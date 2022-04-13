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Что обязательно готовят на Песах и несколько интересных рецептов

Ирина Маслова
13 апреля, 14:04
В Песах нельзя макароны, любые хлебобулочные изделия, каши, бобовые, растительные масла, кроме оливкового, кокосового. Яйца, мясо, рыбу, молочные продукты можно

Песах в 2022 году начнется вечером 15 апреля и продлится до субботы 23 апреля.

Это один из главных праздников иудеев, у которого есть ряд гастрономических традиций. После молитвы начинается пасхальная трапеза.

Что готовят на Песах - рецепты блюд / Фото: instagram.com/glavnyiulpan

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Пасхальный Седер состоит из:

  • вина, не меньше четырех бокалов на каждого;
  • запеченного мяса на кости;
  • яйца вкрутую;
  • горькой зелени;
  • десерт харосет из тертых яблок, орехов, корицы и вина;
  • отварной картофель или морковь;
  • маца.

Что касается овощей, то едят их так: макают в подсоленную воду.

Ниже также найдете рецепт супа эшкене, его рецепт нашли у dalena_1998. Используется говядина. Очень важно, чтобы мясо было на кости.

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На десерт – харосет, единственный десерт на Песах. Состоит из яблок, орехов с добавлением красного десертного вина.

Яблоки можно натереть, а можно запечь и потом превратить в пюре.

Главный атрибут – маца. И она может стать основой других угощений. Например, для пирожков. Пирожки из мацы на странице mazaltov_club предлагают сделать с картофельной начинкой.

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Как сделать мацу

Рецепт мацы / Фото: instagram.com/psycholog.na.kuchne

Возьмите 250 граммов просеянной муки. Добавьте 100 миллилитров воды, замесите плотное тесто.

Теперь его нужно разделить на части и раскатать так, чтобы тесто помещалось в сковороде. Затем наколите вилкой каждую заготовке и жарьте на сухой сковороде.

И теперь мацу можно использовать в других блюдах. Например, как тесто для пирожков.

Пирожки из мацы с картофельной начинкой

Пирожки из мацы с картофельной начинкой / Фото: instagram.com/mazaltov_club

Ингредиенты:

  • картофельное пюре (из 5 картофелин);
  • укроп;
  • лук – 1 шт.;
  • маца
  • яйца – 2-3 шт.;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Отварить картофель, сделать пюре. Обжарить мелко нарезанный лук. Добавить в пюре лук, укроп, соль и перец.
  2. Разломать мацу на 2 части. Размочить в теплой воде в течение 30 секунд.
  3. На одну сторону положить начинку и накрыть сверху второй половиной.
  4. Яйца взбить и посолить в отдельной посуде.
  5. Обмакнуть в взбитых яйцах картофельный пирожок. Обжарить на сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

Эшкене

Эшкене / Фото: instagram.com/dalena_1998

Ингредиенты на 8 литров эшкене:

  • говядина с костями – 2 кг;
  • картофель, лук – по 7 шт.;
  • яйца – 5 шт.;
  • кинза, укроп;
  • соль и черный перец – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Отварить мясо, бульон процедить. Лук мелко нарезать, картофель нарезать крупно.
  2. Добавить в готовый мясной бульон сначала лук, а через 20 минут – картофель.
  3. Нарезать зелень и отдельно взбить яйца.
  4. Тонкой струей влить взбитые яйца в кастрюлю. Довести до вкуса солью и перцем.
  5. Добавить мелко нарезанную зелень и снять с огня. Добавить в каждую тарелку кусочки мацы.

Харосет

Харосет / Фото: instagram.com/yu.re.ya

Ингредиенты на одну порцию:

  • 1 большое яблоко;
  • 100 г грецких орехов;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 0,5 ч. л. молотой корицы;
  • 2 ст. л. десертного вина.

Как приготовить:

  1. Запечь яблоко в духовке до мягкости. Орехи подсушить и измельчить.
  2. Соединить все ингредиенты и хорошо перемешать до однородности.