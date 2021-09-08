7 простых блюд из свеклы. Бонус – очень вкусно

Когда мы говорим "свекла", то сразу же вспоминаем сельдь. Да, именно с ней свекла – самое вкусное для многих. Еще свекла, тертая с орехами и растительным маслом, один из вариантов отличных гарниров. Но еще есть разные салаты, например, с куриной грудкой и фетой, паштеты с брынзой и грузинская закуска пхали. Со свеклой получаются невероятно вкусные шоколадные маффины. В общем, это все нужно брать и готовить. Как это сделать – смотрите ниже.
Как сварить свеклу, чтобы она не растеряла свои полезные качества
Эксперты советуют ее все-таки не варить, а запекать. После того, как вы помыли корнеплод, его нужно вытереть насухо, слегка смазать растительным маслом, обернуть в фольгу и запекать при 180 градусах 50-60 минут.
Свекольные котлеты / Фото: instagram.com/kat.life/
Если таким временем не располагаете и свеклу нужно быстро сварить, то дайте ей покипеть 30 минут. Затем воду нужно слить и поставить овощи под струю холодной воды на 5 минут.
Резкая смена температуры приведет свеклу до готовности. Кроме того, чистить свеклу, сваренную таким образом, намного проще.
Шоколадно-свекольные маффины
Ингредиенты
- 2 шт. яиц
- по 60 мл растительного масла, молока, меда
- 200 г пшеничной муки
- 50 г какао-порошка
- 70 г сахара
- 1,5 ч. л. соды
- щепотка соли
Способ приготовления
- Свеклу вымыть, смазать каплей масла, обернуть фольгой и запекать в течение часа при 180 градусах. Готовую свеклу очистить и измельчить в пюре.
- Добавить влажные ингредиенты: яйца, растительное масло, молоко, мед.
- Отдельно смешать сухие ингредиенты: муку, какао, сахар, соду и соль.
- Объединить сухую и влажную смеси и вымесить тесто.
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Тесто распределить по формам, смазанным каплей масла, на 2/3. По желанию можно присыпать будущие маффины солью.
- Выпекать 20 минут, украсить по вкусу.
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Свекольный паштет
Ингредиенты
- 250 г свеклы
- 150 г брынзы
- 1 шт. яйцо
- чеснок, зелень, соль, перец – по вкусу
Способ приготовления⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Свеклу и яйцо отварить.
- Измельчить все ингредиенты в блендере. Добавить специи.
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Теплый салат со свеклой, горошком и куриной грудкой
Ингредиенты
- 1 куриная грудка
- 1 крупная свекла
- 1 банка консервированного зеленого горошка
- 1 пучок листьев салата
- 2 веточки петрушки или укропа
- 2 ст. л. яблочного уксуса
- 2 ст. л. растительного масла
Способ приготовления
- Куриную грудку отварить в подсоленной воде до готовности и нарезать кубиками.
- Отдельно сварить свеклу, почистить и также нарезать кубиками.
- С горошка слить лишнюю жидкость. Листья салата порвать. Петрушку мелко порубить.
- В салатнике смешать мясо, свеклу, горошек, листья салата и петрушку.
- Заправить уксусом и растительным маслом. Посолить, поперчить и перемешать.
- Подавать салат теплым.
Салат из курицы с кукурузой и свеклой
Ингредиенты
- 1 банка консервированной кукурузы
- 300 г вареной свеклы
- 200 г варено-копченой курицы
- 1 свежий огурец
- 75 г микс-салата
- 100 г помидоров черри
- 150 г феты
- 1 ст. л. горчицы
- 1/2 ст. л. яблочного уксуса
- 5 ст. л. оливкового масла
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
- Приготовьте заправку: в миске взбейте вилкой оливковое масло, уксус, горчицу.
- Курицу разделайте и нарежьте ломтиками. Помидоры разрежьте пополам, огурцы тонко порежьте.
- Нарезанную кубиками фету перемешайте с соусом из горчицы.
- Свеклу почистите и нарежьте кубиками.
- Смешайте кукурузу, свеклу, курицу, помидоры, огурцы, фету. Заправьте оливковым маслом.
- Для подачи выложите сначала листья салата, затем – приготовленную смесь.
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Свекольные котлеты
Ингредиенты
- 1 шт. большая свекла
- 200 г вареный нут
- по 1/2 ст. вареный бурый рис, грецкие орехи
- соль, перец, куркума, базилик, копченая паприка – по вкусу
Способ приготовления
- Грецкие орехи замочить в воде с добавлением соли на 4 часа.
- Свеклу завернуть в пергаментную бумагу и запекать в духовке при 180 градусов в течение 50 минут.
- Натереть свеклу на мелкой терке. Орехи, нут и бурый рис измельчить в блендере и добавить к свекле. Приправить специями и хорошо перемешать.
- Застелить противень пергаментной бумагой. Сформировать котлеты и запекать в разогретой духовке 15 минут при 180 градусах, потом их перевернуть и запекать еще 15 минут.
Пхали из свеклы
Ингредиенты
- 2 крупные свеклы
- 1 красная луковица
- 2 зубчика чеснока
- 50-70 г грецких орехов
- Небольшой пучок кинзы или петрушки
- 1 ч. л. хмели-сунели или уцхо-сунели
- Соль и черный перец – по вкусу
Способ приготовления
- Запечь свеклу в духовке, предварительно завернув каждую в фольгу. Затем остудить, почистить и крупно нарезать.
- Очистить чеснок и лук, зелень помыть и обсушить. Нарезать эти ингредиенты.
- Орехи подсушить на сковороде без масла и порубить ножом.
- Выложить все ингредиенты в блендер и измельчить до однородности, но не в гладкое пюре. Добавить специи и соль по вкусу. Сформировать небольшие шарики и выложить на блюдо.
- По желанию украсить зернами граната и зеленью.
Салат из свеклы с орехами и чесноком
Ингредиенты
- 3 шт. свеклы
- 2-3 зубчика чеснока
- соль, молотый перец
- оливковое или растительное масло
- 50 г грецкие орехи
Способ приготовления
- Свеклу помыть и запечь в духовке до мягкости, завернув в фольгу. Остудить, почистить и натереть на крупной терке.
- Чеснок почистить, пропустить через пресс.
- Орехи подсушить в духовке или на сковороде, мелко порубить.
- Смешать свеклу, чеснок, масло, соль и перец. Готовый салат посыпать орехами.