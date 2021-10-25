Как приготовить воздушный пудинг с английским кремом, если есть черствая булочка

Этот пудинг с насыщенным вкусом и ароматом чая. Пакетики завариваются в креме, которым будут пропитываться булочки. Очень вкусно подавать пудинг к чаю с молоком