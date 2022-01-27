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Зірки азійського стритфуду – рецепт парових булочок бао та їхня історія

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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27 січня, 12:37
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Це булочки китайці їдять на сніданок, купують їх у вуличних крамницях. Бувають з начинкою зі свинини або грибів, або солодкими – з бобовою пастою
Китайські парові булочки бао
Китайські парові булочки бао / Фото: seonkyounglongest.com

Ймовірно, це найдавніші булочки, відомі людству, які успішно існують уже не одну сотню років. За формою нагадують булочки "Дома Паркерів", які теж у вигляді півмісяця, тільки з дріжджового тіста.

Тож якщо є бажання зустріти китайський Новий рік, який настане вранці 1 лютого, з їхніми ж частуваннями, можна приготувати бао. Для антуражу.

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Бао – не новорічна їжа, китайці їдять їх на сніданок. Рецепт булочок від seonkyounglongest.com без начинки, її обирайте на власний смак.

Були свого роду хабарем, врятували життя і стали культовою вуличною їжею Азії

Булочки бао
Булочки бао / Фото: instagram.com/deliciousplace.pl

Це тепер їх їдять повсюдно та не лише в Азії. У великих європейських містах бао можна зустріти у китайських крамницях вуличної їжі.

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Є легенда, що у далекому третьому столітті нашої ери полководець Чжуге Лян дав хабар противнику.

Йому та його війську треба було перейти річку, ворог, щоб не заважати переправі, попросив відкуп у вигляді п'ятдесяти голів воїнів Чжуге.

Тоді й було вигадано зліпити з тіста щось на зразок людської голови та пустити по воді.

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Полководця пропустили, а бао, тільки значно менших розмірів, народилися. І успішно живуть дотепер.

Китайські парові булочки бао

Китайські парові булочки бао
Китайські парові булочки бао / Фото: seonkyounglongest.com

Інгредієнти на 14-16 штук:

  • 1/3 склянки теплої води;
  • 1/2 склянки теплого молока;
  • 1 ст. л. сухих дріжджів;
  • 4 ст. л. цукру;
  • 2 ст. л. олії;
  • 2 1/2 склянки борошна;
  • 1/2 ч. л. розпушувача;
  • 1/4 ч. л. солі.

Рецепт цікавих булочок, що вистрибують, – поповірів – знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Змішайте теплу воду, молоко, активні дріжджі, цукор та олію. Збийте, щоб дріжджі та цукор розчинилися, потім дайте постояти 5-10 хвилин.
  2. Змішайте борошно, цукор, розпушувач та сіль у міксері або руками.
  3. Вилийте вологі інгредієнти до суміші сухих інгредієнтів. Почніть збивати міксером на низькій швидкості, щоби повільно змішати всі інгредієнти, а потім – на середній швидкості. Тісто має бути еластичним та дуже м'яким але не липнути.
  4. Зберіть у кулю, накрийте плівкою і залиште в теплому місці, доки тісто не збільшиться в об'ємі втричі, приблизно на 2 години.
  5. Покладіть підняте тісто на робочу поверхню. Розкачайте тісто 2 см. Виріжте кола за допомогою склянки.
  6. Злегка змастіть бао олією та складіть навпіл у формі півмісяця. Покладіть на пергаментний папір, накрийте і дайте постояти ще 30 хвилин.
  7. Доведіть воду до кипіння в пароварці. Готуйте на парі під кришкою від 8 до 12 хвилин. Потім зняміть кришку і готуйте 2-3 хвилини.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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