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Цукерки із сухофруктів – рецепти з фініками, родзинками, чорносливом і курагою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
24 вересня, 15:15
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Усі сухофрукти перед тим, як вони стануть цукерками, потрібно замочити в теплій воді і ретельно промити. За бажанням додати трохи меду, а зберігати ці солодощі краще в холодильнику
Рецепти цукерок із сухофруктів
Рецепти цукерок із сухофруктів / Фото: Depositphotos

Багато хто шукають різні способи, щоб зробити улюблені солодощі кориснішими, такі способи є. З цукерками із сухофруктів цього робити не треба. Вони сильно по фігурі не б'ють. Але тим не менше пам'ятаймо – сухофрукти калорійні, сильно налягати на них не варто. Для прикраси цукерок знадобиться кунжут, кокосова стружка і мак.

Цукерки з курагою і мигдалем

Цукерки з курагою і мигдалем
Цукерки з курагою і мигдалем / Фото: instagram.com/alenas_recipes/

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Інгредієнти:

  • Курага – 200 г
  • Мигдаль – 8 шт.
  • Кокосова стружка – 20 г
  • Мед – 1 ст. л.

Як приготувати:

  1. Курагу замочити в окропі на 10 хвилин. Злити воду, обсушити й подрібнити в блендері.
  2. Додати кокосову стружку, мед і подрібнений мигдаль, перемішати.
  3. Сформувати цукерки, обваляти в кокосовій стружці.

Цукерки з чорносливом, фініками і горіхами

Цукерки з чорносливом, фініками і горіхами
Цукерки з чорносливом, фініками і горіхами / Фото: instagram.com/___gaechka__/

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Інгредієнти (розраховуйте на свій смак):

  • Чорнослив
  • Фініки
  • Грецькі горіхи, арахіс
  • Какао, кокосова стружка, кунжут

Як приготувати:

  1. Чорнослив замочити на 2 години в теплій воді. Обсушити.
  2. Фініки промити і вийняти кісточки. Сухофрукти перемолоти в блендері, там же подрібнити і горіхи. Перемішати і прибрати в холодильник на 30 хвилин
  3. Сформувати цукерки, обваляти в кокосовій стружці та кунжуті.

Цукерки з фініками, родзинками і бананом

Цукерки з фініками, родзинками і бананом
Цукерки з фініками, родзинками і бананом / Фото: instagram.com/alina.l.098/

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Інгредієнти:

  • Фініки – 6-8 шт.
  • Банан – 1 шт.
  • Родзинки, арахіс – по 30 г
  • Вівсяні пластівці – 2 ст. л.
  • Какао

Як приготувати:

  1. Прибрати кісточки з фініків. Подрібнити всі інгредієнти в блендері.
  2. Сформувати цукерки, обваляти в какао.
  3. Прибрати в холодильник на кілька годин.

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Цукерки з фініками і темним родзинками

Цукерки з фініками і темними родзинками
Цукерки з фініками і темними родзинками / Фото: instagram.com/mir_ketrin/

Інгредієнти (кількість на 3-5 цукерок):

  • Фініки – 80 г
  • Темні родзинки – 70 г
  • Кедрові горіхи (або на вибір) – 30 г
  • Мак

Як приготувати:

  1. Фініки, родзинки та горіхи подрібнити в блендері. Сформувати цукерки.
  2. Обваляти в маку і прибрати в холодильник на 1 годину.

Цукерки з фініків і вівсянки

Цукерки з фініків і вівсянки
Цукерки з фініків і вівсянки / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Фініки – 300 г
  • Кунжут, вівсяні пластівці – по 2 ст. л.
  • Дрібка солі
  • Сік і цедра лимона – по 1 ч. л.
  • Какао

Як приготувати:

  1. Кунжут і вівсяні пластівці підсушити на сковороді.
  2. Фініки промити теплою водою, видалити кісточки. Подрібнити в блендері.
  3. Додати сіль, кунжут, вівсянку, сік і цедру лимона. Добре збити.
  4. Вологими руками сформувати кульки розміром з волоський горіх. Обваляти цукерки в какао.
  5. Поставити в холодильник на 40 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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