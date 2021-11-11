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Швидкий рецепт сирного хліба до вечірнього чаю

Ірина Маслова
11 листопада, 17:45
Особливість – перець халапеньйо, але можна обійтися меленим червоним перцем або болгарським, якщо не любите гостре. Ще потрібен твердий сир, сметана та йогурт. Насичений сирний хліб випікається протягом 50 хвилин

Цей хліб обов'язково оцінять ті, хто не уявляє свого раціону без сиру та найрізноманітніших страв з ним. Випікається він у формі для хліба, так презентабельніше, але можна використовувати форму для бісквіта.

У рецепті від Мashed.com є халапеньйо. Можна від нього відмовитись або замінити болгарським перцем.

Сирний хліб - рецепт / Фото: www.mashed.com

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Сирний хліб

Інгредієнти:

  • 450 г борошна;
  • 1 ст. л. розпушувача;
  • 1 ч. л. солі;
  • по ⅛ ч. л. меленого чорного перцю, каєнського перцю;
  • 250 г твердого тертого сиру;
  • 1 халапеньйо, нарізаний кубиками;
  • 200 г грецького йогурту;
  • 100 г сметани;
  • 3 ст. л. вершкового масла;
  • 1 велике яйце, кімнатної температури.

Як приготувати:

  1. Розігріти духовку до 180 градусів, змастити маслом.
  2. У великій мисці з'єднати борошно, розпушувач, сіль, перець і перець каєнський, перемішати.
  3. Додати сир, халапеньйо (якщо є) і перемішати.
  4. Додати вологі інгредієнти: йогурт, сметану, розтоплене масло та яйце. Тісто має бути густим та важким. За необхідності додати трохи йогурту або сметани.
  5. Перелити у форму для випікання хліба та лопаткою розгладити верх. Випікати 50-55 хвилин. За потреби хліб можна накрити фольгою за 10-15 хвилин до кінця випікання.