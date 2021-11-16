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Булочки "Гранола" – готуйте з вечора, щоби потім смачно поснідати

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
16 листопада, 18:30
В закладинки
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Їх можна зробити на кілька днів уперед і зберігати у герметичній упаковці. Краще, якщо буде цільнозернове або рисове борошно. Також у складі випічки є фініки, родзинки та улюблені сушені ягоди
Булочки "Гранола"
Булочки "Гранола" / Фото: www.bonappetit.com

Булочками цю цікаву випічку називають кулінарні редактори з Вonappetit.com. Щоправда, форма у них, згідно з інструкцією приготування, трикутна.

На смак вони нагадують батончики мюслі, тільки ви знаєте, що в цих булочках не буде консервантів.

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Якщо захочете, можна додати трохи насіння льону та гарбузового насіння. У складі є мигдаль, замініть його на волоські горіхи.

Тож якщо ви віддаєте перевагу десертам, які можна їсти на ніч і не боятися за фігуру, ці булочки треба приготувати.

Булочки "Гранола"

Інгредієнти:

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  • 50 г цільнозернового або рисового борошна + 2 ст. л.;
  • 100 г вівсянки;
  • по половині ч. л. кориці, розпушувача;
  • ч. л. харчової соди;
  • дрібка солі;
  • 6 ст. л. вершкового масла;
  • 50 г борошна + 2 ст. л.;
  • 2 ст. л. цукру;
  • цедра 1 апельсина;
  • по 145 г нарізаних фініків, родзинок;
  • 45 г подрібненого мигдалю;
  • 60 г сушених ягід (будь-яких)
  • насіння льону, гарбузове насіння – за смаком;
  • 50 г вершків.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. З'єднайте цільнозернове борошно, вівсянку, корицю, розпушувач, харчову соду, сіль, масло, борошно та цукор у кухонному комбайні до стану великої крихти.
  3. Змішайте цедру апельсина, фініки, родзинки, насіння льону, насіння гарбуза, мигдаль та сушені ягоди. Перемішайте вручну. Влийте вершки та енергійно перемішайте руками. З'єднайте з борошняною сумішшю та ретельно перемішайте.
  4. Перенесіть тісто на поверхню, злегка посипану борошном, і розкачайте завтовшки близько 3 см. Розріжте на 6 рівних порцій. Тісто буде розсипчастим, допомагайте повернути форму руками.
  5. Розкладіть булочки на деку, застеленому пергаментом, на відстані одне від одного. Випікайте 25-30 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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