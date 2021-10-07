Любимый шоколадный торт Виндзоров, который готовится не дольше 40 минут

Разве что придется подождать, пока торт будет настаиваться в холодильнике. Его не нужно выпекать, среди ингредиентов – хороший темный шоколад и галетное печенье. Украшает десерт нежный ганаш

Рецепт любимого шоколадного торта Виндзоров / Фото: Коллаж: Сегодня

Этим рецептом поделился Даррен МакГрейди, бывший шеф-повар Елизаветы ІІ. Рассказывает, что королева никогда не отказывалась от этого торта и с удовольствием ним лакомилась после полуденного чая.

У насыщенного шоколадного десерта прекрасная хрустящая текстура. Все благодаря классическому английскому печенью Rich tea cookies. Оно вполне соответствует по вкусовым качествам нашей "Марии". Никаких украшений рецепт не предусматривает. Разве что можно взять отдельно шоколад и натереть его сверху.

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С этим тортом легко справятся даже те, кто не имел дела с какой-либо шоколадной выпечкой. Подавать его можно с разными напитками на основе кофе и шоколада или к чаю.

Шоколадный торт Виндзоров – рецепт

Шоколадный торт Виндзоров / Фото: lavenderandlovage.com

Ингредиенты:

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1/2 ч. л. сливочного масла, для смазывания формы;

220 г печенья "Мария"

115 г сливочного масла;

115 г сахарного песка;

115 г темного шоколада;

1 яйцо.

Для ганаша:

220 г темного шоколада.

Как приготовить:

Слегка смажьте маслом кольцо и положите на поднос, застеленный пергаментной бумагой. Разломайте каждое печенье на кусочки размером с миндаль вручную и отложите в сторону. В большой миске разотрите масло комнатной температуры и сахар, пока смесь не станет светлее. Растопите 115 г темного шоколада и добавьте к масляной смеси, постоянно помешивая. Добавьте яйцо и тщательно перемешайте. Смешайте кусочки печенья с шоколадной смесью и плотно выложите в форму. Охладите торт в холодильнике не менее 3 часов. Тем временем растопите 220 г на водяной бане. Снимите кольцо с торта и положите на поднос. Полейте торт шоколадом и распределите по поверхности силиконовой лопаткой. Ганаш должен застыть при комнатной температуре.

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