Булочки за 15 хвилин – потрібна малина та готове листкове тісто

Булочки з листкового тіста з малиною / Фото: instagram.com/goodfood.gram/
Усім відомо, що листкова випічка готується максимально швидко. Головне – правильно розморозити тісто, щоб ці булочки вийшли такими, як треба.
Рецепт від goodfood.gram передбачає малину. Її потрібно трохи перетерти з цукром і проварити.
Булочки з малиною
Інгредієнти:
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- Листкове тісто (бездріжджове) – 500 г
- Малина – 200 г
- Цукор – 35 г
- Крохмаль кукурудзяний – 2 ч. л.
- Мигдальні пелюстки, цукрова пудра – для прикраси
Як приготувати:
- Тісто розкочати у пласт. Розморожену малину перетерти з цукром.
- Додати крохмаль і поварити на слабкому вогні в сотейнику з товстим дном 3-4 хвилини до загустіння. Остудити.
- Пласт тіста змастити тонким шаром малинового джему. Розкачати другий пласт такого ж розміру. Накрити другим шаром перший і трохи розкачати качалкою, щоб шари склеїлися між собою.
- Розрізати на довгі смужки завширшки близько 2 см. Скрутити кожну смужку в спіраль. Сформувати подобу равлика.
- Присипати мигдальними пелюстками.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 12-18 хвилин.