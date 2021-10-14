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Сливовый брауни – рецепт самого насыщенного десерта осени

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
14 октября, 16:15
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Сливы можно использовать целиком, а можно превратить их в пюре – проварить в сотейнике с небольшим количеством сахара. Шоколад для брауни нужен максимально темный
Сливовый брауни
Сливовый брауни / Фото: instagram.com/thebrowniecompanynz/

После того, как вы испечете этот брауни, обязательно разрежьте его на квадратные порции – именно так десерт подают на его родине в США. Сливовый брауни идеальный, это вкуснейшее сочетание. Легкая кислинка слив подчеркивает вкус и аромат шоколада. Сливы можно добавить в тесто, а можно приготовить из них пюре, а потом вмешать в основу.

Сливовый брауни

Ингредиенты:

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  • 100 г темного шоколада;
  • 150 г сливочного масла;
  • 3 шт. яйца;
  • по 1 стакану сахара и муки;
  • 3 ст. л. какао;
  • 100 г грецких орехов;
  • 500 г слив.

Как приготовить:

  1. Растопить шоколад на водяной бане, добавить сливочное масло. Перемешать и остудить.
  2. Яйца взбить с сахаром и добавить в к шоколаду. Частями, помешивая, добавить муку и какао.
  3. Грецкие орехи обжарить на сухой сковороде, добавить в тесто. Сливы разрезать на половинки, убрать косточки и перемешать с шоколадной массой.
  4. Форму для выпекания смазать маслом, присыпать какао.
  5. Выпекать в разогретой до 180 градусов 35-40 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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