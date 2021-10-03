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7 согревающих напитков осени на основе кофе и шоколада

Ирина Маслова
3 октября, 09:13
Это горячий шоколад с небольшим количеством красного вина, имбирный кофе с молоком, тыквенное пряное латте и терпкий горячий шоколад. Все дополнительные специи авторы рецептов предлагают брать по своему вкусу

Сезон согревающих напитков пора считать открытым. Поднять настроение вполне может капучино, для которого желательно прогревать чашку, а еще – латте, горячий шоколад и другие напитки с кофе. Особое внимание стоит уделить специям. В первую очередь это имбирь, корица, гвоздика. Рецепты ниже просто воспроизвести в домашних условиях.

Рецепты согревающих напитков / Фото: Depositphotos

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Горячий шоколад на основе красного вина

Горячий шоколад на основе красного вина / Фото: instagram.com/receptysfoto/

Ингредиенты:

  • 1 стакан сгущенного молока;
  • 1 стакан сухого красного вина;
  • 100 г темного или горького шоколада;
  • 2 ст. л. амаретто.

Способ приготовления:

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  1. В сотейнике соединить сгущенку и вино, добавить измельченный шоколад и ликер.
  2. Нагревать на среднем огне, постоянно помешивая, пока шоколад не растает. Напиток должен стать кремообразным
  3. Разлить по теплым чашкам, украсить щепоткой корицы.

Имбирный кофе с молоком

Имбирный кофе с молоком / Фото: pexels.com

Ингредиенты:

  • по 1 стакану воды и молока;
  • 40 мл эспрессо;
  • 2 ч. л. имбиря;
  • по 1/2 ч. л. корицы, ванилина;
  • сахар – по вкусу.

Способ приготовления:⠀

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  1. В сотейник с водой добавить сахар, имбирь, корицу и ванилин. Довести до кипения. Убавить огонь и готовить 10 минут.
  2. Отдельно подогреть молоко, не кипятить, и взбить блендером.
  3. В прогретую кружку вылить эспрессо, добавить сироп и молоко.
  4. Украсить корицей или какао.

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Кофе с молоком и ирисом

Кофе с молоком и ирисом / Фото: instagram.com/na_zametk_u/

Ингредиенты:

  • 50 мл эспрессо;
  • 150 мл молоко;
  • 2 ст. л. соленая карамель;
  • специи – по вкусу;
  • взбитые сливки для украшения.

Способ приготовления:

  1. Молоко подогреть, добавить в него эспрессо. Затем добавить соленую карамель.
  2. Перелить напиток в прогретую чашку, украсить взбитыми сливками, тертым шоколадом и карамелью.

Кофе по-грузински с карамелью и бренди

Кофе по-грузински с карамелью и бренди / Фото: instagram.com/school_bakar/

Ингредиенты:

  • по 1 ст. л. сахара и молока;
  • 70 мл эспрессо;
  • 10 мл бренди.

Способ приготовления:

  1. Столовую ложку с сахаром положить на горячую сковороду. Когда сахар растает, аккуратно полить его водой, чтобы получилась однородная, пока еще мягкая карамель. Дать остыть. Выложить в порционную чашку.
  2. Налить бренди в сотейник, нагреть. По желанию бренди можно поджечь на несколько секунд.
  3. Горячий бренди налить на карамель в чашках. Затем добавить кофе.
  4. Украсить сливками и тертым шоколадом.

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Латте с куркумой и гвоздикой

Латте с куркумой и гвоздикой / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

Ингредиенты на 1 порцию:
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  • 1 ст. молоко;
  • 30 мл еспрессо;
  • 1 ч л. куркума (порошок);
  • 1 шт. бадьян;
  • 1 ч. л. сливочное масло;
  • 2 шт. гвоздика;
  • щепотка имбиря, корицы, черного перца или по вкусу;
  • подсластитель – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Сварить эспрессо.Молоко вылить в сотейник, добавить специи, сильно нагреть, но не кипятить.
  2. Убрать со огня, взбить миксером и перелить в чашку.
  3. Украсить по вкусу.

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Пряное тыквенное латте

Пряное тыквенное латте / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 стакан молока;
  • 1 палочка корицы;
  • 1 целый мускатный орех;
  • 1 см имбиря, очищенного и нарезанного;
  • 1 чашка эспрессо;
  • взбитые сливки, корица – для подачи;
  • 1/4 стакана сахарного песка.

Способ приготовления:

  1. В небольшой кастрюле доведите до кипения молоко, корицу, мускатный орех и имбирь.
  2. Выключите огонь и накройте. Дайте смеси настояться 30 минут.
  3. Разделите эспрессо на 4 чашки. Процедите молоко и разделите на 4 чашки.

Горячий шоколад со взбитыми сливками

Горячий шоколад со взбитыми сливками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 стакан молока;
  • 1/2 стакана жирных сливок (не менее 30%);
  • 2 ст. л. меда;
  • 1 ст. л. корицы;
  • 100 г черного шоколада;
  • ванилин – на кончике ножа;
  • маршмэллоу – для подачи.

Способ приготовления:

  1. Взбить сливки с ванилью до мягких пиков (когда на сливках остается след от венчика, а сами сливки хорошо держат форму, значит, они готовы).
  2. В сотейнике соединить молоко, мед и корицу. Нагревать несколько минут, не доводя до кипения. Снять с огня, вмешать шоколад до полного его растворения.
  3. Молочно-шоколадную смесь соединить со взбитыми сливками и быстро перемешать (оставьте столовую ложку сливок для украшения).

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