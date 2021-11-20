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Чкмерули – 5 правил и рецепт ароматного грузинского блюда из курицы

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
20 ноября, 18:10
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Чтобы курица получилась такой, как надо, отбейте ее и замаринуйте хотя бы на 20 минут. Все специи и чеснок для соуса лучше измельчить в ступке
Чкмерули - рецепт
Чкмерули - рецепт / Фото: instagram.com/kyxnya_maryam/

Популярность грузинской кухни среди нас объясняется просто. Она максимально разнообразная, пряная, но не слишком острая, идеально выверенная в плане специй.

Чкмерули или шкмерули – это ароматная курица в сливочном соусе. Названа в честь одноименной деревушки Чкмери на западе Грузии, где и родилось это блюдо. Готовить ее просто, но некоторые правила нужно знать.

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В рецепте от kyxnya_maryam есть куриные бедра, но лучше, если взять целую курицу – ее хватит на всех.

Подавать чкмерули можно отдельно, а можно с хрустящими чвиштари, грузинскими лепешками с сулугуни.

Что нужно знать перед тем, как браться за чкмерули

Чкмерули
Чкмерули / Фото: instagram.com/milaisto/

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  1. Чтобы мясо было максимально сочным, отбейте его перед приготовлением.
  2. Курицу можно замариновать в растительном или сливочном масле и специях и оставить так на несколько часов.
  3. В Грузии чкмерули готовят в глиняной посуде кеци, можно взять глубокую чугунную сковороду.
  4. Обжаривать можно как на сухой сковороде, так и с добавлением масла. Лучше заканчивать прожарку, когда курица будет под прессом.
  5. Специи для соуса, в том числе и чеснок, измельчайте в ступке.

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Чкмерули – рецепт

Ингредиенты:

  • Куриные бедра – 6 шт.
  • Сливки – 350 мл
  • Чеснок – 10 зуб.
  • Кинза – 50 г
  • Соль, перец, хмели-сунели

Как приготовить:

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  1. Обвалять курицу в специях и немного обжарить с двух сторон по 15 минут, а затем – до золотистого цвета под прессом до исчезновения крови.
  2. Чеснок и зелень измельчить. Соединить со сливками и специями. Залить соусом курицу.
  3. Тушить на медленном огне 20-25 минут.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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