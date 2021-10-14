Сливовий брауні – рецепт найнасиченішого десерту осені

Сливи можна використовувати цілком, а можна перетворити їх на пюре – проварити в сотейнику з невеликою кількістю цукру. Шоколад для брауні потрібен максимально темний

Сливовий брауні / Фото: instagram.com/thebrowniecompanynz/

Після того, як ви спечете цей брауні, обов'язково розріжте його на квадратні порції – саме так десерт подають на його батьківщині в США. Сливовий брауні ідеальний, це дуже смачне поєднання. Легка кислинка слив підкреслює смак і аромат шоколаду. Сливи можна додати в тісто, а можна приготувати з них пюре, а потім вмішати в основу.

сливовий брауні

Інгредієнти:

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100 г темного шоколаду;

150 г вершкового масла;

3 шт. яйця;

по 1 склянці цукру і борошна;

3 ст. л. какао;

100 г волоських горіхів;

500 г слив.

Як приготувати: