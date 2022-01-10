Два отличных уютных супа к ужину, если начали худеть после праздников

Щедрые застолья, будем считать, почти закончились, поэтому пора дать организму отдохнуть. Делать это, как рекомендуют специалисты, можно с помощью супов.
Например, грузины считают свою чихиртму практически целебной и готовят ее для простуженных.
Рецепты супов к ужину / Фото: Коллаж: Сегодня
Ниже найдете два рецепта классных супов, которые можно быстро приготовить к ужину.
В суп с грибами и курицей от rita_paleo_aip идут брокколи и дайкон. Для супа с перловкой от iamcookru нужно несколько горстей сушеных грибов.
Грибной суп из сушеных грибов с перловкой
Грибной суп из сушеных грибов с перловкой / Фото: instagram.com/iamcookru/
Ингредиенты:
- Сушеные грибы – 2 горсти
- Перловка – 4-5 ст. л.
- Картофель – 2 шт.
- Морковь небольшая, лук – по 1 шт.
- Вода – 1,5 л
- Растительное масло – 1-2 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
- Грибы и перловку замочить на 1 час. Поставить кастрюлю с водой на огонь, довести до кипения.
- Забросить грибы и перловку, варить около 30 минут на среднем огне. Добавить картофель.
- Мелко порубить лук и морковь. Обжарить на сковороде. Добавить к супу и варить до готовности перловки.
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Суп с грибами и курицей
Суп с грибами и курицей / Фото: instagram.com/rita_paleo_aip/
Ингредиенты:
- Вешенки – 100 г
- Курица – 1 филе
- Бульон – 1 л
- Дайкон, брокколи – по 150 г
- Морковь, лук – по 1 шт.
- Соль, специи, зелень, лавровый лист
Как приготовить:
- Приготовить бульон из курицы, затем процедить через мелкое сито. Курицу нарезать на небольшие кусочки.
- Морковь, лук и дайкон нарезать мелкими кубиками. Вешенки – произвольно. На разогретой сковороде пассировать овощи.
- Брокколи разобрать на мелкие соцветия.
- Овощи добавить в кипящий бульон. Затем – курицу, брокколи. Варить несколько минут.
- В конце добавить специи, соль, лавровый лист и зелень.