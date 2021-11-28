Баскський пиріг із заварним кремом – як приготувати це золотаве диво

От вміють ці баски з простих інгредієнтів створити таке, що стає відомо усьому світу. Так, наприклад, сталося з баскським чизкейком, одним з найкращих на сьогоднішній день.
Баскський пиріг відомий із середини 19 століття, його традиції старанно охороняються спеціяльною асоціацією, йому присвячують свята.
Баскський пиріг / Фото: instagram.com/michoumama
Традиційно готується з пісочного тіста із заварним кремом або з начинкою з місцевої черешні. Сьогодні можна зустріти шоколадні баскські пироги.
Відмінна риса – це сліди від зубців виделки, не проколів. Обов'язково зробіть свого роду візерунок по всій поверхні баскського пирога.
Авторка рецепта olga.sajarova.gid радить посипати заморожену вишню (замість черешні) цукровою пудрою, щоб вона не надто кислила, а невикористані білки збити з цукром і змастити цим пиріг.
Баскський пиріг із заварним кремом та вишнею
Інгредієнти:
- Борошно пшеничне – 350 г
- Цукрова пудра (з ваніліном) – 50 г
- Цукор – 200 г
- Масло вершкове – 125 г
- Жовток яєчний – 6 шт.
- Яйце куряче – 1 шт.
- Молоко – 500 мл
- Вишня (черешня) – 300 г
- Ром або коньяк – 2 ст. л.
Як приготувати:
- Для крему цукрову пудру змішати з ваніліном і з'єднати з 5-ма жовтками. Додати 50 г борошна та ретельно перемішати.
- У молоко покласти 50 г цукру та нагріти на середньому вогні. Щойно молоко почне закипати, з'єднати його із жовтками, помішуючи. Варити до загустіння, охолодити крем.
- З ягід вийняти кісточки та дати соку стекти.
- Для тіста розм'якшене масло змішати з цукром, одним яйцем і одним жовтком. Додати ром або коньяк. Додати борошно і швидко замісити тісто. Загорнути тісто в плівку і покласти в холодильник на годину.
- Тісто розділити на 2 нерівні частини. Більшу рівномірно розподілити за формою, роблячи борти. Викласти крем та вишні. Накрити пиріг рештою тіста, ретельно защипати краї і змастити яйцем.
- Випікати 1 годину за температури 160-180 градусів.