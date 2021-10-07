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Улюблений шоколадний торт Віндзорів, який готується не довше 40 хвилин

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
7 жовтня, 13:55
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Хіба що доведеться почекати, поки торт настоюватиметься в холодильнику. Його не потрібно випікати, серед інгредієнтів – хороший темний шоколад і галетне печиво. Прикрашає десерт ніжний ганаш
Рецепт улюбленого шоколадного торта Віндзорів
Рецепт улюбленого шоколадного торта Віндзорів / Фото: Колаж: Сьогодні

Цим рецептом поділився Даррен МакГрейд, колишній шеф-кухар Єлизавети ІІ. Розповідає, що королева ніколи не відмовлялася від цього торта та охоче ним ласувала після полуденного чаю.

У насиченого шоколадного десерту прекрасна хрустка текстура. Усе завдяки класичному англійському печиву Rich tea cookies. Воно цілком відповідає за смаком нашій "Марії". Ніяких прикрас рецепт не передбачає. Хіба що можна взяти окремо шоколад і натерти його зверху.

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З цим тортом легко впораються навіть ті, хто не мав справи з будь-якою шоколадною випічкою. Подавати його можна з різними напоями на основі кави і шоколаду або до чаю.

Шоколадний торт Віндзорів – рецепт

Шоколадний торт Віндзорів
Шоколадний торт Віндзорів / Фото: lavenderandlovage.com

Інгредієнти:

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  • 1/2 ч. л. вершкового масла, для змащування форми;
  • 220 г печива "Марія"
  • 115 г вершкового масла;
  • 115 г цукру;
  • 115 г темного шоколаду;
  • 1 яйце.

Для ганаша:

  • 220 г темного шоколаду.

Як приготувати:

  1. Злегка змастіть маслом кільце і покладіть на тацю з пергаментним папером. Розламайте кожне печиво на шматочки розміром з мигдаль вручну і відкладіть.
  2. У великій мисці розітріть масло кімнатної температури і цукор, поки суміш не стане світліше.
  3. Розтопіть 115 г темного шоколаду і додайте до масляної суміші, постійно помішуючи. Додайте яйце і ретельно перемішайте.
  4. Змішайте шматочки печива із шоколадною сумішшю і щільно викладіть у форму.
  5. Охолодіть торт у холодильнику не менше 3 годин.
  6. Тим часом розтопіть 220 г на водяній бані. Зніміть кільце з торта і покладіть на тацю.
  7. Полийте торт шоколадом і розподіліть по поверхні силіконовою лопаткою.
  8. Ганаш має застигнути за кімнатної температури.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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