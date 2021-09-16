7 домашніх закусок для великої компанії – голодними ніхто не буде

Приготувати щось швидке і незвичайне на 5-6 осіб – це завдання не з дуже легких. Але якщо гості попередили про свій візит, тоді накрити стіл різноманітно і барвисто – просто. На гаряче можна подати заливний пиріг. Його виходить багато і він ситний. А ще можна пригостити піцетою, фаршированим яйцями з кремом з йогурту і авокадо, французьким багетом з куркою і сиром.
Моцарела в кареті
Інгредієнти:
Рецепти закусок для великої компанії / Фото: instagram.com/saharisha/
- 4 скибочки хліба для тостів;
- 125 г моцарела;
- 100 г борошно;
- 2 шт. куряче яйце;
- олія;
- перець чорний мелений, сіль – за смаком.
Спосіб приготування:
- З хліба зрізати кірки. Моцарелу нарізати скибочками завтовшки близько сантиметра.
- Зробити з хліба і сиру бутерброди і розрізати їх навпіл навскоси.
- Ретельно обваляти бутерброди в борошні і з усіх боків, де сир.
- Збити яйця із сіллю і перцем, вмочити в суміш бутерброди.
- Обсмажити до рум'яної скоринки.
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Піццети із сирного тіста з помідорами і сиром
Інгредієнти:
- 250 г сиру 5-9%;
- 1 яйце;
- 3 щіпки солі;
- 1 ч. л. цукру;
- 6-7 ст. л. борошна з верхом;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 4-5 ч. л. сметани 15%;
- 4 гілочки петрушки;
- 1 зубчик часнику;
- 1 середній томат;
- 30-40 г твердого сиру.
Спосіб приготування:
- Розігріти духовку до 180 градусів.
- Сир змішати з яйцем, сіллю і цукром. Додати борошно і розпушувач, замісити тісто.
- Розділити тісто на однакові частини, викласти на пергаментний папір, у центрі кожного коржика зробити поглиблення.
- Випікати 15 хвилин.
- Для начинки натерти сир, помідор дрібно порізати. Часник пропустити через прес і змішати зі сметаною і зеленню.
- Коли основи для піцет будуть готові, в центр кожної викласти суміш зі сметани і зелені, потім – помідори і зверху прикрасити тертим сиром.
- Випікати ще 5 хвилин до рум'яної скоринки.
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Гриби, фаршировані сиром, зеленню і сметаною
Інгредієнти:
- 12 шт. печериць;
- 1 цибулина;
- 2 ст. л. сметани;
- 150 г пармезану;
- 3 гілочки кропу;
- сіль, мелений чорний перець – за смаком;
- кілька столових ложок соняшникової олії.
Спосіб приготування:
- Печериці очистити, видалити ніжки, викласти капелюшки на деко, посолити. Ніжки потрібно порізати кубиками.
- Нарізати цибулю тонкими півкільцями і обсмажити до золотистого кольору.
- Додати нарізані ніжки грибів і тушкувати 5-7 хвилин. Додати сметану. Прогріти кілька хвилин і прибрати з вогню.
- До грибів та сметани додати нарізаний кріп, довести до смаку сіллю і перцем.
- Натерти пармезан і 2 ст. л. додати до грибної суміші.
- Розігріти духовку до 200 градусів. Тим часом нафарширувати капелюшки сумішшю і посипати рештою сиру.
- Випікати 25-30 хвилин. Прикрасити зеленню.
Картопляні крокети з куркою
Інгредієнти:
- 500 г картоплі;
- 1 ч. л. солі;
- по 1 шт. цибулина, яйце;
- 400 г вареної курки;
- 1 ч. л. родзинок;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- 1 ч. л. нарубаної зелені петрушки;
- 1/4 ч. л. сушеного чебрецю;
- 1 ст. л. м'ясного бульйону;
- 1 жовток;
- 2-3 ст. л. кукурудзяного борошна;
- олія – для смаження.
Спосіб приготування:
- Картоплю очистити, розрізати, варити 25-30 хвилин в підсоленій воді.
- Цибулю, яйце і курку дрібно порізати. Родзинки попередньо замочити в гарячій воді, обсушити.
- На розігрітому вершковому маслі обсмажити цибулю до прозорості, додати петрушку, чебрець, родзинки і м'ясний бульйон, перемішати.
- Додати рубані яйця і курку, зняти з вогню.
- Картоплю розім'яти в пюре, додати жовток, перемішати. У сотейнику розігріти олію для смаження.
- Сформувати з м'ясного фаршу кульки і обліпити їх картопляним пюре.
- Картопляні крокети обваляти в кукурудзяному борошні та обсмажити в гарячій олії.
- Викласти на паперовий рушник, щоби прибрати зайву олію. Подавати зі сметаною.
Фарширований багет по-французьки
Інгредієнти:
- 2 плавлених сирки із зеленню і часником;
- 1 багет;
- 8 оливок;
- 2 зубчики часнику;
- петрушка;
- 2 ст. л. майонезу (за бажанням).
Спосіб приготування:
- Багет розрізати навпіл, не дорізаючи до кінця, і підсушити за 200 градусів до хрусткої скоринки.
- Зелень дрібно порубати, часник пропустити через прес. Оливки без кісточок нарізати кружальцями.
- Плавлений сирок натерти на тертці. Додати зелень, часник і оливки.
- За бажанням багет змастити майонезом. Наповнити начинкою.
- Подавати теплим, прикрасити зеленню.
Закуска з яєць з авокадо
Інгредієнти:
- 3-4 шт. варених яєць;
- половина авокадо;
- 1 ч. л. сік лимона;
- 2 ст. л. йогурту (сметани);
- зелень;
- сіль, перець, паприка, чорний кунжут – за смаком.
Спосіб приготування ⠀
- Яйця відварити, очистити і розрізати навпіл.
- У блендері подрібнити авокадо, жовтки, сік лимона. Додати йогурт, посолити, поперчити і перемішати.
- Нафарширувати яйця, прикрасити зеленню, паприкою, кунжутом.
10 рецептів смачного сніданку з яєць
Яблука в клярі
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Інгредієнти:
- 2 великих яблука;
- 180 г кефіру;
- 100 г борошна;
- 2 ч. л. цукру;
- 0,5 ч. л. розпушувача;
- 1/4 ч. л. соди;
- дрібка солі;
- вершкове масло для смаження;
- ванілін (пакетик);
- цукрова пудра для посипання.
Спосіб приготування:
- Яблука очистити від шкірки і серцевини, порізати кільцями.
- Для кляру змішати борошно з цукром, сіллю, розпушувачем, содою і ваніліном. Влити кефір, перемішати до однорідності
- Кожне кільце обваляти в борошні, занурити в кляр повністю і обсмажити на добре розігрітому вершковому маслі до рум'яної скоринки.
- Прикрасити цукровою пудрою. Подавати з йогуртом.
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