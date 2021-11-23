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Млинцеві кошики з ароматними яблуками – цей сніданок ніколи не набридне

Ірина Маслова
23 листопада, 07:01
Щоб кошики добре тримали форму, не потрібно робити їх дуже великими та надто тонкими. Яблука для начинки обсмажуються 20 хвилин до практично пюреподібного стану

На відміну від млинця "Голландська крихітка", який запікається в духовці, з млинцевими кошиками потрібно трохи поморочитися.

У рецепті від Кухня Webspoon є чіткі вказівки: млинці смажаться лише з одного боку три-чотири хвилини, потім їх потрібно зняти та скріпити краї для кошика.

Млинцеві кошики з яблуками / Фото: Кухня Webspoon

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Для начинки яблука обсмажуються у вершковому маслі та цукрі. Наприкінці треба додати корицю.

Млинцеві кошики з яблуками

Інгредієнти:

  • дріжджі, сіль, розпушувач – по 1 ч. л.;
  • цукор – 2 ч. л.;
  • борошно, сік лимона – по 1 ст. л.;
  • молоко (тепле) – 300 мл + 30 мл для опари;
  • вода (тепла) – 150 мл;
  • борошно – 220 г;
  • масло вершкове – 50 г;
  • цукор – 100 г;
  • сік лимона – 1 ст. л.;
  • цедра 1 лимона;
  • яблука – 600 г;
  • кориця – 2 ч. л.

Як приготувати:

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  1. Для млинців зробити опару з дріжджів, цукру, борошна та молока (30 мл). Додати тепле молоко, теплу воду, сіль і просіяне борошно з розпушувачем, перемішати, щоб не було грудочок. Залишити у теплі на 10-15 хвилин.
  2. Смажити млинці потрібно по три-чотири хвилини і лише з одного боку на середньому вогні. Коли зверху млинець перестане бути липким – защипнути краї та сформувати кошик.
  3. Для начинки розтопити вершкове масло, додати цукор, сік і цедру лимона і перемішати до повного розчинення цукру.
  4. Яблука нарізати, додати до суміші й обсмажити близько 20 хвилин. Наприкінці додати корицю та зняти з вогню.
  5. Розкласти начинку по млинцях.