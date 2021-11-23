Млинцеві кошики з ароматними яблуками – цей сніданок ніколи не набридне

На відміну від млинця "Голландська крихітка", який запікається в духовці, з млинцевими кошиками потрібно трохи поморочитися.
У рецепті від Кухня Webspoon є чіткі вказівки: млинці смажаться лише з одного боку три-чотири хвилини, потім їх потрібно зняти та скріпити краї для кошика.
Млинцеві кошики з яблуками / Фото: Кухня Webspoon
Для начинки яблука обсмажуються у вершковому маслі та цукрі. Наприкінці треба додати корицю.
Млинцеві кошики з яблуками
Інгредієнти:
- дріжджі, сіль, розпушувач – по 1 ч. л.;
- цукор – 2 ч. л.;
- борошно, сік лимона – по 1 ст. л.;
- молоко (тепле) – 300 мл + 30 мл для опари;
- вода (тепла) – 150 мл;
- борошно – 220 г;
- масло вершкове – 50 г;
- цукор – 100 г;
- сік лимона – 1 ст. л.;
- цедра 1 лимона;
- яблука – 600 г;
- кориця – 2 ч. л.
Як приготувати:
- Для млинців зробити опару з дріжджів, цукру, борошна та молока (30 мл). Додати тепле молоко, теплу воду, сіль і просіяне борошно з розпушувачем, перемішати, щоб не було грудочок. Залишити у теплі на 10-15 хвилин.
- Смажити млинці потрібно по три-чотири хвилини і лише з одного боку на середньому вогні. Коли зверху млинець перестане бути липким – защипнути краї та сформувати кошик.
- Для начинки розтопити вершкове масло, додати цукор, сік і цедру лимона і перемішати до повного розчинення цукру.
- Яблука нарізати, додати до суміші й обсмажити близько 20 хвилин. Наприкінці додати корицю та зняти з вогню.
- Розкласти начинку по млинцях.