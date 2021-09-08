7 простих страв з буряка. Бонус – дуже смачно

Коли ми кажемо "буряк", то одразу ж згадуємо оселедець. Так, саме з ним буряк – найсмачніший для багатьох. Ще буряк, тертий з горіхами та олією, один з варіянтів смачних гарнірів. Але ще є різні салати, наприклад, з курячою грудкою і фетою, паштети з бринзою і грузинська закуска пхалі. З буряком виходять неймовірно смачні шоколадні мафіни. Словом, це все треба брати і готувати. Як це зробити – дивіться нижче.
Як зварити буряк, щоб він не втратив свої корисні якості
Експерти радять його все-таки не варити, а запікати. Після того, як ви помили коренеплід, його потрібно витерти насухо, злегка змастити олією, обгорнути в фольгу і запікати за 180 градусів 50-60 хвилин.
Бурякові котлети / Фото: instagram.com/kat.life/
Якщо стільки часу у вас немає і буряк потрібно швидко зварити, то дайте йому покипіти 30 хвилин. Потім воду потрібно злити і поставити овочі під струмінь холодної води на 5 хвилин.
Така різка зміна температури доведе буряк до готовності. Крім того, чистити буряк, зварений таким чином, набагато простіше.
Шоколадно-бурякові мафіни
Інгредієнти
- 2 шт. яєць
- по 60 мл олії, молока, меду
- 200 г пшеничного борошна
- 50 г какао-порошку
- 70 г цукру
- 1,5 ч. л. соди
- дрібка солі
Спосіб приготування
- Буряк вимити, змастити краплею олії, обернути фольгою і запікати впродовж години за 180 градусів. Готовий буряк очистити і подрібнити в пюре.
- Додати вологі інгредієнти: яйця, олію, молоко, мед.
- Окремо змішати сухі інгредієнти: борошно, какао, цукор, соду і сіль.
- Об'єднати суху і вологу суміші та вимісити тісто.
- Розігріти духовку до 180 градусів.
- Тісто розподілити по формах, змазаних краплею олії, на 2/3. За бажанням можна присипати майбутні мафіни сіллю.
- Випікати 20 хвилин, прикрасити за смаком.
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Буряковий паштет
Інгредієнти
- 250 г буряка
- 150 г бринзи
- 1 шт. яйце
- часник, зелень, сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Буряк і яйце відварити.
- Подрібнити всі інгредієнти в блендері. Додати спеції.
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Теплий салат з буряком, горошком і курячими грудками
Інгредієнти
- 1 куряча грудка
- 1 великий буряк
- 1 б. консервованого зеленого горошку
- 1 пучок листя салату
- 2 гілочки петрушки або кропу
- 2 ст. л. яблучного оцту
- 2 ст. л. олії
Спосіб приготування
- Курячі грудки відварити в підсоленій воді до готовності і нарізати кубиками.
- Окремо зварити буряк, почистити і також нарізати кубиками.
- З горошку злити зайву рідину. Листя салату порвати. Петрушку дрібно порубати.
- У салатнику змішати м'ясо, буряк, горошок, листя салату і петрушку.
- Заправити оцтом і олією. Посолити, поперчити і перемішати.
- Подавати салат теплим.
Салат з курки з кукурудзою і буряками
Інгредієнти
- 1 б. консервованої кукурудзи
- 300 г вареного буряка
- 200 г варено-копченої курки
- 1 свіжий огірок
- 75 г мікс-салату
- 100 г помідорів чері
- 150 г фети
- 1 ст. л. гірчиці
- 1/2 ст. л. яблучного оцту
- 5 ст. л. оливкової олії
- сіль за смаком
Спосіб приготування
- Приготуйте заправку: в мисці збийте виделкою оливкову олію, оцет, гірчицю.
- Курку наріжте скибочками. Помідори розрізати навпіл, огірки тонко поріжте.
- Нарізану кубиками фету перемішайте із соусом з гірчиці.
- Буряк почистіть і наріжте кубиками.
- Змішайте кукурудзу, буряк, курку, помідори, огірки, фету. Заправте оливковою олією.
- Для подачі викладіть спочатку листя салату, потім – приготовлену суміш.
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Бурякові котлети
Інгредієнти
- 1 шт. великий буряк
- 200 г варений нут
- по 1/2 ск. варений бурий рис, волоські горіхи
- сіль, перець, куркума, базилік, копчена паприка – за смаком
Спосіб приготування
- Волоські горіхи замочити у воді з додаванням солі на 4 години.
- Буряк загорнути в пергаментний папір і запікати в духовці за 180 градусів 50 хвилин.
- Натерти буряк на дрібній тертці. Горіхи, нут і бурий рис подрібнити в блендері і додати до буряка. Приправити спеціями і добре перемішати.
- Застелити пергаментним папером. Сформувати котлети і запікати в розігрітій духовці 15 хвилин за 180 градусів, потім їх перевернути і запікати ще 15 хвилин.
Пхалі з буряка
Інгредієнти
- 2 великі буряки
- 1 червона цибулина
- 2 зубчики часнику
- 50-70 г волоських горіхів
- невеликий пучок кінзи або петрушки
- 1 ч. л. хмелі-сунелі або уцхо-сунелі
- сіль і чорний перець – за смаком
Спосіб приготування
- Запекти буряк у духовці, попередньо загорнувши кожен у фольгу. Потім остудити, почистити і крупно нарізати.
- Очистити часник і цибулю, зелень помити і обсушити. Нарізати ці інгредієнти.
- Горіхи підсушити на сковороді без олії і порубати ножем.
- Викласти всі інгредієнти в блендер і подрібнити до однорідності, але не в гладке пюре. Додати спеції і сіль за смаком. Сформувати невеликі кульки і викласти на тарілку.
- За бажанням прикрасити зернами граната і зеленню.
Салат з буряка з горіхами і часником
Інгредієнти
- 3 шт. буряки
- 2-3 зубчики часнику
- сіль, мелений перець
- оливкова або рослинна олія
- 50 г волоські горіхи
Спосіб приготування
- Буряк помити і запекти в духовці до м'якості, загорнувши у фольгу. Остудити, почистити і натерти на крупній тертці.
- Часник почистити, пропустити через прес.
- Горіхи підсушити в духовці або на сковороді, дрібно порубати.
- Змішати буряк, часник, олію, сіль і перець. Готовий салат посипати горіхами.