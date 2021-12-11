Как приготовить суп чихиртму, который грузины считают целебным

Особенность – к супу добавляется взбитый с лимонным соком желток и разбалтывается. В некоторых рецептах присутствует уксус, но чихиртма не станет хуже, если его не будет

Грузинский куриный суп чихиртма / Фото: instagram.com/za.ga_

Максимально наваристый куриный бульон, густоты которому дает небольшое количество муки, а особенного вкуса – немного лимонного сока.

Специи и зелень добавляется по вкусу. Понятно, что последнего, речь идет о кинзе, должно быть побольше.

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Чихиртму в Грузии готовят, когда нужно поддержать себя во время простуды или облегчить последствия алкогольного опьянения.

Обычно этот суп готовят на следующий день после бурных застолий. Рецепт взят у фудблогера za.ga.

Так что если считаете себя ценителем грузинской кухни и научились правильно готовить куриное чкмерули, чихиртму удастся приготовить очень легко.

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Куриный суп чихиртма

Ингредиенты:

Курица свежая – 500-700 г

Вода – 2,5 литра

Мука кукурузная – 3 ст. л. (можно пшеничную)

Лук репчатый – 2 шт.

Соль – по вкусу

Лимон – 1 шт.

Желтки – 2-3 шт.

Зелень петрушки, кинзы и укропа

Масло сливочное – 3 ст. л.

Как приготовить: