликом один за одним у круглу форму.
  5. Для заливки натерти 100 г сиру, посипати зверху на пиріг. Змішати зі сметаною, рівномірно розподілити на "равлика".
  6. Випікати в розігрітій духовці за 180 градусів 10-15 хвилин.

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Млинцевий "равлик" із крем-сиром і смородиною

Млинцевий "равлик" з крем-сиром і смородиною / Фото: instagram.com/serqeeva94/

Інгредієнти для начинки:

  • крем-сир – 250 г;
  • сметана – 3-4 ст. л.;
  • підсолоджувач – за смаком;
  • смородина;
  • вершкове масло.

Для заливки:

  • сметана – 200 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • підсолоджувач – за смаком.

Як приготувати:

  1. Спекти млинці. Крем-сир змішати зі смородиною, підсолодити.
  2. Начинити млинці та укласти по спіралі в змащену вершковим масло форму.
  3. Для заливки змішати всі інгредієнти, залити "равлика".
  4. Випікати за 180 градусів 25 хвилин.

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