Булочки "Гранола" – готовьте с вечера, чтобы потом вкусно позавтракать

Их можно сделать на несколько дней вперед и хранить в герметичной упаковке. Лучше, если будет цельнозерновая или рисовая мука. Также в составе выпечки есть финики, изюм и любимые сушеные ягоды

Булочки "Гранола" / Фото: www.bonappetit.com

Булочками эту интересную выпечку называют кулинарные редакторы из Вonappetit.com. Правда, форма у них, согласно инструкции приготовления, больше треугольная.

По вкусу они напоминают батончики мюсли, только вы знаете, что в этих булочках не будет консервантов.

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Если захотите, можно добавить немного семян льна и тыквенных семечек. В составе есть миндаль, замените его грецкими орехами.

Так что если вы предпочитаете десерты, которые можно есть на ночь и не бояться за фигуру, эти булочки нужно приготовить.

Булочки "Гранола"

Ингредиенты:

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50 г цельнозерновой или рисовой муки + 2 ст. л.;

100 г овсянки;

по половине ч. л. корицы, разрыхлителя;

¼ ч. л. пищевой соды;

щепотка соли;

6 ст. л. сливочного масла;

50 г муки + 2 ст. л.;

2 ст. л. сахара;

цедра 1 апельсина;

по 145 г нарезанных фиников, изюма;

45 г измельченного миндаля;

60 г сушеных ягод (любых)

семена льна, тыквенные семечки – по вкусу;

50 г сливок.

Как приготовить: