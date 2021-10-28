Домашняя пастрома из курицы – вкуснейшая закуска не дороже 120 гривен

Пастрома – это закуска из мяса, которое томится некоторое время в соли со специями, не подвергаясь термообработке. Затем высушивается на открытом воздухе ну и подается к столу.
Если вы испробовали практически все вариации приготовления куриного филе, то можно попробовать пастрому.
Домашняя пастрома из курицы / Фото: instagram.com/nataha_budanova/
Автор рецепта nataha_budanova обещает: уже через трое суток эта закуска будет красоваться на вашем столе.
Домашняя пастрома из курицы
Ингредиенты:
- Куриное филе
- Соль, паприка, черный перец, красный перец
Как приготовить:
- Филе помыть, убрать лишний жир, обсушить полотенцем.
- В контейнер насыпать соль, положить филе и снова засыпать солью. Убрать в холодильник на сутки.
- Промыть под водой и оставить на 5 часов в холодной воде. Убрать полотенцем лишнюю воду.
- Смешать любимые специи, обвалять мясо в специях.
- Крупной иголкой с ниткой проткнуть мясо и подвесить на кухне в любом месте. Оставить на 2 суток.
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