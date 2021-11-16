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Булочки "Гранола" – готовьте с вечера, чтобы потом вкусно позавтракать

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
16 ноября, 18:30
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Их можно сделать на несколько дней вперед и хранить в герметичной упаковке. Лучше, если будет цельнозерновая или рисовая мука. Также в составе выпечки есть финики, изюм и любимые сушеные ягоды
Булочки "Гранола"
Булочки "Гранола" / Фото: www.bonappetit.com

Булочками эту интересную выпечку называют кулинарные редакторы из Вonappetit.com. Правда, форма у них, согласно инструкции приготовления, больше треугольная.

По вкусу они напоминают батончики мюсли, только вы знаете, что в этих булочках не будет консервантов.

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Если захотите, можно добавить немного семян льна и тыквенных семечек. В составе есть миндаль, замените его грецкими орехами.

Так что если вы предпочитаете десерты, которые можно есть на ночь и не бояться за фигуру, эти булочки нужно приготовить.

Булочки "Гранола"

Ингредиенты:

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  • 50 г цельнозерновой или рисовой муки + 2 ст. л.;
  • 100 г овсянки;
  • по половине ч. л. корицы, разрыхлителя;
  • ¼ ч. л. пищевой соды;
  • щепотка соли;
  • 6 ст. л. сливочного масла;
  • 50 г муки + 2 ст. л.;
  • 2 ст. л. сахара;
  • цедра 1 апельсина;
  • по 145 г нарезанных фиников, изюма;
  • 45 г измельченного миндаля;
  • 60 г сушеных ягод (любых)
  • семена льна, тыквенные семечки – по вкусу;
  • 50 г сливок.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Соедините цельнозерновую муку, овсянку, корицу, разрыхлитель, пищевую соду, соль, масло, муку и сахар в кухонном комбайне до состояния крупной крошки.
  3. Смешайте цедру апельсина, финики, изюм, семена льна, семена тыквы, миндаль и сушеные ягоды. Перемешайте вручную. Влейте сливки и энергично перемешайте руками. Соедините с мучной смесью и тщательно перемешайте.
  4. Перенесите тесто на поверхность, слегка посыпанную мукой, и раскатайте толщиной около 3 см. Разрежьте на 6 равных порций. Тесто будет рассыпчатым, помогайте вернуть форму руками.
  5. Разложите булочки на противне, застеленном пергаментом, на расстоянии друг от друга. Выпекайте 25-30 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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