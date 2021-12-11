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Как приготовить суп чихиртму, который грузины считают целебным

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
11 декабря, 18:24
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Особенность – к супу добавляется взбитый с лимонным соком желток и разбалтывается. В некоторых рецептах присутствует уксус, но чихиртма не станет хуже, если его не будет
Грузинский куриный суп чихиртма
Грузинский куриный суп чихиртма / Фото: instagram.com/za.ga_

Максимально наваристый куриный бульон, густоты которому дает небольшое количество муки, а особенного вкуса – немного лимонного сока.

Специи и зелень добавляется по вкусу. Понятно, что последнего, речь идет о кинзе, должно быть побольше.

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Чихиртму в Грузии готовят, когда нужно поддержать себя во время простуды или облегчить последствия алкогольного опьянения.

Обычно этот суп готовят на следующий день после бурных застолий. Рецепт взят у фудблогера za.ga.

Так что если считаете себя ценителем грузинской кухни и научились правильно готовить куриное чкмерули, чихиртму удастся приготовить очень легко.

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Куриный суп чихиртма

Ингредиенты:

  • Курица свежая – 500-700 г
  • Вода – 2,5 литра
  • Мука кукурузная – 3 ст. л. (можно пшеничную)
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Лимон – 1 шт.
  • Желтки – 2-3 шт.
  • Зелень петрушки, кинзы и укропа
  • Масло сливочное – 3 ст. л.

Как приготовить:

  1. Курицу промыть и разделать на небольшие кусочки. Выложить в кастрюлю и залить водой. Поставить на средний огонь, когда вода начнет закипать, убрать пену. Варить бульон на медленном огне 40 минут. Посолить в конце.
  2. Лук нарезать мелко и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Переложить на тарелку.
  3. Желток отделить от белка. К желткам добавить лимонный сок и взбить до однородности.
  4. На сливочном масле слегка обжарить муку до впитывания масла. Добавить 200-250 мл горячего бульона. Готовить, помешивая, чтобы не образовались комочки.
  5. В горячий бульон с мясом добавить жареный лук. Влить мучную смесь и хорошо перемешать. После того, как закипит, варить еще 5 минут.
  6. Маленькой струйкой ввести в чихиртму яично-лимонную смесь, постоянно взбивая вилкой до однородности. Довести до вкуса солью, перцем, специями.
  7. Когда закипит, убрать с огня.

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Ирина Маслова
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