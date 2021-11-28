Баскский пирог с заварным кремом – как приготовить это золотистое чудо

Вот могут эти баски из простых ингредиентов сотворить такое, о чем становится известно всему миру. Так, например, произошло с баскским чизкейком, одним из лучших на сегодняшний день.

Баскский пирог известен с середины 19-го века, его традиции трепетно охраняются специальной ассоциацией, ему посвящают праздники.

Баскский пирог / Фото: instagram.com/michoumama

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Традиционно готовится из песочного теста с заварным кремом или с начинкой из местной черешни. Сегодня можно встретить шоколадные баскские пироги.

Отличительная черта – это следы от зубцов вилки, не проколов. Обязательно сделайте своего рода узор по всей поверхности баскского пирога.

Автор рецепта olga.sajarova.gid советует посыпать замороженную вишню (вместо черешни) сахарной пудрой, чтобы она не слишком кислила, а неиспользованные белки взбить с сахаром и украсить этим пирог.

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Баскский пирог с заварным кремом и вишней

Баскский пирог с заварным кремом и вишней / Фото: instagram.com/olga.sajarova.gid/

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 350 г

Сахарная пудра (с ванилином) – 50 г

Сахар – 200 г

Масло сливочное – 125 г

Желток яичный – 6 шт.

Яйцо куриное – 1 шт.

Молоко – 500 мл

Вишня (черешня) – 300 г

Ром или коньяк – 2 ст. л.

Как приготовить:

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