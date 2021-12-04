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Поповеры или "выпрыгывающие" булочки – идеальны для любой начинки

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
4 декабря, 10:01
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Выпекаются из блинного теста, в формочках для маффинов и очень похожи на эклеры, вот только готовить их гораздо проще. Подавать можно со сладкими и солеными топпингами
Булочки поповеры
Булочки поповеры / Фото: instagram.com/ogdenellen

Сначала для сравнения: самые известные американские булочки – синнабоны с корицей – требуют немало времени и стараний, а вот поповеры готовятся максимум полчаса.

Для них не нужно дрожжей, тесто не требует расстойки, вымешивания и осторожного выпекания. Зато получаются они золотистыми с хрустящей корочкой, но с нежным мякишем.

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В их основе – блинное тесто, которое помещается в формочки для маффинов. Разве что в каждую формочку нужно добавить немного сливочного масла для большей сочности.

Авторы рецепта vkusnyashka_ka предлагают подавать их с творожным сыром, джемом, фруктами, ягодами, сливками, салатом или паштетом. Еще – в качестве закуски, гарнира или десерта.

Булочки поповеры – рецепт

Булочки поповеры – рецепт
Булочки поповеры – рецепт / Фото: instagram.com/wellnesskitchenhi

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Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Молоко – 250 мл
  • Мука – 140 г
  • Масло сливочное растопленное – 1 ст. л.
  • Соль – 0,5 ч. л.

Как приготовить:

  1. Взбить яйца с солью до легкой пены. Добавить молоко, муку и масло. Тщательно размешать, чтоб не было комочков.
  2. Разогреть духовку до 230-250 градусов. Если формочки металлические, то смазать маслом, силиконовые не надо смазывать. Поставить на минутку формочки в духовку, чтоб они нагрелись. Прогретые формочки наполнить тестом наполовину.
  3. Выпекать 15 минут. Духовку не открывать. Когда поповеры хорошо поднимутся, снизить температуру до 180 градусов и выпекать 15-20 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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