3 пирожных из 3 разных стран – и это невероятные десерты

Вероятно, не существует такой страны, где бы не было своего особенного пирожного. На юге Италии есть самые хрустящие трубочки в мире – канноли.
В Австрии – нежное венское пирожное. Оно очень похоже на хорошо нам известный тертый пирог. Но рецепт от goodfood.gram для тех, кто следит за фигурой. В другом случае – это достаточно калорийный десерт.
Рецепты пирожных / Фото: Коллаж: Сегодня
Тортик или пирожное Рунеберга – это гордость финнов. Йохан Людвиг Рунеберг – самый значимый для Финляндии поэт, автор гимна страны. Говорят, что Йохан обожал эти кексы, ему готовила их жена.
Отличительная черта пирожного - капля джема в кольце из сахарной глазури на верхушке и форма цилиндра. Автор рецепта пирожного, который найдете ниже, – Smmart_keto – предлагает испечь его в формах для кексов.
Пирожное "Жербо" из Венгрии. Автор – кондитер Эмиль Жербо, он создал пирожное в 18 веке. Классический рецепт предполагает курагу или абрикосы, грецкие орехи и венгерский фруктовый бренди палинку.
Палинку можно заменить обычным бренди. Фудблогер ariadna_gorbunova предлагает рецепт без алкоголя, а для начинки – абрикосовое варенье.
Пирожное Рунеберга
Ингредиенты:
- 5 яиц комнатной температуры;
- 150 г сахара или заменителя сахара;
- по 200 г сливочного масла и жирных сливок;
- 50 г миндальной муки;
- 70 г муки;
- по 1 ч. л. соды, кардамона;
- 30 г измельченных миндальных орехов;
- 5 ст. л. варенья – по вкусу.
- щепотка приправы для имбирного печенья.
Как приготовить:
- Яйца взбить с сахаром в белую пену, примерно минут 15-20. Количество сахара регулируйте по вкусу.
- Растопить сливочное масло и соединить со сливками.
- Разогреть духовку до 200 градусов.
- Смешать сухие ингредиенты и ввести в сливочную смесь. Дать постоять 5 минут.
- Выложить тесто в формы для кексов. Посередине сделать выемку и разложить по чайной ложке варенья. Выпекать 20 минут.
- Когда пирожные остынут, украсить еще чайной ложкой варенья и кольцом из сахарной глазури. ⠀
- По желанию пропитать в амаретто.
Жербо
Ингредиенты:
- 350 г муки;
- 125 г сливочного масла комнатной температуры;
- 1 яйцо;
- 1 желток;
- 125 г сметаны 20%;
- 60 г сахара;
- 14 г прессованных дрожжей;
- щепотка соли;
- 10 г ванильного сахара.
Для начинки:
- 450 г абрикосового варенья;
- 200 г грецких орехов;
- 100 г сахара.
Для глазури:
- 100 г темного шоколада;
- 1 ст. л. подсолнечного масла, без запаха (или другого растительного).
Как приготовить:
- Для теста венчиком растереть сливочное масло с солью, сахаром, ванилином. Добавить яйцо и желток, перемешать.
- Ввести сметану с разведенными в ней дрожжами и частями просеять и ввести муку. Замесить тесто и разделить на 4 части. Оставить на 20 минут.
- Для начинки смешать абрикосовый джем, измельченные грецкие орехи и сахар, начинку поделить на 3 части.
- В прямоугольную форму застелить пергамент и выложить первый слой теста. Затем начинку и так со всеми частями теста. Накрыть 4-ым листом теста. Проколоть поверхность вилкой.
- Выпекать 50-60 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Дать остыть.
- Для глазури растопить шоколад, соединить с сахаром. Нанести на пирог, разрезать на пирожные.
Венское пирожное (пп-рецепт)
Ингредиенты:
- 1 шт. яйцо;
- 40 г мягкое сливочное масло;
- 190 г рисовая мука;
- подсластитель – по вкусу;
- 5 г разрыхлитель;
- ванилин на кончике ножа.
Ингредиенты для начинки:
- 300-350 г вишня/клубника/малина;
- подсластитель по вкусу;
- 10 г кукурузный крахмал.
Как приготовить:
- Смешать руками все ингредиенты для теста, растереть в крошку.
- Для начинки смешать ягоду с крахмалом и подсластителем.
- Форму смазать маслом и насыпать половину крошки, равномерно утрамбовывая руками. Сверху выложить ягодную начинку и посыпать остальной крошкой.
- Выпекать 30-40 минут при 180 градусах. Дать остыть и разрезать на порции.