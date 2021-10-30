3 тістечка з 3 різних країн – і це неймовірні десерти

Імовірно, не існує такої країни, де не було б свого особливого тістечка. На півдні Італії є найхрусткіші трубочки у світі – канолі.

В Австрії – ніжне віденське тістечко. Воно дуже схоже на добре відомий нам тертий пиріг. Але рецепт від goodfood.gram для тих, хто стежить за фігурою. В іншому разі – це доволі калорійний десерт.

Рецепти тістечок / Фото: Колаж: Сьогодні

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Тортик або тістечко Рунеберга – це гордість фінів. Йохан Людвіг Рунеберг – найзначніший для Фінляндії поет, автор гімну країни. Кажуть, що Йохан любив ці кекси, йому їх готувала дружина.

Особливість тістечка – крапля джему в кільці із цукрової глазурі на верхівці та форма циліндра. Авторка рецепту тістечка, який знайдете нижче, – Smmart_keto – пропонує спекти його у формах для кексів.

Тістечко "Жербо" з Угорщини. Автор – кондитер Еміль Жербо, він створив його у 18 столітті. Класичний рецепт передбачає курагу або абрикоси, волоські горіхи та угорський фруктовий бренді палинку.

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Палинку можна замінити звичайним бренді. Фудблогерка ariadna_gorbunova пропонує рецепт без алкоголю, а для начинки – абрикосове варення.

Тістечко Рунеберга

Тістечко Рунеберга / Фото: instagram.com/smmart_keto

Інгредієнти:

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5 яєць кімнатної температури;

150 г цукру або замінника цукру;

по 200 г вершкового масла та жирних вершків;

50 г мигдального борошна;

70 г борошна;

по 1 ч. л. соди, кардамону;

30 г подрібнених мигдальних горіхів;

5 ст. л. варення – за смаком.

щіпка приправи для імбирного печива.

Як приготувати:

Яйця збити з цукром у білу піну, приблизно 15-20 хвилин. Кількість цукру регулюйте за смаком. Розтопити вершкове масло та з'єднати з вершками. Розігріти духовку до 200 градусів. Змішати сухі інгредієнти та ввести у вершкову суміш. Дати постояти 5 хвилин. Викласти тісто у форми для кексів. Посередині зробити виїмку та розкласти по чайній ложці варення. Випікати 20 хвилин. Коли тістечка охолонуть, прикрасити ще чайною ложкою варення та кільцем із цукрової глазурі. ⠀ За бажанням просочити в амарето.

Жербо

Жербо / Фото: instagram.com/ariadna_gorbunova

Інгредієнти:

350 г борошна;

125 г вершкового масла кімнатної температури;

1 яйце;

1 жовток;

125 г сметани 20%;

60 г цукру;

14 г пресованих дріжджів;

дрібка солі;

10 г ванільного цукру.

Для начинки:

450 г абрикосового варення;

200 г волоських горіхів;

100 г цукру.

Для глазурі:

100 г чорного шоколаду;

1 ст. л. соняшникової олії, без запаху (або іншої рослинної).

Як приготувати:

Для тіста вінчиком розтерти вершкове масло із сіллю, цукром, ваніліном. Додати яйце та жовток, перемішати. Ввести сметану з розведеними в ній дріжджами та частинами просіяти та ввести борошно. Замісити тісто і поділити на 4 частини. Залишити на 20 хвилин. Для начинки змішати абрикосовий джем, подрібнені волоські горіхи і цукор, поділити начинку на 3 частини. У прямокутну форму застелити пергамент та викласти перший шар тіста. Потім начинку й так із усіма частинами тіста. Накрити 4-им листом тіста. Проколоти поверхню виделкою. Випікати 50-60 хвилин в розігрітів до 180 градусів духовці. Дати охолонути. Для глазурі розтопити шоколад, з'єднати із цукром. Нанести на пиріг, розрізати на тістечка.

Віденське тістечко (низькокалорійний рецепт)

Віденське тістечко / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

Інгредієнти:

1 шт. яйце;

40 г м'яке вершкове масло;

190 г рисове борошно;

підсолоджувач – за смаком;

5 г розпушувач;

ванілін на кінчику ножа.

Інгредієнти для начинки:

300-350 г вишня/полуниця/малина;

підсолоджувач за смаком;

10 г кукурудзяний крохмаль.

Як приготувати: