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Как приготовить воздушный пудинг с английским кремом, если есть черствая булочка

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
25 октября, 10:16
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Этот пудинг с насыщенным вкусом и ароматом чая. Пакетики завариваются в креме, которым будут пропитываться булочки. Очень вкусно подавать пудинг к чаю с молоком
Хлебный пудинг с английским кремом
Хлебный пудинг с английским кремом / Фото: www.bonappetit.com

Так часто бывает, когда остается несъеденный хлеб, булки или покупная выпечка. Спешить их выбрасывать – опрометчиво. Сдобу легко можно превратить или в шарлотку по британскому рецепту, или в ароматный пудинг с отличным английским кремом. Авторы рецепта предлагают подавать к пудингу насыщенный чай с молоком.

Хлебный пудинг с английским кремом

Ингредиенты:

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  • 450 г сдобы, разорванной на большие куски;
  • банка сгущенки;
  • по 1 ч. л. соли, экстракта ванили;
  • 8 пакетиков черного чая;
  • 4 шт. желтки;
  • 1 шт. яйцо;
  • 100 г изюма, замоченного в кипятке;
  • 400 г ванильного мороженого для подачи;
  • сливочное масло для смазывания формы;
  • сахарная пудра для присыпки.

Как приготовить:

  1. Духовку разогрейте до 160 градусов. Выложите кусочки булочки на противне с бортиком. Доведите до румяного цвета в течение 20-25 минут.
  2. Доведите сгущенное молоко до кипения на среднем огне. Снимите с огня и добавьте соль и ваниль. Добавьте чайные пакетики и дайте настояться 25 минут. Отжать чайные пакетики.
  3. Вбейте яичные желтки и яйцо в чайную смесь, перемешайте до однородности.
  4. Увеличьте температуру духовки до 180 градусов. Смажьте маслом форму, выложите булочку, сверху – изюм. Залейте смесью крема и перемешайте. Дайте настояться 20 минут.
  5. Выпекайте 35-40 минут до золотистого цвета, крем должен стать воздушным и при встряхивании не шевелиться. Дайте остыть за 20 минут перед подачей на стол.
  6. Для крема растопите мороженое и перелейте в соусник.
  7. Присыпьте пудинг сахарной пудрой, сбрызните английским кремом.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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