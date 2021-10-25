Как приготовить воздушный пудинг с английским кремом, если есть черствая булочка

Так часто бывает, когда остается несъеденный хлеб, булки или покупная выпечка. Спешить их выбрасывать – опрометчиво. Сдобу легко можно превратить или в шарлотку по британскому рецепту, или в ароматный пудинг с отличным английским кремом. Авторы рецепта предлагают подавать к пудингу насыщенный чай с молоком.
Хлебный пудинг с английским кремом
Ингредиенты:
- 450 г сдобы, разорванной на большие куски;
- банка сгущенки;
- по 1 ч. л. соли, экстракта ванили;
- 8 пакетиков черного чая;
- 4 шт. желтки;
- 1 шт. яйцо;
- 100 г изюма, замоченного в кипятке;
- 400 г ванильного мороженого для подачи;
- сливочное масло для смазывания формы;
- сахарная пудра для присыпки.
Как приготовить:
- Духовку разогрейте до 160 градусов. Выложите кусочки булочки на противне с бортиком. Доведите до румяного цвета в течение 20-25 минут.
- Доведите сгущенное молоко до кипения на среднем огне. Снимите с огня и добавьте соль и ваниль. Добавьте чайные пакетики и дайте настояться 25 минут. Отжать чайные пакетики.
- Вбейте яичные желтки и яйцо в чайную смесь, перемешайте до однородности.
- Увеличьте температуру духовки до 180 градусов. Смажьте маслом форму, выложите булочку, сверху – изюм. Залейте смесью крема и перемешайте. Дайте настояться 20 минут.
- Выпекайте 35-40 минут до золотистого цвета, крем должен стать воздушным и при встряхивании не шевелиться. Дайте остыть за 20 минут перед подачей на стол.
- Для крема растопите мороженое и перелейте в соусник.
- Присыпьте пудинг сахарной пудрой, сбрызните английским кремом.