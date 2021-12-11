Как приготовить суп чихиртму, который грузины считают целебным

Максимально наваристый куриный бульон, густоты которому дает небольшое количество муки, а особенного вкуса – немного лимонного сока.
Специи и зелень добавляется по вкусу. Понятно, что последнего, речь идет о кинзе, должно быть побольше.
Чихиртму в Грузии готовят, когда нужно поддержать себя во время простуды или облегчить последствия алкогольного опьянения.
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Обычно этот суп готовят на следующий день после бурных застолий. Рецепт взят у фудблогера za.ga.
Так что если считаете себя ценителем грузинской кухни и научились правильно готовить куриное чкмерули, чихиртму удастся приготовить очень легко.
Куриный суп чихиртма
Ингредиенты:
- Курица свежая – 500-700 г
- Вода – 2,5 литра
- Мука кукурузная – 3 ст. л. (можно пшеничную)
- Лук репчатый – 2 шт.
- Соль – по вкусу
- Лимон – 1 шт.
- Желтки – 2-3 шт.
- Зелень петрушки, кинзы и укропа
- Масло сливочное – 3 ст. л.
Как приготовить:
- Курицу промыть и разделать на небольшие кусочки. Выложить в кастрюлю и залить водой. Поставить на средний огонь, когда вода начнет закипать, убрать пену. Варить бульон на медленном огне 40 минут. Посолить в конце.
- Лук нарезать мелко и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Переложить на тарелку.
- Желток отделить от белка. К желткам добавить лимонный сок и взбить до однородности.
- На сливочном масле слегка обжарить муку до впитывания масла. Добавить 200-250 мл горячего бульона. Готовить, помешивая, чтобы не образовались комочки.
- В горячий бульон с мясом добавить жареный лук. Влить мучную смесь и хорошо перемешать. После того, как закипит, варить еще 5 минут.
- Маленькой струйкой ввести в чихиртму яично-лимонную смесь, постоянно взбивая вилкой до однородности. Довести до вкуса солью, перцем, специями.
- Когда закипит, убрать с огня.
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