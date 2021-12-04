Поповери або булочки, що "вистрибують", – ідеальні для будь-якої начинки

Спочатку для порівняння: найвідоміші американські булочки – синабони з корицею – вимагають чимало часу і старань, а от поповери готуються максимум пів години.
Для них не потрібно дріжджів, тісто не вимагає вистоювання, вимішування та обережного випікання. Зате виходять вони золотавими з хрусткою скоринкою, але з ніжним м'якушем.
У їхній основі – млинцеве тісто, яке викладається у формочки для мафінів. Хіба що в кожну формочку треба додати шматочок вершкового масла для більшої соковитості.
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Автори рецепта vkusnyashka_ka пропонують подавати їх з вершковим сиром, джемом, фруктами, ягодами, салатом або паштетом. Ще – як закуску, гарнір або десерт.
Булочки поповери – рецепт
Інгредієнти:
- Яйця – 2 шт.
- Молоко – 250 мл
- Борошно – 140 г
- Масло вершкове розтоплене – 1 ст. л.
- Сіль – 0,5 ч. л.
Як приготувати:
- Збити яйця із сіллю до легкої піни. Додати молоко, борошно та масло. Ретельно розмішати, щоб не було грудочок.
- Розігріти духовку до 230-250 градусів. Якщо формочки металеві, то змастити маслом, силіконові не треба змащувати. Поставити на хвилину форми в духовку, щоб вони нагрілися. Прогріті форми наповнити тістом наполовину.
- Випікати 15 хвилин. Духовку не відкривати. Коли поповери добре піднімуться, знизити температуру до 180 градусів і випікати 15-20 хвилин.
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