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Поповери або булочки, що "вистрибують", – ідеальні для будь-якої начинки

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
4 грудня, 10:01
В закладинки
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Випікаються з млинцевого тіста, у формах для мафінів і дуже схожі на еклери, от тільки готувати їх набагато простіше. Подавати можна із солодкими та солоними топінгами
Булочки поповери
Булочки поповери / Фото: instagram.com/ogdenellen

Спочатку для порівняння: найвідоміші американські булочки – синабони з корицею – вимагають чимало часу і старань, а от поповери готуються максимум пів години.

Для них не потрібно дріжджів, тісто не вимагає вистоювання, вимішування та обережного випікання. Зате виходять вони золотавими з хрусткою скоринкою, але з ніжним м'якушем.

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У їхній основі – млинцеве тісто, яке викладається у формочки для мафінів. Хіба що в кожну формочку треба додати шматочок вершкового масла для більшої соковитості.

Автори рецепта vkusnyashka_ka пропонують подавати їх з вершковим сиром, джемом, фруктами, ягодами, салатом або паштетом. Ще – як закуску, гарнір або десерт.

Булочки поповери – рецепт

Булочки поповери – рецепт
Булочки поповери – рецепт / Фото: instagram.com/wellnesskitchenhi

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Інгредієнти:

  • Яйця – 2 шт.
  • Молоко – 250 мл
  • Борошно – 140 г
  • Масло вершкове розтоплене – 1 ст. л.
  • Сіль – 0,5 ч. л.

Як приготувати:

  1. Збити яйця із сіллю до легкої піни. Додати молоко, борошно та масло. Ретельно розмішати, щоб не було грудочок.
  2. Розігріти духовку до 230-250 градусів. Якщо формочки металеві, то змастити маслом, силіконові не треба змащувати. Поставити на хвилину форми в духовку, щоб вони нагрілися. Прогріті форми наповнити тістом наполовину.
  3. Випікати 15 хвилин. Духовку не відкривати. Коли поповери добре піднімуться, знизити температуру до 180 градусів і випікати 15-20 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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