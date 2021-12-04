Поповеры или "выпрыгывающие" булочки – идеальны для любой начинки

Выпекаются из блинного теста, в формочках для маффинов и очень похожи на эклеры, вот только готовить их гораздо проще. Подавать можно со сладкими и солеными топпингами

Булочки поповеры / Фото: instagram.com/ogdenellen

Сначала для сравнения: самые известные американские булочки – синнабоны с корицей – требуют немало времени и стараний, а вот поповеры готовятся максимум полчаса.

Для них не нужно дрожжей, тесто не требует расстойки, вымешивания и осторожного выпекания. Зато получаются они золотистыми с хрустящей корочкой, но с нежным мякишем.

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В их основе – блинное тесто, которое помещается в формочки для маффинов. Разве что в каждую формочку нужно добавить немного сливочного масла для большей сочности.

Авторы рецепта vkusnyashka_ka предлагают подавать их с творожным сыром, джемом, фруктами, ягодами, сливками, салатом или паштетом. Еще – в качестве закуски, гарнира или десерта.

Булочки поповеры – рецепт

Булочки поповеры – рецепт / Фото: instagram.com/wellnesskitchenhi

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Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Молоко – 250 мл

Мука – 140 г

Масло сливочное растопленное – 1 ст. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Как приготовить: