Булочки "Гранола" – готуйте з вечора, щоби потім смачно поснідати

Їх можна зробити на кілька днів уперед і зберігати у герметичній упаковці. Краще, якщо буде цільнозернове або рисове борошно. Також у складі випічки є фініки, родзинки та улюблені сушені ягоди

Булочки "Гранола" / Фото: www.bonappetit.com

Булочками цю цікаву випічку називають кулінарні редактори з Вonappetit.com. Щоправда, форма у них, згідно з інструкцією приготування, трикутна.

На смак вони нагадують батончики мюслі, тільки ви знаєте, що в цих булочках не буде консервантів.

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Якщо захочете, можна додати трохи насіння льону та гарбузового насіння. У складі є мигдаль, замініть його на волоські горіхи.

Тож якщо ви віддаєте перевагу десертам, які можна їсти на ніч і не боятися за фігуру, ці булочки треба приготувати.

Булочки "Гранола"

Інгредієнти:

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50 г цільнозернового або рисового борошна + 2 ст. л.;

100 г вівсянки;

по половині ч. л. кориці, розпушувача;

ч. л. харчової соди;

дрібка солі;

6 ст. л. вершкового масла;

50 г борошна + 2 ст. л.;

2 ст. л. цукру;

цедра 1 апельсина;

по 145 г нарізаних фініків, родзинок;

45 г подрібненого мигдалю;

60 г сушених ягід (будь-яких)

насіння льону, гарбузове насіння – за смаком;

50 г вершків.

Як приготувати: