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Блинные корзинки с ароматными яблоками – этот завтрак никогда не надоест

Ирина Маслова
23 ноября, 07:01
Чтобы корзинки хорошо держали форму, не нужно делать их очень большими и слишком тонкими. Яблоки для начинки обжариваются минут 20 до практически пюреобразного состояния

В отличие от блина "Голландская малышка", который запекается в духовке, с блинными корзинками нужно немного повозиться.

В рецепте от Кухня Webspoon есть четкие указания: блины жарятся только с одной стороны три-четыре минуты, потом их нужно снять и скрепить края для корзинки.

Блинные корзинки с яблоками / Фото: Кухня Webspoon

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Для начинки яблоки обжариваются в сливочном масле и сахаре. В конце нужно обязательно добавить корицу.

Блинные корзинки с яблоками

Ингредиенты:

  • дрожжи, соль, разрыхлитель – по 1 ч. л.;
  • сахар – 2 ч. л.;
  • мука, сок лимона – по 1 ст. л.;
  • молоко (теплое) – 300 мл + 30 мл для опары;
  • вода (теплая) – 150 мл;
  • мука – 220 г;
  • масло сливочное – 50 г;
  • сахар – 100 г;
  • сок лимона – 1 ст. л.;
  • цедра 1 лимона;
  • яблоки – 600 г;
  • корица – 2 ч. л.

Как приготовить:

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  1. Для блинов сделать опару из дрожжей, сахара, муки и молока (30 мл). Добавить теплое молоко, тёплую воду, соль и просеянную муку с разрыхлителем, перемешать, чтобы не было комочков. Оставить в тепле на 10-15 минут.
  2. Жарить эти блинчики нужно по три-четыре минуты и только с одной стороны на среднем огне. Когда сверху блин перестанет быть липким – защипнуть края и сформировать корзинку.
  3. Для начинки растопить сливочное масло, добавить сахар, сок и цедру лимона и перемешать до полного растворения сахара.
  4. Яблоки нарезать, добавить к смеси и обжарить около 20 минут. В конце добавить корицу и снять с огня.
  5. Разложить начинку по блинным корзинкам.