7 домашних закусок для большой компании – голодными никто не останется

Приготовить что-то быстрое и необычное на 5-6 человек – это задача не из очень легких. Но если гости предупредили о своем визите, тогда накрыть стол разнообразно и красочно – просто. На горячее можно подать заливной пирог. Его получается много и он сытный. А еще можно угостить пиццеттой, фаршированным яйцами с кремом из йогурта и авокадо, французским багетом с курицей и сыром.

Моцарелла в карете

Моцарелла в карете / Фото: instagram.com/annekerr1986/

Рецепты закусок для большой компании / Фото: instagram.com/saharisha/

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4 ломтика хлеба для тостов;

125 г моцарелла;

100 г мука;

2 шт. яйцо куриное;

растительное масло;

перец черный молотый, соль – по вкусу.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

С хлеба срезать корки. Моцареллу нарезать ломтиками толщиной около сантиметра. Сделать из хлеба и сыра бутерброды и разрезать их пополам наискосок. Тщательно обвалять бутерброды в муке и со всех сторон, где сыр. Взбить яйца с солью и перцем, обмакнуть в смесь бутерброды. Обжарить до румяной корочки.

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Пиццетта из творожного теста с помидорами и сыром

Пиццетта из творожного теста с помидорами и сыром / Фото: instagram.com/lazy_wifes_diary/

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Ингредиенты:

250 г творога 5-9%;

1 яйцо;

3 щепотки соли;

1 ч. л. сахара;

6-7 ст. л. муки с верхом;

1 ч. л. разрыхлителя;

4-5 ч. л. сметаны 15%;

4 веточки петрушки;

1 зубчик чеснока;

1 средний томат;

30-40 г твердого сыра.

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 180 градусов. Творог смешать с яйцом, солью и сахаром. Добавить муку и разрыхлитель, замесить тесто. Разделить тесто на одинаковые части, выложить на пергаментную бумагу, в центре каждой лепешки сделать углубления. Выпекать 15 минут. Для начинки натереть сыр, помидор мелко порезать. Чеснок пропустить через пресс и смешать со сметаной и зеленью. Когда основы для пиццетт будут готовы, в центр каждой выложить смесь из сметаны и зелени, затем – помидоры и сверху украсить тертым сыром. Выпекать еще 5 минут до румяной корочки.

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Грибы, фаршированные сыром, зеленью и сметаной

Фаршированные грибы с зеленью и сметаной / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

12 шт. шампиньонов;

1 луковица;

2 ст. л. сметаны;

150 г пармезана;

3 веточки укропа;

соль, молотый черный перец – по вкусу;

несколько столовых ложек подсолнечного масла.

Способ приготовления:

Шампиньоны очистить, удалить ножки, выложить шляпки на противень, посолить. Ножки нужно порезать кубиками. Нарезать лук тонкими полукольцами и обжарить до золотистого цвета. Добавить нарезанные ножки грибов и тушить 5-7 минут. Добавить сметану. Прогреть несколько минут и убрать с огня. К грибам и сметане добавить нарезанный укроп, довести до вкуса солью и перцем. Натереть пармезан и 2 ст. л. добавить к грибной смеси. Разогреть духовку до 200 градусов. Тем временем нафаршировать шляпки смесью и посыпать остальным сыром. Выпекать 25-30 минут. Украсить зеленью.

Картофельные крокеты с курицей

Крокеты с курицей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

500 г картофеля;

1 ч. л. соли;

по 1 шт. луковица, яйцо;

400 г отварной курицы;

1 ч. л. изюма;

1 ст. л. сливочного масла;

1 ч. л. нарубленной зелени петрушки;

1/4 ч. л. сушеного тимьяна;

1 ст. л. мясного бульона;

1 желток;

2-3 ст. л. кукурузной муки;

масло – для жарки.

Способ приготовления:

Картофель очистить, разрезать, варить 25-30 минут в подсоленной воде. Лук, яйцо и курицу мелко порезать. Изюм предварительно замочить в горячей воде, обсушить. На разогретом сливочном масле обжарить лук до прозрачности, добавить петрушку, тимьян, изюм и мясной бульон, перемешать. Добавить рубленные яйца и курицу, снять с огня. Картофель размять в пюре, добавить желток, перемешать. В сотейнике разогреть масло для жарки. Сформировать из мясного фарша шарики и облепить их картофельным пюре. Картофельные крокеты обвалять в кукурузной муке и обжарить в горячем растительном масле. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавать со сметаной.

Фаршированный багет по-французски

Фаршированный багет / Фото: Pinterest

Ингредиенты:

2 плавленых сырка с зеленью и чесноком;

1 багет;

8 оливок;

2 зубчика чеснока;

петрушка;

2 ст. л. майонеза (по желанию).

Способ приготовления:

Багет разрезать пополам, не дорезая до конца, и подсушить при 200 градусах до хрустящей корочки. Зелень мелко порубить, чеснок пропустить через пресс. Оливки без косточек нарезать кружочками. Плавленый сыр натереть на терке. Добавить зелень, чеснок и оливки. По желанию багет смазать майонезом. Наполнить начинкой. Подавать теплым, украсить зеленью.

Закуска из яиц с авокадо

Закуска из яиц с авокадо / Фото: instagram.com/olesia.volynkina/

Ингредиенты:

3-4 шт. вареных яиц;

половина авокадо;

1 ч. л. сок лимона;

2 ст. л. йогурта (сметаны);

зелень;

соль, перец, паприка, черный кунжут – по вкусу.

Способ приготовления⠀

Яйца отварить, очистить и разрезать пополам. В блендере измельчить авокадо, желтки, сок лимона. Добавить йогурт, посолить, поперчить и перемешать. Нафаршировать яйца, украсить зеленью, паприкой, кунжутом.

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Яблоки в кляре

Яблоки в кляре / Фото: instagram.com/narisovano/

2 крупных яблока;

180 г кефира;

100 г муки;

2 ч. л. сахара;

0,5 ч. л. разрыхлителя;

1/4 ч. л. соды;

щепотка соли;

сливочное масло для жарки;

ванилин (пакетик);

сахарная пудра для посыпки.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, порезать кольцами. Для кляра смешать муку с сахаром, солью, разрыхлителем, содой и ванилином. Влить кефир, перемешать до однородности Каждое кольцо обвалять в муке, окунуть в кляр полностью и обжарить на хорошо разогретом сливочном масле до румяной корочки. Украсить сахарной пудрой. Подавать с йогуртом.

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