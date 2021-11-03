Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж 🚑 Поради лікаря Комаровського
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

"Голландська крихітка" – 5 правил і рецепт найповітрянішого млинця

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
3 листопада, 07:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Попри назву, його вигадали в США. Потрібна чавунна сковорода та добре прогріта духовка. Решта – традиційні для млинців інгредієнти
Млинець "Голландська крихітка"
Млинець "Голландська крихітка" / Фото: instagram.com/lozaksysha

"Голландська крихітка" дуже схожа з фінським лінивим млинцем панукаку, він теж готується у духовці. Попри назву, в оригіналі – Dutch Baby Pancake, – його вигадали в одній з кав'ярень США.

Найчастіше цей млинець подають із соусом, який готується з вершкового масла, цукрової пудри та соку лимона. Але чудово прикрасять "Крихітку" мед, ягоди, шоколад та горіхи.

Реклама

"Голландська крихітка" за рецептом lozaksysha дає право вибору – прикрашайте її тим, що любите.

Вимоги та правила "Голландської крихітки"

  1. Найкраще підходить чавунна лита сковорода. Цей матеріал добре тримає тепло.
  2. І духовка, і сковорода мають бути добре розігрітими, а саме – до 200 градусів.
  3. Вершкове масло на сковороді перед заливкою тіста має бути розподілене дном і бортами.
  4. Молоко перед приготуванням тіста має бути теплим.
  5. Голландський млинець під час випікання чудово піднімається, але швидко осідає. На смак "Крихітки" це аж ніяк не впливає.

Голландський млинець

Інгредієнти:

  • 3 яйця;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 4 ст. л. борошна;
  • сіль, ванілін;
  • 180 мл молока:
  • 30 г вершкового масла;
  • шоколад, згущене молоко, мед, ягоди – для подачі.

Як приготувати:

Реклама
  1. Нагріти сковороду у духовці до 200 градусів.
  2. Яйця збити з цукром, сіллю, ваніліном та борошном, додати тепле молоко, розмішати.
  3. Розпечену сковороду швидко змастити вершковим маслом, вилити тісто. Випікати 20-30 хвилин до появи рум'яної скоринки.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти