Бархатная курица – как приготовить удивительно сочное мясо на китайский Новый год

Китайский Новый год-2022 будем праздновать с самого утра 1 февраля. Желательно, чтобы на столе стояло что-то, чем китайцы гордятся. Конечно, кроме их обязательных праздничных блюд.

Одна из этих гордостей – бархатная курица. Все соки мяса как бы запечатываются внутри благодаря нескольким процессам – маринование, отваривание и обжарка.

Китайская бархатная курица - рецепт / Фото: thewoksoflife.com

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Ниже – подробно обо всем и способ приготовления бархатной курицы без отваривания от Тhewoksoflife.com.

Лайфхаки по приготовлению бархатной курицы

Чтобы куриное филе легко резалось, предварительно подержите его в морозилке / Фото: thewoksoflife.com

Чтобы она выглядела достойна на тарелке, ее нужно нарезать максимально одинаково.

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Для этого нужно слегка заморозить филе. Твердым его гораздо удобней резать. А резать нужно поперек волокон. Особенно, если используете филе.

Размер кусочков. Он должен быть толщиной не больше одного сантиметра, а в длину – до пяти сантиметров.

Встречаются рецепты, где курица перед обжариванием немного маринуется во взбитой смеси кукурузного крахмала, рисового уксуса и яичного белка.

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Затем отваривается в воде с добавлением растительного масла и только потом мясо попадает на сковороду.

Пропорции маринада для такого способа: на 450 граммов нарезанной курицы возьмите по одной столовой ложке кукурузного крахмала и рисового уксуса или соевого соуса, половину чайной ложки соли плюс яичный белок.

Бархатная курица без отваривания – рецепт

Бархатная курица без отваривания – рецепт / Фото: www.taste.com.au

Ингредиенты:

400 г куриного филе;

3 ст. л. воды;

по 2 ч. л. соевого соуса, кукурузного крахмала;

1 ч. л. растительного масла.

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Как приготовить:

/ Фото: thewoksoflife.com