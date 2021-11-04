Булочки за 15 хвилин – потрібна малина та готове листкове тісто

Малина, яка піде в начинку, має перетертися з цукром і трохи підігрітися на повільному вогні. Трохи цукрової пудри, какао або пелюсток мигдалю зроблять ці булочки красивішими