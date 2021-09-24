Цукерки із сухофруктів – рецепти з фініками, родзинками, чорносливом і курагою

Усі сухофрукти перед тим, як вони стануть цукерками, потрібно замочити в теплій воді і ретельно промити. За бажанням додати трохи меду, а зберігати ці солодощі краще в холодильнику

Рецепти цукерок із сухофруктів / Фото: Depositphotos Багато хто шукають різні способи, щоб зробити улюблені солодощі кориснішими, такі способи є. З цукерками із сухофруктів цього робити не треба. Вони сильно по фігурі не б'ють. Але тим не менше пам'ятаймо – сухофрукти калорійні, сильно налягати на них не варто. Для прикраси цукерок знадобиться кунжут, кокосова стружка і мак. Цукерки з курагою і мигдалем Цукерки з курагою і мигдалем / Фото: instagram.com/alenas_recipes/ Реклама Інгредієнти: Курага – 200 г

Мигдаль – 8 шт.

Кокосова стружка – 20 г

Мед – 1 ст. л. Як приготувати: Курагу замочити в окропі на 10 хвилин. Злити воду, обсушити й подрібнити в блендері. Додати кокосову стружку, мед і подрібнений мигдаль, перемішати. Сформувати цукерки, обваляти в кокосовій стружці. Цукерки з чорносливом, фініками і горіхами Цукерки з чорносливом, фініками і горіхами / Фото: instagram.com/___gaechka__/ Реклама Інгредієнти (розраховуйте на свій смак): Чорнослив

Фініки

Грецькі горіхи, арахіс

Какао, кокосова стружка, кунжут Як приготувати: Чорнослив замочити на 2 години в теплій воді. Обсушити. Фініки промити і вийняти кісточки. Сухофрукти перемолоти в блендері, там же подрібнити і горіхи. Перемішати і прибрати в холодильник на 30 хвилин Сформувати цукерки, обваляти в кокосовій стружці та кунжуті. Цукерки з фініками, родзинками і бананом Цукерки з фініками, родзинками і бананом / Фото: instagram.com/alina.l.098/ Реклама Інгредієнти: Фініки – 6-8 шт.

Банан – 1 шт.

Родзинки, арахіс – по 30 г

Вівсяні пластівці – 2 ст. л.

Какао Як приготувати: Прибрати кісточки з фініків. Подрібнити всі інгредієнти в блендері. Сформувати цукерки, обваляти в какао. Прибрати в холодильник на кілька годин. Читайте також: Сирно-банановий десерт – рецепт некалорійного і максимально смачного смаколика Цукерки з фініками і темним родзинками Цукерки з фініками і темними родзинками / Фото: instagram.com/mir_ketrin/ Інгредієнти (кількість на 3-5 цукерок): Фініки – 80 г

Темні родзинки – 70 г

Кедрові горіхи (або на вибір) – 30 г

Мак Як приготувати: Фініки, родзинки та горіхи подрібнити в блендері. Сформувати цукерки. Обваляти в маку і прибрати в холодильник на 1 годину. Цукерки з фініків і вівсянки Цукерки з фініків і вівсянки / Фото: Depositphotos Інгредієнти: Фініки – 300 г

Кунжут, вівсяні пластівці – по 2 ст. л.

Дрібка солі

Сік і цедра лимона – по 1 ч. л.

Какао Як приготувати: Кунжут і вівсяні пластівці підсушити на сковороді. Фініки промити теплою водою, видалити кісточки. Подрібнити в блендері. Додати сіль, кунжут, вівсянку, сік і цедру лимона. Добре збити. Вологими руками сформувати кульки розміром з волоський горіх. Обваляти цукерки в какао. Поставити в холодильник на 40 хвилин. Читайте також: Груші в пряному вині – рецепт найелегантнішого десерту вересня

Фіадоне – рецепт корсиканського пирога для любителів сирно-лимонних десертів

Пиріг "Невидимий" з грушами – рецепт для тих, хто любить легкі, повітряні десерти

Шоколадні цукерки з просеко – трендовий десерт від італійського шеф-кондитера