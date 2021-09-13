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7 салатов с копченой курицей на каждый день и на праздники

Ирина Маслова
13 сентября, 11:25
В отличие от салатов с отварной куриной грудкой, эти салаты требуют меньше соли. Копченая курица уже соленая. Отлично сочетаются с этим продуктом помидоры, огурцы, сыр и виноград. Заправляйте их сметаной или натуральным йогуртом

Обычно салаты с копченой курицей – это когда праздник или еще какой-то важный повод. Но зачем отказывать себе в удовольствии и не готовить их к ужину или обеду. Такие салаты сытные, впрочем, как и любые другие, где есть мясо. Стоит учесть, что копченая курица соленая, поэтому не нужно добавлять много соли и других специй. Вкуснее, если такие салаты будут заправлены небольшим количеством сметаны или натурального йогурта.

Салат с копченой грудкой, помидорами и кукурузой

Салат с копченой грудкой, помидорами и кукурузой / Фото: instagram.com/_food_blog_m/

Салат с копченой курицей и помидорами / Фото: Getty Images

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Ингредиенты (рассчитывайте по своему вкусу)

  • копченая куриная грудка;
  • огурец;
  • помидоры черри;
  • консервированная кукуруза;
  • греческий йогурт;
  • хлеб для сухариков;
  • чеснок, соль;
  • растительное масло.

Способ приготовления

  1. Нарезать хлеб на кубики, обжарить на сухой сковороде. В миске соединить несколько чайных ложек растительного масла, добавить соль, перец и измельченный чеснок. Полить маслом горячие сухари.
  2. Курицу и огурец нарезать кубиками, помидоры – пополам.
  3. Добавить сухарики и йогурт. Заправлять салат перед подачей, чтобы сухарики не размокли.

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Салат с копченой курицей и корейской морковью

Салат с копченой курицей и корейской морковью / Фото: instagram.com/_olga_vvv/

Ингредиенты

  • 1 куриный окорочок;
  • 4 куриных яйца вкрутую;
  • 2 средних свежих огурца;
  • 150 г корейской моркови (максимально убрать сок);
  • 50 г твердого сыра;
  • соль, майонез – по вкусу;
  • зелень – для украшения.

Способ приготовления

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  1. Окорочок, огурцы, яйца нарезать кубиками. Сыр натереть на средней или мелкой терке.
  2. Собрать салат в кулинарном кольце слоями.
  3. Порядок слоев: яйца, окорочок, огурцы, корейская морковь, сыр. Каждый слой смазать майонезом, кроме верхнего.
  4. Дать салату настояться 30 минут.

Салат с копченой курицей и фасолью

Салат с копченой курицей и фасолью / Фото: instagram.com/marina_shaimova199/

Ингредиенты

  • 200 г курица копченая;
  • 1 б. фасоль красная;
  • 3 маринованных огурца;
  • 2 зуб. чеснок;
  • зелень, сметана.

Способ приготовления

  1. Курицу и огурцы нарезать кубиками. С фасоли слить жидкость и перемешать с курицей и фасолью.
  2. Добавить сметану, зелень, измельченный чеснок и все хорошо перемешать.
  3. Украсить зеленью.

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Салат из курицы с кукурузой и свеклой

Салат из курицы с кукурузой и свеклой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 банка консервированной кукурузы;
  • 300 г вареной свеклы;
  • 200 г варено-копченой курицы;
  • 1 свежий огурец;
  • 75 г микс салата;
  • 100 г помидоров черри;
  • 150 г феты;
  • 1 ст. л. горчицы;
  • 1/2 ст. л. яблочного уксуса;
  • 5 ст. л. оливкового масла;
  • соль – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Приготовьте заправку: в миске взбейте вилкой оливковое масло, уксус, горчицу.
  2. Курицу разделайте и нарежьте ломтиками. Помидоры разрежьте пополам, огурцы тонко порежьте.
  3. Нарезанную кубиками фету перемешайте с соусом из горчицы.
  4. Свеклу почистите и нарежьте кубиками.
  5. Смешайте кукурузу, свеклу, курицу, помидоры, огурцы и фету. Заправьте оливковым маслом.
  6. Для подачи выложите сначала листья салата, затем – приготовленную смесь.

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Салат с копченой курицей

Салат с копченой курицей и помидорами / Фото: Getty Images

Ингредиенты

  • салатный микс, руккола;
  • 1-2 помидора;
  • 300 г шампиньонов;
  • 300 г твердого сыра;
  • 100 г копченого куриного филе;
  • красный сладкий лук;
  • майонез;
  • треть батона или багета;
  • 1 зуб. чеснок;
  • растительное масло.

Способ приготовления

  1. Батон режем кубиками. На сковороде обжариваем зубчики чеснока до появления аромата, выбрасываем. Обжариваем в чесночном масле гренки.
  2. Шампиньоны моем, режем пластинками и обжариваем на сковороде с растительным маслом, немного посолив в конце.
  3. Зелень замачиваем на полчаса в холодной воде, обсушиваем и рвем руками. Выкладываем на две порционные тарелки.
  4. Рисуем сверху сетку из майонеза, затем выкладываем грибы и нарезанные кубиками помидоры. Снова рисуем сетку из майонеза, трем сыр, выкладываем порезанное филе. В конце посыпаем салат тонко нарезанным красным луком.

Салат из копченой курицы с виноградом

Салат из копченой курицы с виноградом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 копченое куриное бедро;
  • горсть светлого винограда;
  • горсть темного винограда;
  • 1/2 шт. красной луковицы;
  • 50 мл сметаны;
  • щепотка молотой паприки;
  • руккола или другая салатная зелень;
  • оливковое масло;
  • соль, перец.

Способ приготовления

  1. Снимите кожицу с копченого куриного бедрышка. Срежьте мясо и нарежьте ломтиками.
  2. Виноградины разрежьте пополам, лук нарежьте тонкими полукольцами.
  3. Смешайте сметану с небольшим количеством оливкового масла и паприкой. Добавьте по вкусу соль и перец.
  4. Заправьте соусом салат и перемешайте.
  5. На тарелку выложите рукколу, а на нее – готовый салат.

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Салат из копченой куриной грудки

Салат из копченой куриной грудки / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 копченая куриная грудка;
  • 3 свежих помидора;
  • 4 куриных яйца;
  • 3 плавленых сырка;
  • 3 зубчика чеснока;
  • майонез – по вкусу;
  • зелень – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Яйца отварить вкрутую и остудить.
  2. Грудку и помидоры нарезать небольшими кубиками.
  3. Охлажденный плавленый сыр и яйца натереть на терке, смешать с измельченным чесноком.
  4. Смазывая майонезом, выложить на тарелку слоями грудку, сырково-яичную массу и помидоры. Украсить рубленой зеленью.
  5. Подавать салат из копченой курицы холодным.

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