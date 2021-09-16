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7 домашних закусок для большой компании – голодными никто не останется

Ирина Маслова
16 сентября, 11:46
На каждую из этих закусок вы потратите не более 30 минут. Например, пиццетту можно запечь на основе готового слоеного теста, моцареллу обжарить в панировочных сухарях, а грибы нафаршировать сыром с зеленью

Приготовить что-то быстрое и необычное на 5-6 человек – это задача не из очень легких. Но если гости предупредили о своем визите, тогда накрыть стол разнообразно и красочно – просто. На горячее можно подать заливной пирог. Его получается много и он сытный. А еще можно угостить пиццеттой, фаршированным яйцами с кремом из йогурта и авокадо, французским багетом с курицей и сыром.

Моцарелла в карете

Моцарелла в карете / Фото: instagram.com/annekerr1986/


Ингредиенты:

Рецепты закусок для большой компании / Фото: instagram.com/saharisha/

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  • 4 ломтика хлеба для тостов;
  • 125 г моцарелла;
  • 100 г мука;
  • 2 шт. яйцо куриное;
  • растительное масло;
  • перец черный молотый, соль – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. С хлеба срезать корки. Моцареллу нарезать ломтиками толщиной около сантиметра.
  2. Сделать из хлеба и сыра бутерброды и разрезать их пополам наискосок.
  3. Тщательно обвалять бутерброды в муке и со всех сторон, где сыр.
  4. Взбить яйца с солью и перцем, обмакнуть в смесь бутерброды.
  5. Обжарить до румяной корочки.

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Пиццетта из творожного теста с помидорами и сыром

Пиццетта из творожного теста с помидорами и сыром / Фото: instagram.com/lazy_wifes_diary/

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Ингредиенты:

  • 250 г творога 5-9%;
  • 1 яйцо;
  • 3 щепотки соли;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 6-7 ст. л. муки с верхом;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 4-5 ч. л. сметаны 15%;
  • 4 веточки петрушки;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 средний томат;
  • 30-40 г твердого сыра.

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Творог смешать с яйцом, солью и сахаром. Добавить муку и разрыхлитель, замесить тесто.
  3. Разделить тесто на одинаковые части, выложить на пергаментную бумагу, в центре каждой лепешки сделать углубления.
  4. Выпекать 15 минут.
  5. Для начинки натереть сыр, помидор мелко порезать. Чеснок пропустить через пресс и смешать со сметаной и зеленью.
  6. Когда основы для пиццетт будут готовы, в центр каждой выложить смесь из сметаны и зелени, затем – помидоры и сверху украсить тертым сыром.
  7. Выпекать еще 5 минут до румяной корочки.

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Грибы, фаршированные сыром, зеленью и сметаной

Фаршированные грибы с зеленью и сметаной / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 12 шт. шампиньонов;
  • 1 луковица;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • 150 г пармезана;
  • 3 веточки укропа;
  • соль, молотый черный перец – по вкусу;
  • несколько столовых ложек подсолнечного масла.

Способ приготовления:

  1. Шампиньоны очистить, удалить ножки, выложить шляпки на противень, посолить. Ножки нужно порезать кубиками.
  2. Нарезать лук тонкими полукольцами и обжарить до золотистого цвета.
  3. Добавить нарезанные ножки грибов и тушить 5-7 минут. Добавить сметану. Прогреть несколько минут и убрать с огня.
  4. К грибам и сметане добавить нарезанный укроп, довести до вкуса солью и перцем.
  5. Натереть пармезан и 2 ст. л. добавить к грибной смеси.
  6. Разогреть духовку до 200 градусов. Тем временем нафаршировать шляпки смесью и посыпать остальным сыром.
  7. Выпекать 25-30 минут. Украсить зеленью.

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Картофельные крокеты с курицей

Крокеты с курицей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 500 г картофеля;
  • 1 ч. л. соли;
  • по 1 шт. луковица, яйцо;
  • 400 г отварной курицы;
  • 1 ч. л. изюма;
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • 1 ч. л. нарубленной зелени петрушки;
  • 1/4 ч. л. сушеного тимьяна;
  • 1 ст. л. мясного бульона;
  • 1 желток;
  • 2-3 ст. л. кукурузной муки;
  • масло – для жарки.

Способ приготовления:

  1. Картофель очистить, разрезать, варить 25-30 минут в подсоленной воде.
  2. Лук, яйцо и курицу мелко порезать. Изюм предварительно замочить в горячей воде, обсушить.
  3. На разогретом сливочном масле обжарить лук до прозрачности, добавить петрушку, тимьян, изюм и мясной бульон, перемешать.
  4. Добавить рубленные яйца и курицу, снять с огня.
  5. Картофель размять в пюре, добавить желток, перемешать. В сотейнике разогреть масло для жарки.
  6. Сформировать из мясного фарша шарики и облепить их картофельным пюре.
  7. Картофельные крокеты обвалять в кукурузной муке и обжарить в горячем растительном масле.
  8. Выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавать со сметаной.

Фаршированный багет по-французски

Фаршированный багет / Фото: Pinterest

Ингредиенты:

  • 2 плавленых сырка с зеленью и чесноком;
  • 1 багет;
  • 8 оливок;
  • 2 зубчика чеснока;
  • петрушка;
  • 2 ст. л. майонеза (по желанию).

Способ приготовления:

  1. Багет разрезать пополам, не дорезая до конца, и подсушить при 200 градусах до хрустящей корочки.
  2. Зелень мелко порубить, чеснок пропустить через пресс. Оливки без косточек нарезать кружочками.
  3. Плавленый сыр натереть на терке. Добавить зелень, чеснок и оливки.
  4. По желанию багет смазать майонезом. Наполнить начинкой.
  5. Подавать теплым, украсить зеленью.

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Закуска из яиц с авокадо

Закуска из яиц с авокадо / Фото: instagram.com/olesia.volynkina/

Ингредиенты:

  • 3-4 шт. вареных яиц;
  • половина авокадо;
  • 1 ч. л. сок лимона;
  • 2 ст. л. йогурта (сметаны);
  • зелень;
  • соль, перец, паприка, черный кунжут – по вкусу.

Способ приготовления⠀

  1. Яйца отварить, очистить и разрезать пополам.
  2. В блендере измельчить авокадо, желтки, сок лимона. Добавить йогурт, посолить, поперчить и перемешать.
  3. Нафаршировать яйца, украсить зеленью, паприкой, кунжутом.

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Яблоки в кляре

Яблоки в кляре / Фото: instagram.com/narisovano/


Ингредиенты:

  • 2 крупных яблока;
  • 180 г кефира;
  • 100 г муки;
  • 2 ч. л. сахара;
  • 0,5 ч. л. разрыхлителя;
  • 1/4 ч. л. соды;
  • щепотка соли;
  • сливочное масло для жарки;
  • ванилин (пакетик);
  • сахарная пудра для посыпки.

Способ приготовления:

  1. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, порезать кольцами.
  2. Для кляра смешать муку с сахаром, солью, разрыхлителем, содой и ванилином. Влить кефир, перемешать до однородности
  3. Каждое кольцо обвалять в муке, окунуть в кляр полностью и обжарить на хорошо разогретом сливочном масле до румяной корочки.
  4. Украсить сахарной пудрой. Подавать с йогуртом.

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