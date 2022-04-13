Что обязательно готовят на Песах и несколько интересных рецептов

Песах в 2022 году начнется вечером 15 апреля и продлится до субботы 23 апреля.

Это один из главных праздников иудеев, у которого есть ряд гастрономических традиций. После молитвы начинается пасхальная трапеза.

Что готовят на Песах - рецепты блюд / Фото: instagram.com/glavnyiulpan

Реклама

Пасхальный Седер состоит из:

вина, не меньше четырех бокалов на каждого;

запеченного мяса на кости;

яйца вкрутую;

горькой зелени;

десерт харосет из тертых яблок, орехов, корицы и вина;

отварной картофель или морковь;

маца.

Что касается овощей, то едят их так: макают в подсоленную воду.

Ниже также найдете рецепт супа эшкене, его рецепт нашли у dalena_1998. Используется говядина. Очень важно, чтобы мясо было на кости.

Реклама

На десерт – харосет, единственный десерт на Песах. Состоит из яблок, орехов с добавлением красного десертного вина.

Яблоки можно натереть, а можно запечь и потом превратить в пюре.

Главный атрибут – маца. И она может стать основой других угощений. Например, для пирожков. Пирожки из мацы на странице mazaltov_club предлагают сделать с картофельной начинкой.

Реклама

Как сделать мацу

Рецепт мацы / Фото: instagram.com/psycholog.na.kuchne

Возьмите 250 граммов просеянной муки. Добавьте 100 миллилитров воды, замесите плотное тесто.

Теперь его нужно разделить на части и раскатать так, чтобы тесто помещалось в сковороде. Затем наколите вилкой каждую заготовке и жарьте на сухой сковороде.

И теперь мацу можно использовать в других блюдах. Например, как тесто для пирожков.

Пирожки из мацы с картофельной начинкой

Пирожки из мацы с картофельной начинкой / Фото: instagram.com/mazaltov_club

Ингредиенты:

картофельное пюре (из 5 картофелин);

укроп;

лук – 1 шт.;

маца

яйца – 2-3 шт.;

соль, перец.

Как приготовить:

⠀

Отварить картофель, сделать пюре. Обжарить мелко нарезанный лук. Добавить в пюре лук, укроп, соль и перец. Разломать мацу на 2 части. Размочить в теплой воде в течение 30 секунд. На одну сторону положить начинку и накрыть сверху второй половиной. Яйца взбить и посолить в отдельной посуде. Обмакнуть в взбитых яйцах картофельный пирожок. Обжарить на сковороде с двух сторон до золотистой корочки.

Эшкене

Эшкене / Фото: instagram.com/dalena_1998

Ингредиенты на 8 литров эшкене:

говядина с костями – 2 кг;

картофель, лук – по 7 шт.;

яйца – 5 шт.;

кинза, укроп;

соль и черный перец – по вкусу.

Как приготовить:

Отварить мясо, бульон процедить. Лук мелко нарезать, картофель нарезать крупно. Добавить в готовый мясной бульон сначала лук, а через 20 минут – картофель. Нарезать зелень и отдельно взбить яйца. Тонкой струей влить взбитые яйца в кастрюлю. Довести до вкуса солью и перцем. Добавить мелко нарезанную зелень и снять с огня. Добавить в каждую тарелку кусочки мацы.

Харосет

Харосет / Фото: instagram.com/yu.re.ya

Ингредиенты на одну порцию:

1 большое яблоко;

100 г грецких орехов;

1 ч. л. сахара;

0,5 ч. л. молотой корицы;

2 ст. л. десертного вина.

Как приготовить: