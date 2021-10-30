3 пирожных из 3 разных стран – и это невероятные десерты

Вероятно, не существует такой страны, где бы не было своего особенного пирожного. На юге Италии есть самые хрустящие трубочки в мире – канноли.

В Австрии – нежное венское пирожное. Оно очень похоже на хорошо нам известный тертый пирог. Но рецепт от goodfood.gram для тех, кто следит за фигурой. В другом случае – это достаточно калорийный десерт.

Рецепты пирожных / Фото: Коллаж: Сегодня

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Тортик или пирожное Рунеберга – это гордость финнов. Йохан Людвиг Рунеберг – самый значимый для Финляндии поэт, автор гимна страны. Говорят, что Йохан обожал эти кексы, ему готовила их жена.

Отличительная черта пирожного - капля джема в кольце из сахарной глазури на верхушке и форма цилиндра. Автор рецепта пирожного, который найдете ниже, – Smmart_keto – предлагает испечь его в формах для кексов.

Пирожное "Жербо" из Венгрии. Автор – кондитер Эмиль Жербо, он создал пирожное в 18 веке. Классический рецепт предполагает курагу или абрикосы, грецкие орехи и венгерский фруктовый бренди палинку.

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Палинку можно заменить обычным бренди. Фудблогер ariadna_gorbunova предлагает рецепт без алкоголя, а для начинки – абрикосовое варенье.

Пирожное Рунеберга

Пирожное Рунеберга / Фото: instagram.com/smmart_keto

Ингредиенты:

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5 яиц комнатной температуры;

150 г сахара или заменителя сахара;

по 200 г сливочного масла и жирных сливок;

50 г миндальной муки;

70 г муки;

по 1 ч. л. соды, кардамона;

30 г измельченных миндальных орехов;

5 ст. л. варенья – по вкусу.

щепотка приправы для имбирного печенья.

Как приготовить:

Яйца взбить с сахаром в белую пену, примерно минут 15-20. Количество сахара регулируйте по вкусу. Растопить сливочное масло и соединить со сливками. Разогреть духовку до 200 градусов. Смешать сухие ингредиенты и ввести в сливочную смесь. Дать постоять 5 минут. Выложить тесто в формы для кексов. Посередине сделать выемку и разложить по чайной ложке варенья. Выпекать 20 минут. Когда пирожные остынут, украсить еще чайной ложкой варенья и кольцом из сахарной глазури. ⠀ По желанию пропитать в амаретто.

Жербо

Жербо / Фото: instagram.com/ariadna_gorbunova

Ингредиенты:

350 г муки;

125 г сливочного масла комнатной температуры;

1 яйцо;

1 желток;

125 г сметаны 20%;

60 г сахара;

14 г прессованных дрожжей;

щепотка соли;

10 г ванильного сахара.

Для начинки:

450 г абрикосового варенья;

200 г грецких орехов;

100 г сахара.

Для глазури:

100 г темного шоколада;

1 ст. л. подсолнечного масла, без запаха (или другого растительного).

Как приготовить:

Для теста венчиком растереть сливочное масло с солью, сахаром, ванилином. Добавить яйцо и желток, перемешать. Ввести сметану с разведенными в ней дрожжами и частями просеять и ввести муку. Замесить тесто и разделить на 4 части. Оставить на 20 минут. Для начинки смешать абрикосовый джем, измельченные грецкие орехи и сахар, начинку поделить на 3 части. В прямоугольную форму застелить пергамент и выложить первый слой теста. Затем начинку и так со всеми частями теста. Накрыть 4-ым листом теста. Проколоть поверхность вилкой. Выпекать 50-60 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Дать остыть. Для глазури растопить шоколад, соединить с сахаром. Нанести на пирог, разрезать на пирожные.

Венское пирожное (пп-рецепт)

Венское пирожное / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

Ингредиенты:

1 шт. яйцо;

40 г мягкое сливочное масло;

190 г рисовая мука;

подсластитель – по вкусу;

5 г разрыхлитель;

ванилин на кончике ножа.

Ингредиенты для начинки:

300-350 г вишня/клубника/малина;

подсластитель по вкусу;

10 г кукурузный крахмал.

Как приготовить: