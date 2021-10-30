3 тістечка з 3 різних країн – і це неймовірні десерти

Імовірно, не існує такої країни, де не було б свого особливого тістечка. На півдні Італії є найхрусткіші трубочки у світі – канолі.
В Австрії – ніжне віденське тістечко. Воно дуже схоже на добре відомий нам тертий пиріг. Але рецепт від goodfood.gram для тих, хто стежить за фігурою. В іншому разі – це доволі калорійний десерт.
Рецепти тістечок / Фото: Колаж: Сьогодні
Тортик або тістечко Рунеберга – це гордість фінів. Йохан Людвіг Рунеберг – найзначніший для Фінляндії поет, автор гімну країни. Кажуть, що Йохан любив ці кекси, йому їх готувала дружина.
Особливість тістечка – крапля джему в кільці із цукрової глазурі на верхівці та форма циліндра. Авторка рецепту тістечка, який знайдете нижче, – Smmart_keto – пропонує спекти його у формах для кексів.
Тістечко "Жербо" з Угорщини. Автор – кондитер Еміль Жербо, він створив його у 18 столітті. Класичний рецепт передбачає курагу або абрикоси, волоські горіхи та угорський фруктовий бренді палинку.
Палинку можна замінити звичайним бренді. Фудблогерка ariadna_gorbunova пропонує рецепт без алкоголю, а для начинки – абрикосове варення.
Тістечко Рунеберга
Інгредієнти:
- 5 яєць кімнатної температури;
- 150 г цукру або замінника цукру;
- по 200 г вершкового масла та жирних вершків;
- 50 г мигдального борошна;
- 70 г борошна;
- по 1 ч. л. соди, кардамону;
- 30 г подрібнених мигдальних горіхів;
- 5 ст. л. варення – за смаком.
- щіпка приправи для імбирного печива.
Як приготувати:
- Яйця збити з цукром у білу піну, приблизно 15-20 хвилин. Кількість цукру регулюйте за смаком.
- Розтопити вершкове масло та з'єднати з вершками.
- Розігріти духовку до 200 градусів.
- Змішати сухі інгредієнти та ввести у вершкову суміш. Дати постояти 5 хвилин.
- Викласти тісто у форми для кексів. Посередині зробити виїмку та розкласти по чайній ложці варення. Випікати 20 хвилин.
- Коли тістечка охолонуть, прикрасити ще чайною ложкою варення та кільцем із цукрової глазурі. ⠀
- За бажанням просочити в амарето.
Жербо
Інгредієнти:
- 350 г борошна;
- 125 г вершкового масла кімнатної температури;
- 1 яйце;
- 1 жовток;
- 125 г сметани 20%;
- 60 г цукру;
- 14 г пресованих дріжджів;
- дрібка солі;
- 10 г ванільного цукру.
Для начинки:
- 450 г абрикосового варення;
- 200 г волоських горіхів;
- 100 г цукру.
Для глазурі:
- 100 г чорного шоколаду;
- 1 ст. л. соняшникової олії, без запаху (або іншої рослинної).
Як приготувати:
- Для тіста вінчиком розтерти вершкове масло із сіллю, цукром, ваніліном. Додати яйце та жовток, перемішати.
- Ввести сметану з розведеними в ній дріжджами та частинами просіяти та ввести борошно. Замісити тісто і поділити на 4 частини. Залишити на 20 хвилин.
- Для начинки змішати абрикосовий джем, подрібнені волоські горіхи і цукор, поділити начинку на 3 частини.
- У прямокутну форму застелити пергамент та викласти перший шар тіста. Потім начинку й так із усіма частинами тіста. Накрити 4-им листом тіста. Проколоти поверхню виделкою.
- Випікати 50-60 хвилин в розігрітів до 180 градусів духовці. Дати охолонути.
- Для глазурі розтопити шоколад, з'єднати із цукром. Нанести на пиріг, розрізати на тістечка.
Віденське тістечко (низькокалорійний рецепт)
Інгредієнти:
- 1 шт. яйце;
- 40 г м'яке вершкове масло;
- 190 г рисове борошно;
- підсолоджувач – за смаком;
- 5 г розпушувач;
- ванілін на кінчику ножа.
Інгредієнти для начинки:
- 300-350 г вишня/полуниця/малина;
- підсолоджувач за смаком;
- 10 г кукурудзяний крохмаль.
Як приготувати:
- Змішати руками усі інгредієнти для тіста, розтерти у крихту.
- Для начинки змішати ягоду з крохмалем та підсолоджувачем.
- Форму змастити олією та насипати половину крихти, рівномірно утрамбовуючи руками. Зверху викласти ягідну начинку і посипати рештою крихти.
- Випікати 30-40 хвилин за 180 градусів. Дати охолонути та розрізати на порції.