Чкмерули – 5 правил и рецепт ароматного грузинского блюда из курицы

Чтобы курица получилась такой, как надо, отбейте ее и замаринуйте хотя бы на 20 минут. Все специи и чеснок для соуса лучше измельчить в ступке

Чкмерули - рецепт / Фото: instagram.com/kyxnya_maryam/

Популярность грузинской кухни среди нас объясняется просто. Она максимально разнообразная, пряная, но не слишком острая, идеально выверенная в плане специй.

Чкмерули или шкмерули – это ароматная курица в сливочном соусе. Названа в честь одноименной деревушки Чкмери на западе Грузии, где и родилось это блюдо. Готовить ее просто, но некоторые правила нужно знать.

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В рецепте от kyxnya_maryam есть куриные бедра, но лучше, если взять целую курицу – ее хватит на всех.

Подавать чкмерули можно отдельно, а можно с хрустящими чвиштари, грузинскими лепешками с сулугуни.

Что нужно знать перед тем, как браться за чкмерули

Чкмерули / Фото: instagram.com/milaisto/

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Чтобы мясо было максимально сочным, отбейте его перед приготовлением. Курицу можно замариновать в растительном или сливочном масле и специях и оставить так на несколько часов. В Грузии чкмерули готовят в глиняной посуде кеци, можно взять глубокую чугунную сковороду. Обжаривать можно как на сухой сковороде, так и с добавлением масла. Лучше заканчивать прожарку, когда курица будет под прессом. Специи для соуса, в том числе и чеснок, измельчайте в ступке.

Чкмерули – рецепт

Ингредиенты:

Куриные бедра – 6 шт.

Сливки – 350 мл

Чеснок – 10 зуб.

Кинза – 50 г

Соль, перец, хмели-сунели

Как приготовить:

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