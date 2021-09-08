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7 простих страв з буряка. Бонус – дуже смачно

Ірина Маслова
8 вересня, 11:37
Найсолодший буряк буває, якщо його не відварювати, а запекти. Так він до того ж краще зберігає свої корисні якості. Крім салатів, варто приготувати паштет з буряка з бринзою, посмажити котлети і спекти мафіни

Коли ми кажемо "буряк", то одразу ж згадуємо оселедець. Так, саме з ним буряк – найсмачніший для багатьох. Ще буряк, тертий з горіхами та олією, один з варіянтів смачних гарнірів. Але ще є різні салати, наприклад, з курячою грудкою і фетою, паштети з бринзою і грузинська закуска пхалі. З буряком виходять неймовірно смачні шоколадні мафіни. Словом, це все треба брати і готувати. Як це зробити – дивіться нижче.

Як зварити буряк, щоб він не втратив свої корисні якості

Експерти радять його все-таки не варити, а запікати. Після того, як ви помили коренеплід, його потрібно витерти насухо, злегка змастити олією, обгорнути в фольгу і запікати за 180 градусів 50-60 хвилин.

Бурякові котлети / Фото: instagram.com/kat.life/

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Якщо стільки часу у вас немає і буряк потрібно швидко зварити, то дайте йому покипіти 30 хвилин. Потім воду потрібно злити і поставити овочі під струмінь холодної води на 5 хвилин.

Така різка зміна температури доведе буряк до готовності. Крім того, чистити буряк, зварений таким чином, набагато простіше.

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Шоколадно-бурякові мафіни

Шоколадно-бурякові мафіни / Фото: instagram.com/lizz_abd/

Інгредієнти

  • 2 шт. яєць
  • по 60 мл олії, молока, меду
  • 200 г пшеничного борошна
  • 50 г какао-порошку
  • 70 г цукру
  • 1,5 ч. л. соди
  • дрібка солі

Спосіб приготування

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  1. Буряк вимити, змастити краплею олії, обернути фольгою і запікати впродовж години за 180 градусів. Готовий буряк очистити і подрібнити в пюре.
  2. Додати вологі інгредієнти: яйця, олію, молоко, мед.
  3. Окремо змішати сухі інгредієнти: борошно, какао, цукор, соду і сіль.
  4. Об'єднати суху і вологу суміші та вимісити тісто.
  5. Розігріти духовку до 180 градусів.
  6. Тісто розподілити по формах, змазаних краплею олії, на 2/3. За бажанням можна присипати майбутні мафіни сіллю.
  7. Випікати 20 хвилин, прикрасити за смаком.

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Буряковий паштет

Буряковий паштет / Фото: іnstagram.com/vkusno.recept/

Інгредієнти

  • 250 г буряка
  • 150 г бринзи
  • 1 шт. яйце
  • часник, зелень, сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

  1. Буряк і яйце відварити.
  2. Подрібнити всі інгредієнти в блендері. Додати спеції.

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Теплий салат з буряком, горошком і курячими грудками

Салат з буряка з куркою и горошком / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 куряча грудка
  • 1 великий буряк
  • 1 б. консервованого зеленого горошку
  • 1 пучок листя салату
  • 2 гілочки петрушки або кропу
  • 2 ст. л. яблучного оцту
  • 2 ст. л. олії

Спосіб приготування

  1. Курячі грудки відварити в підсоленій воді до готовності і нарізати кубиками.
  2. Окремо зварити буряк, почистити і також нарізати кубиками.
  3. З горошку злити зайву рідину. Листя салату порвати. Петрушку дрібно порубати.
  4. У салатнику змішати м'ясо, буряк, горошок, листя салату і петрушку.
  5. Заправити оцтом і олією. Посолити, поперчити і перемішати.
  6. Подавати салат теплим.

Салат з курки з кукурудзою і буряками

Салат з курки з кукурудзою і буряками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 б. консервованої кукурудзи
  • 300 г вареного буряка
  • 200 г варено-копченої курки
  • 1 свіжий огірок
  • 75 г мікс-салату
  • 100 г помідорів чері
  • 150 г фети
  • 1 ст. л. гірчиці
  • 1/2 ст. л. яблучного оцту
  • 5 ст. л. оливкової олії
  • сіль за смаком

Спосіб приготування

  1. Приготуйте заправку: в мисці збийте виделкою оливкову олію, оцет, гірчицю.
  2. Курку наріжте скибочками. Помідори розрізати навпіл, огірки тонко поріжте.
  3. Нарізану кубиками фету перемішайте із соусом з гірчиці.
  4. Буряк почистіть і наріжте кубиками.
  5. Змішайте кукурудзу, буряк, курку, помідори, огірки, фету. Заправте оливковою олією.
  6. Для подачі викладіть спочатку листя салату, потім – приготовлену суміш.

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Бурякові котлети

Бурякові котлети / Фото: instagram.com/kat.life/

Інгредієнти

  • 1 шт. великий буряк
  • 200 г варений нут
  • по 1/2 ск. варений бурий рис, волоські горіхи
  • сіль, перець, куркума, базилік, копчена паприка – за смаком

Спосіб приготування

  1. Волоські горіхи замочити у воді з додаванням солі на 4 години.
  2. Буряк загорнути в пергаментний папір і запікати в духовці за 180 градусів 50 хвилин.
  3. Натерти буряк на дрібній тертці. Горіхи, нут і бурий рис подрібнити в блендері і додати до буряка. Приправити спеціями і добре перемішати.
  4. Застелити пергаментним папером. Сформувати котлети і запікати в розігрітій духовці 15 хвилин за 180 градусів, потім їх перевернути і запікати ще 15 хвилин.

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Пхалі з буряка

Пхалі з буряка з горіхами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 великі буряки
  • 1 червона цибулина
  • 2 зубчики часнику
  • 50-70 г волоських горіхів
  • невеликий пучок кінзи або петрушки
  • 1 ч. л. хмелі-сунелі або уцхо-сунелі
  • сіль і чорний перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Запекти буряк у духовці, попередньо загорнувши кожен у фольгу. Потім остудити, почистити і крупно нарізати.
  2. Очистити часник і цибулю, зелень помити і обсушити. Нарізати ці інгредієнти.
  3. Горіхи підсушити на сковороді без олії і порубати ножем.
  4. Викласти всі інгредієнти в блендер і подрібнити до однорідності, але не в гладке пюре. Додати спеції і сіль за смаком. Сформувати невеликі кульки і викласти на тарілку.
  5. За бажанням прикрасити зернами граната і зеленню.

Салат з буряка з горіхами і часником

Салат з буряка з горіхами і часником / Фото: Pixabay

Інгредієнти

  • 3 шт. буряки
  • 2-3 зубчики часнику
  • сіль, мелений перець
  • оливкова або рослинна олія
  • 50 г волоські горіхи

Спосіб приготування

  1. Буряк помити і запекти в духовці до м'якості, загорнувши у фольгу. Остудити, почистити і натерти на крупній тертці.
  2. Часник почистити, пропустити через прес.
  3. Горіхи підсушити в духовці або на сковороді, дрібно порубати.
  4. Змішати буряк, часник, олію, сіль і перець. Готовий салат посипати горіхами.

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