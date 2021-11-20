Чкмерули – 5 правил и рецепт ароматного грузинского блюда из курицы

Популярность грузинской кухни среди нас объясняется просто. Она максимально разнообразная, пряная, но не слишком острая, идеально выверенная в плане специй.
Чкмерули или шкмерули – это ароматная курица в сливочном соусе. Названа в честь одноименной деревушки Чкмери на западе Грузии, где и родилось это блюдо. Готовить ее просто, но некоторые правила нужно знать.
В рецепте от kyxnya_maryam есть куриные бедра, но лучше, если взять целую курицу – ее хватит на всех.
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Подавать чкмерули можно отдельно, а можно с хрустящими чвиштари, грузинскими лепешками с сулугуни.
Что нужно знать перед тем, как браться за чкмерули
- Чтобы мясо было максимально сочным, отбейте его перед приготовлением.
- Курицу можно замариновать в растительном или сливочном масле и специях и оставить так на несколько часов.
- В Грузии чкмерули готовят в глиняной посуде кеци, можно взять глубокую чугунную сковороду.
- Обжаривать можно как на сухой сковороде, так и с добавлением масла. Лучше заканчивать прожарку, когда курица будет под прессом.
- Специи для соуса, в том числе и чеснок, измельчайте в ступке.
Чкмерули – рецепт
Ингредиенты:
- Куриные бедра – 6 шт.
- Сливки – 350 мл
- Чеснок – 10 зуб.
- Кинза – 50 г
- Соль, перец, хмели-сунели
Как приготовить:
- Обвалять курицу в специях и немного обжарить с двух сторон по 15 минут, а затем – до золотистого цвета под прессом до исчезновения крови.
- Чеснок и зелень измельчить. Соединить со сливками и специями. Залить соусом курицу.
- Тушить на медленном огне 20-25 минут.
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