Домашня пастрома з курки – найсмачніша закуска не дорожча за 120 гривень

Пастрома – це закуска з м'яса, яке певний чай тримається в солі та спеціях, не піддаючись термообробці. Потім висушується на відкритому повітрі та подається до столу.
Якщо ви випробували практично всі варіяції приготування курячого філе, можна спробувати пастрому.
Домашня пастрома з курки / Фото: instagram.com/nataha_budanova/
Автор рецепта nataha_budanova обіцяє: вже за три доби ця закуска красуватиметься на вашому столі.
Домашня пастрома з курки
Інгредієнти:
- Куряче філе
- Сіль, паприка, чорний перець, червоний перець
Як приготувати:
- Філе помити, прибрати зайвий жир, обсушити рушником.
- У контейнер насипати сіль, покласти філе і знову засипати сіллю. Поставити в холодильник на добу.
- Промити під водою та залишити на 5 годин у холодній воді. Прибрати рушником зайву воду.
- Змішати улюблені спеції, обваляти в них м'ясо.
- Великою голкою з ниткою простромити м'ясо і підвісити на кухні в будь-якому місці. Залишити на 2 доби.
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