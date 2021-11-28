Баскський пиріг із заварним кремом – як приготувати це золотаве диво

От вміють ці баски з простих інгредієнтів створити таке, що стає відомо усьому світу. Так, наприклад, сталося з баскським чизкейком, одним з найкращих на сьогоднішній день.

Баскський пиріг відомий із середини 19 століття, його традиції старанно охороняються спеціяльною асоціацією, йому присвячують свята.

Баскський пиріг / Фото: instagram.com/michoumama

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Традиційно готується з пісочного тіста із заварним кремом або з начинкою з місцевої черешні. Сьогодні можна зустріти шоколадні баскські пироги.

Відмінна риса – це сліди від зубців виделки, не проколів. Обов'язково зробіть свого роду візерунок по всій поверхні баскського пирога.

Авторка рецепта olga.sajarova.gid радить посипати заморожену вишню (замість черешні) цукровою пудрою, щоб вона не надто кислила, а невикористані білки збити з цукром і змастити цим пиріг.

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Баскський пиріг із заварним кремом та вишнею

Баскський пиріг із заварним кремом та вишнею / Фото: instagram.com/olga.sajarova.gid/

Інгредієнти:

Борошно пшеничне – 350 г

Цукрова пудра (з ваніліном) – 50 г

Цукор – 200 г

Масло вершкове – 125 г

Жовток яєчний – 6 шт.

Яйце куряче – 1 шт.

Молоко – 500 мл

Вишня (черешня) – 300 г

Ром або коньяк – 2 ст. л.

Як приготувати:

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