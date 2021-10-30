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3 тістечка з 3 різних країн – і це неймовірні десерти

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
30 жовтня, 09:00
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Рецепт віденського тістечка для тих, хто стежить за фігурою. Угорське "Жербо" – легендарний десерт з абрикосовим варенням та горіхами, а фінське тістечко Рунеберга готується на мигдальному борошні
Рецепти тістечок
Рецепти тістечок / Фото: Колаж: Сьогодні

Імовірно, не існує такої країни, де не було б свого особливого тістечка. На півдні Італії є найхрусткіші трубочки у світі – канолі.

В Австрії – ніжне віденське тістечко. Воно дуже схоже на добре відомий нам тертий пиріг. Але рецепт від goodfood.gram для тих, хто стежить за фігурою. В іншому разі – це доволі калорійний десерт.

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Тортик або тістечко Рунеберга – це гордість фінів. Йохан Людвіг Рунеберг – найзначніший для Фінляндії поет, автор гімну країни. Кажуть, що Йохан любив ці кекси, йому їх готувала дружина.

Особливість тістечка – крапля джему в кільці із цукрової глазурі на верхівці та форма циліндра. Авторка рецепту тістечка, який знайдете нижче, – Smmart_keto – пропонує спекти його у формах для кексів.

Тістечко "Жербо" з Угорщини. Автор – кондитер Еміль Жербо, він створив його у 18 столітті. Класичний рецепт передбачає курагу або абрикоси, волоські горіхи та угорський фруктовий бренді палинку.

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Палинку можна замінити звичайним бренді. Фудблогерка ariadna_gorbunova пропонує рецепт без алкоголю, а для начинки – абрикосове варення.

Тістечко Рунеберга

Тістечко Рунеберга
Тістечко Рунеберга / Фото: instagram.com/smmart_keto

Інгредієнти:

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  • 5 яєць кімнатної температури;
  • 150 г цукру або замінника цукру;
  • по 200 г вершкового масла та жирних вершків;
  • 50 г мигдального борошна;
  • 70 г борошна;
  • по 1 ч. л. соди, кардамону;
  • 30 г подрібнених мигдальних горіхів;
  • 5 ст. л. варення – за смаком.
  • щіпка приправи для імбирного печива.

Як приготувати:

  1. Яйця збити з цукром у білу піну, приблизно 15-20 хвилин. Кількість цукру регулюйте за смаком.
  2. Розтопити вершкове масло та з'єднати з вершками.
  3. Розігріти духовку до 200 градусів.
  4. Змішати сухі інгредієнти та ввести у вершкову суміш. Дати постояти 5 хвилин.
  5. Викласти тісто у форми для кексів. Посередині зробити виїмку та розкласти по чайній ложці варення. Випікати 20 хвилин.
  6. Коли тістечка охолонуть, прикрасити ще чайною ложкою варення та кільцем із цукрової глазурі. ⠀
  7. За бажанням просочити в амарето.

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Жербо

Жербо
Жербо / Фото: instagram.com/ariadna_gorbunova

Інгредієнти:

  • 350 г борошна;
  • 125 г вершкового масла кімнатної температури;
  • 1 яйце;
  • 1 жовток;
  • 125 г сметани 20%;
  • 60 г цукру;
  • 14 г пресованих дріжджів;
  • дрібка солі;
  • 10 г ванільного цукру.

Для начинки:

  • 450 г абрикосового варення;
  • 200 г волоських горіхів;
  • 100 г цукру.

Для глазурі:

  • 100 г чорного шоколаду;
  • 1 ст. л. соняшникової олії, без запаху (або іншої рослинної).

Як приготувати:

  1. Для тіста вінчиком розтерти вершкове масло із сіллю, цукром, ваніліном. Додати яйце та жовток, перемішати.
  2. Ввести сметану з розведеними в ній дріжджами та частинами просіяти та ввести борошно. Замісити тісто і поділити на 4 частини. Залишити на 20 хвилин.
  3. Для начинки змішати абрикосовий джем, подрібнені волоські горіхи і цукор, поділити начинку на 3 частини.
  4. У прямокутну форму застелити пергамент та викласти перший шар тіста. Потім начинку й так із усіма частинами тіста. Накрити 4-им листом тіста. Проколоти поверхню виделкою.
  5. Випікати 50-60 хвилин в розігрітів до 180 градусів духовці. Дати охолонути.
  6. Для глазурі розтопити шоколад, з'єднати із цукром. Нанести на пиріг, розрізати на тістечка.

Віденське тістечко (низькокалорійний рецепт)

Віденське тістечко
Віденське тістечко / Фото: instagram.com/goodfood.gram/

Інгредієнти:

  • 1 шт. яйце;
  • 40 г м'яке вершкове масло;
  • 190 г рисове борошно;
  • підсолоджувач – за смаком;
  • 5 г розпушувач;
  • ванілін на кінчику ножа.

Інгредієнти для начинки:

  • 300-350 г вишня/полуниця/малина;
  • підсолоджувач за смаком;
  • 10 г кукурудзяний крохмаль.

Як приготувати:

  1. Змішати руками усі інгредієнти для тіста, розтерти у крихту.
  2. Для начинки змішати ягоду з крохмалем та підсолоджувачем.
  3. Форму змастити олією та насипати половину крихти, рівномірно утрамбовуючи руками. Зверху викласти ягідну начинку і посипати рештою крихти.
  4. Випікати 30-40 хвилин за 180 градусів. Дати охолонути та розрізати на порції.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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