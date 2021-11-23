Млинцеві кошики з ароматними яблуками – цей сніданок ніколи не набридне

На відміну від млинця "Голландська крихітка", який запікається в духовці, з млинцевими кошиками потрібно трохи поморочитися.

У рецепті від Кухня Webspoon є чіткі вказівки: млинці смажаться лише з одного боку три-чотири хвилини, потім їх потрібно зняти та скріпити краї для кошика.

Млинцеві кошики з яблуками / Фото: Кухня Webspoon

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Для начинки яблука обсмажуються у вершковому маслі та цукрі. Наприкінці треба додати корицю.

Млинцеві кошики з яблуками

Інгредієнти:

дріжджі, сіль, розпушувач – по 1 ч. л.;

цукор – 2 ч. л.;

борошно, сік лимона – по 1 ст. л.;

молоко (тепле) – 300 мл + 30 мл для опари;

вода (тепла) – 150 мл;

борошно – 220 г;

масло вершкове – 50 г;

цукор – 100 г;

сік лимона – 1 ст. л.;

цедра 1 лимона;

яблука – 600 г;

кориця – 2 ч. л.

Як приготувати:

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