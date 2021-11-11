Быстрый рецепт сырного хлеба к вечернему чаю

Этот хлеб обязательно оценят те, кто не представляет своего рациона без сыра и самых разных блюд с ним. Выпекается он в форме для хлеба, так презентабельней, но можно использовать форму для бисквита.
В рецепте от Мashed.com есть халапеньо. Можно от него отказаться или заменить болгарским перцем.
Сырный хлеб - рецепт / Фото: www.mashed.com
Сырный хлеб
Ингредиенты:
- 450 г муки;
- 1 ст. л. разрыхлителя;
- 1 ч. л. соли;
- по ⅛ ч. л. молотого черного перца, кайенского перца;
- 250 г твердого тертого сыра;
- 1 халапеньо, нарезанный кубиками;
- 200 г греческого йогурта;
- 100 г сметаны;
- 3 ст. л. сливочного масла;
- 1 большое яйцо, комнатной температуры.
Как приготовить:
- Разогреть духовку до 180 градусов, смазать форму маслом.
- В большой миске соединить муку, разрыхлитель, соль, перец и кайенский перец, перемешать.
- Добавить сыр, халапеньо (если есть) и перемешать.
- Добавить влажные ингредиенты: йогурт, сметану, растопленное масло и яйцо. Тесто должно быть густым и тяжелым. При необходимости добавить немного йогурта или сметаны.
- Перелить в форму для выпечки хлеба и лопаткой разгладить верх. Выпекать 50-55 минут. При необходимости хлеб можно накрыть фольгой за 10-15 минут до конца выпекания.