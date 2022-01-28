Оксамитова курка – як приготувати найсоковитіше м'ясо на китайський Новий рік

Китайський Новий рік-2022 святкуватимемо з самого ранку 1 лютого Бажано, щоб на столі стояло щось, чим китайці пишаються. Звісно, крім їхніх обов'язкових святкових страв.

І пишаються вони оксамитовою куркою. Усі соки м'яса ніби запечатуються всередині завдяки кільком процесам – маринування, відварювання і обсмажування.

Китайська оксамитова курка - рецепт / Фото: thewoksoflife.com

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Нижче – докладно про все та спосіб приготування оксамитової курки без відварювання від Тhewoksoflife.com.

Лайфхаки з приготування оксамитової курки

Щоб куряче філе легко різалося, заздалегідь потримайте його в морозилці / Фото: thewoksoflife.com

Щоб вона мала гідний вигляд на тарілці, її потрібно нарізати максимально однаково.

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Для цього треба злегка заморозити філе. Твердим його набагато зручніше різати. А різати треба поперек волокон. Насамперед, якщо використовуєте філе.

Розмір шматочків. Він має бути завтовшки не більше одного сантиметра, а завдовжки – до п'яти сантиметрів.

Трапляються рецепти, де курка перед обсмажуванням трохи маринується у збитій суміші кукурудзяного крохмалю, рисового оцту та яєчного білка.

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Потім відварюється у воді з додаванням олії і зрештою м'ясо потрапляє на сковороду.

Пропорції маринаду для такого способу: на 450 грамів нарізаної курки візьміть по одній столовій ложці кукурудзяного крохмалю та рисового оцту або соєвого соусу, половину чайної ложки солі плюс яєчний білок.

Оксамитова курка без відварювання – рецепт

Оксамитова курка без відварювання – рецепт / Фото: www.taste.com.au

Інгредієнти:

400 г курячого філе;

3 ст. л. води;

по 2 ч. л. соєвого соусу, кукурудзяного крохмалю;

1 ч. л. олії.

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Як приготувати:

/ Фото: thewoksoflife.com