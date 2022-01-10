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Два отличных уютных супа к ужину, если начали худеть после праздников

Ирина Маслова
10 января, 17:20
Для одного из них нужно куриное филе, немного дайкона и брокколи. Второй варится на основе перловки и любимых сушеных грибов

Щедрые застолья, будем считать, почти закончились, поэтому пора дать организму отдохнуть. Делать это, как рекомендуют специалисты, можно с помощью супов.

Например, грузины считают свою чихиртму практически целебной и готовят ее для простуженных.

Рецепты супов к ужину / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ниже найдете два рецепта классных супов, которые можно быстро приготовить к ужину.

В суп с грибами и курицей от rita_paleo_aip идут брокколи и дайкон. Для супа с перловкой от iamcookru нужно несколько горстей сушеных грибов.

Грибной суп из сушеных грибов с перловкой

Грибной суп из сушеных грибов с перловкой / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Ингредиенты:

  • Сушеные грибы – 2 горсти
  • Перловка – 4-5 ст. л.
  • Картофель – 2 шт.
  • Морковь небольшая, лук – по 1 шт.
  • Вода – 1,5 л
  • Растительное масло – 1-2 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. Грибы и перловку замочить на 1 час. Поставить кастрюлю с водой на огонь, довести до кипения.
  2. Забросить грибы и перловку, варить около 30 минут на среднем огне. Добавить картофель.
  3. Мелко порубить лук и морковь. Обжарить на сковороде. Добавить к супу и варить до готовности перловки.

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Суп с грибами и курицей

Суп с грибами и курицей / Фото: instagram.com/rita_paleo_aip/

Ингредиенты:

  • Вешенки – 100 г
  • Курица – 1 филе
  • Бульон – 1 л
  • Дайкон, брокколи – по 150 г
  • Морковь, лук – по 1 шт.
  • Соль, специи, зелень, лавровый лист

Как приготовить:

  1. Приготовить бульон из курицы, затем процедить через мелкое сито. Курицу нарезать на небольшие кусочки.
  2. Морковь, лук и дайкон нарезать мелкими кубиками. Вешенки – произвольно. На разогретой сковороде пассировать овощи.
  3. Брокколи разобрать на мелкие соцветия.
  4. Овощи добавить в кипящий бульон. Затем – курицу, брокколи. Варить несколько минут.
  5. В конце добавить специи, соль, лавровый лист и зелень.