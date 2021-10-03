7 согревающих напитков осени на основе кофе и шоколада

Сезон согревающих напитков пора считать открытым. Поднять настроение вполне может капучино, для которого желательно прогревать чашку, а еще – латте, горячий шоколад и другие напитки с кофе. Особое внимание стоит уделить специям. В первую очередь это имбирь, корица, гвоздика. Рецепты ниже просто воспроизвести в домашних условиях.
Рецепты согревающих напитков / Фото: Depositphotos
Горячий шоколад на основе красного вина
Горячий шоколад на основе красного вина / Фото: instagram.com/receptysfoto/
Ингредиенты:
- 1 стакан сгущенного молока;
- 1 стакан сухого красного вина;
- 100 г темного или горького шоколада;
- 2 ст. л. амаретто.
Способ приготовления:
- В сотейнике соединить сгущенку и вино, добавить измельченный шоколад и ликер.
- Нагревать на среднем огне, постоянно помешивая, пока шоколад не растает. Напиток должен стать кремообразным
- Разлить по теплым чашкам, украсить щепоткой корицы.
Имбирный кофе с молоком
Имбирный кофе с молоком / Фото: pexels.com
Ингредиенты:
- по 1 стакану воды и молока;
- 40 мл эспрессо;
- 2 ч. л. имбиря;
- по 1/2 ч. л. корицы, ванилина;
- сахар – по вкусу.
Способ приготовления:⠀
- В сотейник с водой добавить сахар, имбирь, корицу и ванилин. Довести до кипения. Убавить огонь и готовить 10 минут.
- Отдельно подогреть молоко, не кипятить, и взбить блендером.
- В прогретую кружку вылить эспрессо, добавить сироп и молоко.
- Украсить корицей или какао.
Кофе с молоком и ирисом
Кофе с молоком и ирисом / Фото: instagram.com/na_zametk_u/
Ингредиенты:
- 50 мл эспрессо;
- 150 мл молоко;
- 2 ст. л. соленая карамель;
- специи – по вкусу;
- взбитые сливки для украшения.
Способ приготовления:
⠀
- Молоко подогреть, добавить в него эспрессо. Затем добавить соленую карамель.
- Перелить напиток в прогретую чашку, украсить взбитыми сливками, тертым шоколадом и карамелью.
Кофе по-грузински с карамелью и бренди
Кофе по-грузински с карамелью и бренди / Фото: instagram.com/school_bakar/
Ингредиенты:
- по 1 ст. л. сахара и молока;
- 70 мл эспрессо;
- 10 мл бренди.
Способ приготовления:
- Столовую ложку с сахаром положить на горячую сковороду. Когда сахар растает, аккуратно полить его водой, чтобы получилась однородная, пока еще мягкая карамель. Дать остыть. Выложить в порционную чашку.
- Налить бренди в сотейник, нагреть. По желанию бренди можно поджечь на несколько секунд.
- Горячий бренди налить на карамель в чашках. Затем добавить кофе.
- Украсить сливками и тертым шоколадом.
Латте с куркумой и гвоздикой
Латте с куркумой и гвоздикой / Фото: instagram.com/goodfood.gram/
Ингредиенты на 1 порцию:
.
- 1 ст. молоко;
- 30 мл еспрессо;
- 1 ч л. куркума (порошок);
- 1 шт. бадьян;
- 1 ч. л. сливочное масло;
- 2 шт. гвоздика;
- щепотка имбиря, корицы, черного перца или по вкусу;
- подсластитель – по вкусу.
Способ приготовления:
- Сварить эспрессо.Молоко вылить в сотейник, добавить специи, сильно нагреть, но не кипятить.
- Убрать со огня, взбить миксером и перелить в чашку.
- Украсить по вкусу.
Читайте также:
Из какой чашки кофе вкуснее
Пряное тыквенное латте
Пряное тыквенное латте / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 1 стакан молока;
- 1 палочка корицы;
- 1 целый мускатный орех;
- 1 см имбиря, очищенного и нарезанного;
- 1 чашка эспрессо;
- взбитые сливки, корица – для подачи;
- 1/4 стакана сахарного песка.
Способ приготовления:
- В небольшой кастрюле доведите до кипения молоко, корицу, мускатный орех и имбирь.
- Выключите огонь и накройте. Дайте смеси настояться 30 минут.
- Разделите эспрессо на 4 чашки. Процедите молоко и разделите на 4 чашки.
Горячий шоколад со взбитыми сливками
Горячий шоколад со взбитыми сливками / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 1 стакан молока;
- 1/2 стакана жирных сливок (не менее 30%);
- 2 ст. л. меда;
- 1 ст. л. корицы;
- 100 г черного шоколада;
- ванилин – на кончике ножа;
- маршмэллоу – для подачи.
Способ приготовления:
- Взбить сливки с ванилью до мягких пиков (когда на сливках остается след от венчика, а сами сливки хорошо держат форму, значит, они готовы).
- В сотейнике соединить молоко, мед и корицу. Нагревать несколько минут, не доводя до кипения. Снять с огня, вмешать шоколад до полного его растворения.
- Молочно-шоколадную смесь соединить со взбитыми сливками и быстро перемешать (оставьте столовую ложку сливок для украшения).
Здесь узнаете 4 способа, как сварить кофе без джезвы и кофеварки.