Быстрый рецепт сырного хлеба к вечернему чаю

Этот хлеб обязательно оценят те, кто не представляет своего рациона без сыра и самых разных блюд с ним. Выпекается он в форме для хлеба, так презентабельней, но можно использовать форму для бисквита.

В рецепте от Мashed.com есть халапеньо. Можно от него отказаться или заменить болгарским перцем.

Сырный хлеб - рецепт / Фото: www.mashed.com

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Сырный хлеб

Ингредиенты:

450 г муки;

1 ст. л. разрыхлителя;

1 ч. л. соли;

по ⅛ ч. л. молотого черного перца, кайенского перца;

250 г твердого тертого сыра;

1 халапеньо, нарезанный кубиками;

200 г греческого йогурта;

100 г сметаны;

3 ст. л. сливочного масла;

1 большое яйцо, комнатной температуры.

Как приготовить: