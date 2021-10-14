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Сливовий брауні – рецепт найнасиченішого десерту осені

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
14 жовтня, 16:15
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Сливи можна використовувати цілком, а можна перетворити їх на пюре – проварити в сотейнику з невеликою кількістю цукру. Шоколад для брауні потрібен максимально темний
Сливовий брауні
Сливовий брауні / Фото: instagram.com/thebrowniecompanynz/

Після того, як ви спечете цей брауні, обов'язково розріжте його на квадратні порції – саме так десерт подають на його батьківщині в США. Сливовий брауні ідеальний, це дуже смачне поєднання. Легка кислинка слив підкреслює смак і аромат шоколаду. Сливи можна додати в тісто, а можна приготувати з них пюре, а потім вмішати в основу.

сливовий брауні

Інгредієнти:

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  • 100 г темного шоколаду;
  • 150 г вершкового масла;
  • 3 шт. яйця;
  • по 1 склянці цукру і борошна;
  • 3 ст. л. какао;
  • 100 г волоських горіхів;
  • 500 г слив.

Як приготувати:

  1. Розтопити шоколад на водяній бані, додати вершкове масло. Перемішати і остудити.
  2. Яйця збити з цукром і додати до шоколаду. Частинами, помішуючи, додати борошно і какао.
  3. Волоські горіхи обсмажити на сухій сковороді, додати в тісто. Сливи розрізати на половинки, прибрати кісточки і перемішати із шоколадною масою.
  4. Форму для випікання змастити маслом, присипати какао.
  5. Випікати в розігрітій до 180 градусів 35-40 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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