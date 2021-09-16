7 домашніх закусок для великої компанії – голодними ніхто не буде

Приготувати щось швидке і незвичайне на 5-6 осіб – це завдання не з дуже легких. Але якщо гості попередили про свій візит, тоді накрити стіл різноманітно і барвисто – просто. На гаряче можна подати заливний пиріг. Його виходить багато і він ситний. А ще можна пригостити піцетою, фаршированим яйцями з кремом з йогурту і авокадо, французьким багетом з куркою і сиром.

Моцарела в кареті

Моцарела в кареті / Фото: instagram.com/annekerr1986/

Рецепти закусок для великої компанії / Фото: instagram.com/saharisha/

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4 скибочки хліба для тостів;

125 г моцарела;

100 г борошно;

2 шт. куряче яйце;

олія;

перець чорний мелений, сіль – за смаком.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

З хліба зрізати кірки. Моцарелу нарізати скибочками завтовшки близько сантиметра. Зробити з хліба і сиру бутерброди і розрізати їх навпіл навскоси. Ретельно обваляти бутерброди в борошні і з усіх боків, де сир. Збити яйця із сіллю і перцем, вмочити в суміш бутерброди. Обсмажити до рум'яної скоринки.

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Піццети із сирного тіста з помідорами і сиром

Піцета з сирного тісту з помідорами / Фото: instagram.com/lazy_wifes_diary/

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Інгредієнти:

250 г сиру 5-9%;

1 яйце;

3 щіпки солі;

1 ч. л. цукру;

6-7 ст. л. борошна з верхом;

1 ч. л. розпушувача;

4-5 ч. л. сметани 15%;

4 гілочки петрушки;

1 зубчик часнику;

1 середній томат;

30-40 г твердого сиру.

Спосіб приготування:

Розігріти духовку до 180 градусів. Сир змішати з яйцем, сіллю і цукром. Додати борошно і розпушувач, замісити тісто. Розділити тісто на однакові частини, викласти на пергаментний папір, у центрі кожного коржика зробити поглиблення. Випікати 15 хвилин. Для начинки натерти сир, помідор дрібно порізати. Часник пропустити через прес і змішати зі сметаною і зеленню. Коли основи для піцет будуть готові, в центр кожної викласти суміш зі сметани і зелені, потім – помідори і зверху прикрасити тертим сиром. Випікати ще 5 хвилин до рум'яної скоринки.

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Гриби, фаршировані сиром, зеленню і сметаною

Фаршировані гриби із зеленню і сметаною / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

12 шт. печериць;

1 цибулина;

2 ст. л. сметани;

150 г пармезану;

3 гілочки кропу;

сіль, мелений чорний перець – за смаком;

кілька столових ложок соняшникової олії.

Спосіб приготування:

Печериці очистити, видалити ніжки, викласти капелюшки на деко, посолити. Ніжки потрібно порізати кубиками. Нарізати цибулю тонкими півкільцями і обсмажити до золотистого кольору. Додати нарізані ніжки грибів і тушкувати 5-7 хвилин. Додати сметану. Прогріти кілька хвилин і прибрати з вогню. До грибів та сметани додати нарізаний кріп, довести до смаку сіллю і перцем. Натерти пармезан і 2 ст. л. додати до грибної суміші. Розігріти духовку до 200 градусів. Тим часом нафарширувати капелюшки сумішшю і посипати рештою сиру. Випікати 25-30 хвилин. Прикрасити зеленню.

Картопляні крокети з куркою

Крокети з куркою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

500 г картоплі;

1 ч. л. солі;

по 1 шт. цибулина, яйце;

400 г вареної курки;

1 ч. л. родзинок;

1 ст. л. вершкового масла;

1 ч. л. нарубаної зелені петрушки;

1/4 ч. л. сушеного чебрецю;

1 ст. л. м'ясного бульйону;

1 жовток;

2-3 ст. л. кукурудзяного борошна;

олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Картоплю очистити, розрізати, варити 25-30 хвилин в підсоленій воді. Цибулю, яйце і курку дрібно порізати. Родзинки попередньо замочити в гарячій воді, обсушити. На розігрітому вершковому маслі обсмажити цибулю до прозорості, додати петрушку, чебрець, родзинки і м'ясний бульйон, перемішати. Додати рубані яйця і курку, зняти з вогню. Картоплю розім'яти в пюре, додати жовток, перемішати. У сотейнику розігріти олію для смаження. Сформувати з м'ясного фаршу кульки і обліпити їх картопляним пюре. Картопляні крокети обваляти в кукурудзяному борошні та обсмажити в гарячій олії. Викласти на паперовий рушник, щоби прибрати зайву олію. Подавати зі сметаною.

Фарширований багет по-французьки

Фарширований багет по-французьки / Фото: Pinterest

Інгредієнти:

2 плавлених сирки із зеленню і часником;

1 багет;

8 оливок;

2 зубчики часнику;

петрушка;

2 ст. л. майонезу (за бажанням).

Спосіб приготування:

Багет розрізати навпіл, не дорізаючи до кінця, і підсушити за 200 градусів до хрусткої скоринки. Зелень дрібно порубати, часник пропустити через прес. Оливки без кісточок нарізати кружальцями. Плавлений сирок натерти на тертці. Додати зелень, часник і оливки. За бажанням багет змастити майонезом. Наповнити начинкою. Подавати теплим, прикрасити зеленню.

Закуска з яєць з авокадо

Закуска з яєць з авокадо / Фото: instagram.com/olesia.volynkina/

Інгредієнти:

3-4 шт. варених яєць;

половина авокадо;

1 ч. л. сік лимона;

2 ст. л. йогурту (сметани);

зелень;

сіль, перець, паприка, чорний кунжут – за смаком.

Спосіб приготування ⠀

Яйця відварити, очистити і розрізати навпіл. У блендері подрібнити авокадо, жовтки, сік лимона. Додати йогурт, посолити, поперчити і перемішати. Нафарширувати яйця, прикрасити зеленню, паприкою, кунжутом.

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Яблука в клярі

Яблука в клярі / Фото: instagram.com/narisovano/

2 великих яблука;

180 г кефіру;

100 г борошна;

2 ч. л. цукру;

0,5 ч. л. розпушувача;

1/4 ч. л. соди;

дрібка солі;

вершкове масло для смаження;

ванілін (пакетик);

цукрова пудра для посипання.

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Яблука очистити від шкірки і серцевини, порізати кільцями. Для кляру змішати борошно з цукром, сіллю, розпушувачем, содою і ваніліном. Влити кефір, перемішати до однорідності Кожне кільце обваляти в борошні, занурити в кляр повністю і обсмажити на добре розігрітому вершковому маслі до рум'яної скоринки. Прикрасити цукровою пудрою. Подавати з йогуртом.

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