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7 простых блюд из свеклы. Бонус – очень вкусно

Ирина Маслова
8 сентября, 11:37
Самая сладкая свекла бывает, если ее не отваривать, а запечь. Так она к тому же лучше сохраняет свои полезные качества. Кроме салатов, стоит приготовить паштет из свеклы с брынзой, пожарить котлеты и испечь маффины

Когда мы говорим "свекла", то сразу же вспоминаем сельдь. Да, именно с ней свекла – самое вкусное для многих. Еще свекла, тертая с орехами и растительным маслом, один из вариантов отличных гарниров. Но еще есть разные салаты, например, с куриной грудкой и фетой, паштеты с брынзой и грузинская закуска пхали. Со свеклой получаются невероятно вкусные шоколадные маффины. В общем, это все нужно брать и готовить. Как это сделать – смотрите ниже.

Как сварить свеклу, чтобы она не растеряла свои полезные качества

Эксперты советуют ее все-таки не варить, а запекать. После того, как вы помыли корнеплод, его нужно вытереть насухо, слегка смазать растительным маслом, обернуть в фольгу и запекать при 180 градусах 50-60 минут.

Свекольные котлеты / Фото: instagram.com/kat.life/

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Если таким временем не располагаете и свеклу нужно быстро сварить, то дайте ей покипеть 30 минут. Затем воду нужно слить и поставить овощи под струю холодной воды на 5 минут.

Резкая смена температуры приведет свеклу до готовности. Кроме того, чистить свеклу, сваренную таким образом, намного проще.

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Шоколадно-свекольные маффины

Шоколадно-свекольные маффины / Фото: instagram.com/lizz_abd/

Ингредиенты

  • 2 шт. яиц
  • по 60 мл растительного масла, молока, меда
  • 200 г пшеничной муки
  • 50 г какао-порошка
  • 70 г сахара
  • 1,5 ч. л. соды
  • щепотка соли

Способ приготовления

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  1. Свеклу вымыть, смазать каплей масла, обернуть фольгой и запекать в течение часа при 180 градусах. Готовую свеклу очистить и измельчить в пюре.
  2. Добавить влажные ингредиенты: яйца, растительное масло, молоко, мед.
  3. Отдельно смешать сухие ингредиенты: муку, какао, сахар, соду и соль.
  4. Объединить сухую и влажную смеси и вымесить тесто.
  5. Разогреть духовку до 180 градусов.
  6. Тесто распределить по формам, смазанным каплей масла, на 2/3. По желанию можно присыпать будущие маффины солью.
  7. Выпекать 20 минут, украсить по вкусу.

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Свекольный паштет

Свекольный паштет / Фото: іnstagram.com/vkusno.recept/

Ингредиенты

  • 250 г свеклы
  • 150 г брынзы
  • 1 шт. яйцо
  • чеснок, зелень, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  1. Свеклу и яйцо отварить.
  2. Измельчить все ингредиенты в блендере. Добавить специи.

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Теплый салат со свеклой, горошком и куриной грудкой

Салат из свеклы с курицей и горошка / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 куриная грудка
  • 1 крупная свекла
  • 1 банка консервированного зеленого горошка
  • 1 пучок листьев салата
  • 2 веточки петрушки или укропа
  • 2 ст. л. яблочного уксуса
  • 2 ст. л. растительного масла

Способ приготовления

  1. Куриную грудку отварить в подсоленной воде до готовности и нарезать кубиками.
  2. Отдельно сварить свеклу, почистить и также нарезать кубиками.
  3. С горошка слить лишнюю жидкость. Листья салата порвать. Петрушку мелко порубить.
  4. В салатнике смешать мясо, свеклу, горошек, листья салата и петрушку.
  5. Заправить уксусом и растительным маслом. Посолить, поперчить и перемешать.
  6. Подавать салат теплым.

Салат из курицы с кукурузой и свеклой

Салат из курицы с кукурузой и свеклой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 банка консервированной кукурузы
  • 300 г вареной свеклы
  • 200 г варено-копченой курицы
  • 1 свежий огурец
  • 75 г микс-салата
  • 100 г помидоров черри
  • 150 г феты
  • 1 ст. л. горчицы
  • 1/2 ст. л. яблочного уксуса
  • 5 ст. л. оливкового масла
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Приготовьте заправку: в миске взбейте вилкой оливковое масло, уксус, горчицу.
  2. Курицу разделайте и нарежьте ломтиками. Помидоры разрежьте пополам, огурцы тонко порежьте.
  3. Нарезанную кубиками фету перемешайте с соусом из горчицы.
  4. Свеклу почистите и нарежьте кубиками.
  5. Смешайте кукурузу, свеклу, курицу, помидоры, огурцы, фету. Заправьте оливковым маслом.
  6. Для подачи выложите сначала листья салата, затем – приготовленную смесь.

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Свекольные котлеты

Свекольные котлеты / Фото: instagram.com/kat.life/

Ингредиенты

  • 1 шт. большая свекла
  • 200 г вареный нут
  • по 1/2 ст. вареный бурый рис, грецкие орехи
  • соль, перец, куркума, базилик, копченая паприка – по вкусу

Способ приготовления

  1. Грецкие орехи замочить в воде с добавлением соли на 4 часа.
  2. Свеклу завернуть в пергаментную бумагу и запекать в духовке при 180 градусов в течение 50 минут.
  3. Натереть свеклу на мелкой терке. Орехи, нут и бурый рис измельчить в блендере и добавить к свекле. Приправить специями и хорошо перемешать.
  4. Застелить противень пергаментной бумагой. Сформировать котлеты и запекать в разогретой духовке 15 минут при 180 градусах, потом их перевернуть и запекать еще 15 минут.

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Пхали из свеклы

Пхали из свеклы с орехами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 крупные свеклы
  • 1 красная луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 50-70 г грецких орехов
  • Небольшой пучок кинзы или петрушки
  • 1 ч. л. хмели-сунели или уцхо-сунели
  • Соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Запечь свеклу в духовке, предварительно завернув каждую в фольгу. Затем остудить, почистить и крупно нарезать.
  2. Очистить чеснок и лук, зелень помыть и обсушить. Нарезать эти ингредиенты.
  3. Орехи подсушить на сковороде без масла и порубить ножом.
  4. Выложить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородности, но не в гладкое пюре. Добавить специи и соль по вкусу. Сформировать небольшие шарики и выложить на блюдо.
  5. По желанию украсить зернами граната и зеленью.

Салат из свеклы с орехами и чесноком

Салат из тертой свеклы с орехами и чесноком / Фото: Pixabay

Ингредиенты

  • 3 шт. свеклы
  • 2-3 зубчика чеснока
  • соль, молотый перец
  • оливковое или растительное масло
  • 50 г грецкие орехи

Способ приготовления

  1. Свеклу помыть и запечь в духовке до мягкости, завернув в фольгу. Остудить, почистить и натереть на крупной терке.
  2. Чеснок почистить, пропустить через пресс.
  3. Орехи подсушить в духовке или на сковороде, мелко порубить.
  4. Смешать свеклу, чеснок, масло, соль и перец. Готовый салат посыпать орехами.

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