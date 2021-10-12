Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Україна - Боснія: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Шоколадні "Бригадейро" – як приготувати 300 грамів цукерок за 60 гривень

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
12 жовтня, 15:23
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За смаком ці бразильські цукерки нагадують іриску і молочний шоколад. У їхній основі – згущене молоко, трохи вершкового масла і какао. Прикрасити можна горіхами або кокосовою стружкою
Цукерки "Бригадейро" - рецепт
Цукерки "Бригадейро" - рецепт / Фото: instagram.com/daniella.junqueira/

Домашні цукерки – це корисно і вигідно безумовно, якщо йдеться про різні цукерки із сухофруктів. Але можна приготувати і бразильські "Бригадейро", на які знадобиться мінімум часу і грошей на покупку інгредієнтів.

"Бригадейро" стали максимально улюбленими, коли під час кризи в середині минулого століття не було шоколаду. В країну завозилися згущене молоко і какао. Місцеві кондитери не розгубилися, об'єднали це все – отримали ніжні з вершковим-шоколадним смаком кульки. Ці кульки роздавали під час президентської компанії бригадира (військове звання) Едуарду Гомеша. Звідси і їхня назва. Гомеш президентом не став, а цукерки залишилися.

Реклама

Цукерки "Бригадейро"

Інгредієнти:

  • Згущене молоко – 1 б.
  • Вершкове масло – 30 г
  • Какао – 3 ст. л.
  • Кокосова стружка, темний або молочний шоколад – для прикраси

Як приготувати:

  1. У сотейник вилити згущене молоко, додати масло кімнатної температури, какао і перемішати.
  2. На повільному вогні варити 10-15 хвилин, постійно помішуючи. Маса має відставати від стінок сотейника. Зняти з вогню, дати трохи охолонути.
  3. Змазаними вершковим маслом руками сформувати кульки, обваляти в какао, тертому шоколаді або горіхах і відправити в холодильник на 30 хвилин.

Реклама

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти