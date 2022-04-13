Что обязательно готовят на Песах и несколько интересных рецептов

Песах в 2022 году начнется вечером 15 апреля и продлится до субботы 23 апреля.
Это один из главных праздников иудеев, у которого есть ряд гастрономических традиций. После молитвы начинается пасхальная трапеза.
Что готовят на Песах - рецепты блюд / Фото: instagram.com/glavnyiulpan
Пасхальный Седер состоит из:
- вина, не меньше четырех бокалов на каждого;
- запеченного мяса на кости;
- яйца вкрутую;
- горькой зелени;
- десерт харосет из тертых яблок, орехов, корицы и вина;
- отварной картофель или морковь;
- маца.
Что касается овощей, то едят их так: макают в подсоленную воду.
Ниже также найдете рецепт супа эшкене, его рецепт нашли у dalena_1998. Используется говядина. Очень важно, чтобы мясо было на кости.
На десерт – харосет, единственный десерт на Песах. Состоит из яблок, орехов с добавлением красного десертного вина.
Яблоки можно натереть, а можно запечь и потом превратить в пюре.
Главный атрибут – маца. И она может стать основой других угощений. Например, для пирожков. Пирожки из мацы на странице mazaltov_club предлагают сделать с картофельной начинкой.
Как сделать мацу
Возьмите 250 граммов просеянной муки. Добавьте 100 миллилитров воды, замесите плотное тесто.
Теперь его нужно разделить на части и раскатать так, чтобы тесто помещалось в сковороде. Затем наколите вилкой каждую заготовке и жарьте на сухой сковороде.
И теперь мацу можно использовать в других блюдах. Например, как тесто для пирожков.
Пирожки из мацы с картофельной начинкой
Ингредиенты:
- картофельное пюре (из 5 картофелин);
- укроп;
- лук – 1 шт.;
- маца
- яйца – 2-3 шт.;
- соль, перец.
Как приготовить:
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- Отварить картофель, сделать пюре. Обжарить мелко нарезанный лук. Добавить в пюре лук, укроп, соль и перец.
- Разломать мацу на 2 части. Размочить в теплой воде в течение 30 секунд.
- На одну сторону положить начинку и накрыть сверху второй половиной.
- Яйца взбить и посолить в отдельной посуде.
- Обмакнуть в взбитых яйцах картофельный пирожок. Обжарить на сковороде с двух сторон до золотистой корочки.
Эшкене
Ингредиенты на 8 литров эшкене:
- говядина с костями – 2 кг;
- картофель, лук – по 7 шт.;
- яйца – 5 шт.;
- кинза, укроп;
- соль и черный перец – по вкусу.
Как приготовить:
- Отварить мясо, бульон процедить. Лук мелко нарезать, картофель нарезать крупно.
- Добавить в готовый мясной бульон сначала лук, а через 20 минут – картофель.
- Нарезать зелень и отдельно взбить яйца.
- Тонкой струей влить взбитые яйца в кастрюлю. Довести до вкуса солью и перцем.
- Добавить мелко нарезанную зелень и снять с огня. Добавить в каждую тарелку кусочки мацы.
Харосет
Ингредиенты на одну порцию:
- 1 большое яблоко;
- 100 г грецких орехов;
- 1 ч. л. сахара;
- 0,5 ч. л. молотой корицы;
- 2 ст. л. десертного вина.
Как приготовить:
- Запечь яблоко в духовке до мягкости. Орехи подсушить и измельчить.
- Соединить все ингредиенты и хорошо перемешать до однородности.